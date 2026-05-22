Máy bay chở 228 người lao thẳng xuống Đại Tây Dương: Airbus và Air France bị kết tội ngộ sát

Ngày 22/5, Tòa phúc thẩm Pháp đã ra phán quyết khẳng định Air France và Airbus là những bên "phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho vụ tai nạn liên quan đến chuyến bay AF447". Đây được xem là một bước ngoặt lớn trong hành trình pháp lý kéo dài suốt nhiều năm của thảm kịch hàng không nghiêm trọng nhất lịch sử nước Pháp.

Thảm kịch xảy ra vào ngày 1/6/2009, khi chiếc Airbus A330 mang số hiệu AF447 do Air France vận hành đang trên hành trình từ Rio de Janeiro (Brazil) đến Paris (Pháp). Các phi công đã mất kiểm soát khi máy bay đi qua vùng thời tiết xấu trên Đại Tây Dương. Chiếc phi cơ sau đó lao thẳng xuống biển, cướp đi sinh mạng của toàn bộ 216 hành khách và 12 thành viên tổ bay.

Trước đó, trong phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào năm 2023, tòa án xác định Air France và Airbus có mắc sai lầm, nhưng cho rằng không có đủ bằng chứng chứng minh những sai lầm đó là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn. Do vậy, hai tập đoàn này đã được tuyên trắng án.

Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm lần này, thẩm phán Sylvie Madec – chủ tọa phiên tòa – đã bác bỏ quan điểm trên. Bà nhận định tòa sơ thẩm đã bỏ qua "chuỗi quan hệ nhân quả" dẫn đến các quyết định xử lý của tổ lái và hậu quả bi thảm cuối cùng.

"Bản thân thảm họa AF447 là tai nạn chực chờ xảy ra và hoàn toàn có thể tránh được nếu mỗi công ty liên quan nhận thức được đầy đủ mức độ nghiêm trọng của sự cố", thẩm phán Madec nhấn mạnh.

Chuỗi sai lầm chết người

Báo cáo điều tra tại phiên phúc thẩm chỉ ra nguyên nhân kỹ thuật cốt lõi: các ống pitot (cảm biến đo tốc độ) đã bị tinh thể băng làm tắc nghẽn khi máy bay đi qua một cơn bão. Sự cố này khiến hệ thống lái tự động ngắt và chuông báo động vang lên liên tục trong buồng lái. Trong lúc bối rối vì mất tín hiệu tốc độ chuẩn xác, các phi công đã kéo mũi máy bay lên cao, dẫn đến tình trạng thất tốc (stall) và rơi tự do xuống biển.

Dù không loại trừ hoàn toàn việc phi công có sai sót trong 4 phút 30 giây định mệnh đó, tòa án nhận định tổ lái đã không được trang bị đủ kỹ năng và kiến thức để xử lý một tình huống hỏng hóc phức tạp ở độ cao lớn.

"Phi công chuyến bay AF447 thực sự đã thử mọi cách để thoát khỏi tình huống kinh hoàng này. Họ đã làm hết khả năng và không thể quy trách nhiệm cho họ", tòa án nhận định.

Luật sư đại diện cho gia đình các nạn nhân cũng lập luận rằng cả hai tập đoàn đều biết trước những bất cập kỹ thuật của dòng máy bay A330 nhưng đã không có hành động phòng ngừa thỏa đáng.

Kết luận cuối cùng từ Tòa phúc thẩm xác định: Airbus đã đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của lỗi ống pitot và không cung cấp đầy đủ thông tin kỹ thuật cho các đối tác khai thác. Trong khi đó, Air France bị kết luận đã lơ là trong việc huấn luyện phi công đối phó với tình huống này và không cung cấp thông tin cảnh báo kịp thời cho tổ bay.

Kháng cáo tiếp diễn

Với phán quyết ngộ sát, tòa tuyên phạt mỗi tập đoàn 225.000 euro (khoảng 261.000 USD). Mặc dù đây chỉ là mức phạt tài chính mang tính biểu tượng – cũng là mức tối đa cho tội danh này đối với pháp nhân tại Pháp – nhưng phán quyết là một đòn giáng mạnh mẽ vào uy tín của cả Air France và Airbus.

Ngay sau khi tòa tuyên án, cả Air France và Airbus đều thông báo sẽ tiếp tục kháng cáo. Đại diện Air France bày tỏ sự chia sẻ với nỗi đau kéo dài của gia đình các nạn nhân khi quá trình pháp lý tiếp tục bị trì hoãn, nhưng hãng vẫn bảo lưu quan điểm bác bỏ trách nhiệm hình sự. Ông Simon Ndiaye, luật sư đại diện của Airbus, cũng khẳng định cuộc chiến pháp lý của nhà sản xuất máy bay này sẽ chưa dừng lại.

