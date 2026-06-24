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Phát hiện vết nứt bất thường trong cánh, hơn chục "gã khổng lồ" của bầu trời Airbus A380 bị kiểm tra khẩn cấp

| | Tài chính quốc tế

Cơ quan An toàn hàng không Liên minh châu Âu (EASA) vừa ban hành lệnh rà soát khẩn cấp đối với 16 chiếc máy bay Airbus A380 sau khi phát hiện các vết nứt tại bộ phận dầm chịu lực trên cánh máy bay.

Theo thông báo từ hãng sản xuất máy bay Airbus vào ngày 23/6, các vết nứt này được phát hiện trong quá trình bảo dưỡng định kỳ, dựa trên những đợt kiểm tra theo chỉ thị mà EASA đã ban hành hồi tháng 12/2025.

Cụ thể, vết nứt xuất hiện ở thanh dầm chịu lực chạy dọc theo cánh. Đây là bộ phận đặc biệt quan trọng, gánh phần lớn tải trọng khí động học trong suốt quá trình bay. Theo đánh giá của nhà sản xuất châu Âu, những vết nứt này tiềm ẩn nguy cơ làm giảm độ bền cấu trúc của cánh máy bay, đe dọa đến an toàn bay.

Trước tình hình trên, EASA đã ra lệnh yêu cầu các hãng hàng không đang khai thác dòng máy bay này phải lập tức rà soát lại cấu trúc dầm cánh. Lệnh rà soát hiện nhắm vào 16 chiếc A380 bị ảnh hưởng, trong đó 15 chiếc thuộc đội bay của hãng hàng không Emirates và 1 chiếc thuộc sở hữu của hãng Qantas.

Quá trình kiểm tra được chia làm hai giai đoạn dựa trên mức độ ưu tiên:

Kiểm tra ngay lập tức: 5 chiếc máy bay (đều thuộc đội bay của Emirates) bắt buộc phải tiến hành rà soát khẩn cấp, quá trình này dự kiến bắt đầu ngay từ ngày 24/6.

Kiểm tra có thời hạn: 11 chiếc còn lại được phép kiểm tra sau, tuy nhiên mọi công đoạn rà soát bắt buộc phải hoàn tất trước chuyến bay thứ 13, tương đương 25 chu kỳ hoạt động (mỗi chu kỳ được tính bao gồm một quy trình cất cánh, bay và hạ cánh).

Đây không phải là lần đầu tiên dòng máy bay lớn nhất thế giới này gặp sự cố liên quan đến cánh. Vào năm 2012, EASA cũng từng phải ban hành lệnh rà soát hàng loạt khi phát hiện các vết nứt ở giá đỡ nối vỏ cánh với sườn bên trong.

Sự cố cách đây hơn một thập kỷ đã ảnh hưởng đến toàn bộ đội bay A380 trên toàn cầu, kéo theo một chương trình sửa chữa vô cùng tốn kém cho các hãng hàng không, đồng thời buộc Airbus phải tiến hành điều chỉnh thiết kế trên các thế hệ máy bay được sản xuất sau đó.

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Hồng Duy

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