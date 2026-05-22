Giá vàng, bạc liên tục hạ nhiệt: Chuyên gia cảnh báo đà tăng thần tốc có thể trở lại nhờ một yếu tố này

Giá vàng và bạc thế giới trong phiên ngày 22/5 tiếp tục dao động mạnh khi nhà đầu tư theo dõi sát triển vọng Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình.

Đầu phiên châu Á, giá vàng giao ngay giảm nhẹ 0,1% xuống 4.537,45 USD/ounce. Trong khi đó, dữ liệu giá bạc giao ngay XAG/USD cho thấy bạc ở khoảng 76,50 USD/ounce. Tại Việt Nam, giá vàng đang dao động trong khoảng 162 triệu đồng/lượng bán ra, 159 triệu đồng/lượng mua vào. Bạc Phú Quý đang được giao dịch với giá 79,3 triệu đồng/kg bán ra, 77 triệu đồng/kg mua vào.

Đà tăng từng đưa vàng và bạc lập kỷ lục trong năm 2025 có thể sớm quay trở lại nếu cuộc chiến Mỹ - Iran đi đến hồi kết. Theo CNBC, nhiều nhà quan sát thị trường cho rằng tâm lý lạc quan về một thỏa thuận hòa bình đang giúp kim loại quý lấy lại lực đẩy, sau giai đoạn biến động dữ dội trong những tháng đầu năm 2026.

Năm 2025 là một năm bùng nổ của thị trường kim loại quý. Vàng tăng khoảng 66%, còn bạc tăng tới 135%, liên tiếp phá vỡ các mốc giá từng được xem là khó tưởng tượng. Tuy nhiên, bước sang năm 2026, xu hướng này không còn đi theo đường thẳng. Bạc từng ghi nhận phiên giảm mạnh nhất kể từ thập niên 1980 vào cuối tháng 1, trong khi vàng cũng mất hơn 10% so với đỉnh thiết lập đầu năm.

Kể từ khi xung đột Mỹ - Iran nổ ra ngày 28/2, vai trò “hầm trú ẩn” của vàng đã gặp thử thách. Thông thường, chiến tranh và bất ổn địa chính trị là môi trường thuận lợi cho vàng. Nhưng lần này, các yếu tố hỗ trợ vàng lại bị lấn át bởi nguy cơ lãi suất tăng, đồng USD mạnh lên do giá dầu leo thang và hoạt động chốt lời sau giai đoạn tăng quá nóng.

Ross Norman, CEO Metals Daily, cho rằng vàng bước vào cuộc khủng hoảng trong trạng thái “mua quá mức”. Điều này khiến các nhà giao dịch có lý do để bán ra, chốt lời và chờ thị trường tái cân bằng. Khi vàng đã là tài sản sinh lời tốt nhất trong danh mục, nhiều nhà đầu tư buộc phải bán vàng để bù đắp thua lỗ ở những kênh khác.

Francis Tan, chiến lược gia trưởng khu vực châu Á tại Indosuez Wealth Management, cho rằng đặc tính này của vàng vẫn “khá hữu ích” trong giai đoạn thị trường hỗn loạn hồi tháng 3. Khi cổ phiếu bị bán tháo, những nhà đầu tư có phân bổ vàng vẫn có khoản lợi nhuận đủ lớn để giảm bớt áp lực từ danh mục cổ phiếu. Nói cách khác, vàng vẫn hoàn thành vai trò trú ẩn, dù diễn biến giá không còn đơn giản như các cuộc khủng hoảng trước.

Điểm đáng chú ý là trong suốt cuộc xung đột, vàng có lúc biến động ngược chiều với cả giá dầu và đồng USD.

Theo Norman, đồng USD và vàng từng cùng tăng do dòng tiền nóng tìm nơi trú ẩn khi nguồn cung năng lượng bị bóp nghẹt. Dẫu vậy, nếu có thoả thuận ngừng bắn, những lực cản từ giá dầu, lạm phát và USD mạnh có thể dịu bớt. Khi đó, vàng và bạc giống như được “nhả phanh”.

Philippe Gijsels, Giám đốc chiến lược tại BNP Paribas Fortis, vẫn giữ quan điểm lạc quan với vàng và bạc. Ông cho rằng đợt giảm gần đây chỉ là “giai đoạn tích lũy”, không phải dấu hiệu kết thúc chu kỳ tăng.

Theo Gijsels, kim loại quý thời gian qua có mối tương quan khá mạnh với cổ phiếu, vì cả hai cùng chịu áp lực từ nỗi lo lạm phát sẽ buộc các ngân hàng trung ương nâng lãi suất.

Ông ví lãi suất như “trọng lực” của thị trường tài chính. Khi lãi suất tăng, lực hút này mạnh hơn và kéo mọi loại tài sản đi xuống, kể cả vàng và bạc.

Cuộc chiến kéo dài tại Iran đã làm dấy lên lo ngại giá năng lượng tăng sốc, tăng trưởng kinh tế suy yếu và các chu kỳ nới lỏng tiền tệ bị đình lại. Một số ngân hàng trung ương thậm chí được dự báo phải tính đến khả năng tăng lãi suất để chống lạm phát do giá dầu.

Tuy nhiên, kỳ vọng đã đổi chiều sau khi xuất hiện thông tin Mỹ và Iran tiến gần hơn đến một thỏa thuận hòa bình. Khi “sương mù chiến tranh” dần tan, nhà đầu tư bắt đầu quay lại với tài sản rủi ro, đồng thời cũng khôi phục nhu cầu với vàng và bạc.

Gijsels cho rằng thị trường giá lên dài hạn của kim loại quý sẽ sớm nối lại, với khả năng vàng và bạc thiết lập các đỉnh lịch sử mới ngay trong năm nay.

Các yếu tố từng đưa vàng và bạc lên cao vẫn còn nguyên. Ngân hàng trung ương và chính phủ nhiều nước tiếp tục đa dạng hóa dự trữ, giảm phụ thuộc vào trái phiếu chính phủ Mỹ và tăng nắm giữ vàng. Trong môi trường lạm phát cao hơn về mặt cấu trúc, tài sản thực như kim loại quý vẫn được xem là kênh phòng vệ quan trọng.

Paul Williams, CEO nhà cung cấp vàng bạc Solomon Global, cho rằng nguồn cung bạc vật chất vẫn eo hẹp, trong khi nhu cầu từ công nghệ xanh tiếp tục tăng. Bạc là vật liệu quan trọng trong pin mặt trời, thiết bị điện tử, điện thoại, máy tính và ô tô. Nhu cầu liên quan đến trí tuệ nhân tạo cũng đang tạo thêm sức ép lên cán cân cung - cầu vốn đã căng thẳng.

Williams nhận định bạc có thể tiếp tục biến động mạnh trong ngắn hạn, nhất là khi thỏa thuận Mỹ - Iran chưa chính thức được ký kết. Nếu hòa bình được xác lập, bạc có thể hưởng lợi từ tâm lý kinh tế cải thiện, nhu cầu công nghiệp mạnh hơn và khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư tăng lên.

Ngược lại, nếu đàm phán thất bại, vàng có thể dẫn đầu làn sóng trú ẩn ban đầu, nhưng bạc với thị trường vật chất thắt chặt cũng có thể nhanh chóng bắt kịp.

Theo CNBC﻿