Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Iran muốn thu phí vĩnh viễn trên Eo biển Hormuz

Hồng Duy | 22-05-2026 - 10:50 AM | Tài chính quốc tế

Iran đang tiến hành thảo luận với Oman về việc thiết lập một cơ chế thu phí vĩnh viễn tại eo biển Hormuz.

Động thái này được giới quan sát đánh giá là nhằm chính thức hóa quyền kiểm soát của Tehran đối với một trong những tuyến đường thủy quan trọng nhất thế giới.

Đại sứ Iran tại Pháp, ông Mohammad Amin-Nejad, đã nhấn mạnh sự cần thiết của cơ chế này. “Iran và Oman phải huy động toàn bộ nguồn lực của mình để vừa cung cấp các dịch vụ an ninh, vừa quản lý việc đi lại theo cách phù hợp nhất,” ông Amin-Nejad cho biết. Ông cũng khẳng định thêm: “Điều này sẽ kéo theo chi phí và hiển nhiên là những ai muốn hưởng lợi từ tuyến hàng hải này cũng phải đóng góp phần của mình.”

Vị đại sứ cam kết rằng cơ chế thu phí sẽ được vận hành một cách minh bạch.

Theo thông tin từ phía Iran, việc lưu thông qua eo biển Hormuz hiện vẫn đang diễn ra. Tổng cộng 26 tàu đã đi qua khu vực này trong hai ngày 19 và 20/5. Tuy nhiên, nhiều công ty vận tải biển đã phải tạm dừng hoạt động qua eo biển do lo ngại rủi ro an ninh từ các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (drone). Dù vậy, nhà ngoại giao Iran cho rằng nguyên nhân chính khiến lưu lượng tàu sụt giảm là do chi phí bảo hiểm tăng vọt.

Eo biển Hormuz, nằm giữa Iran và Oman, là cửa ngõ nối liền Vịnh Ba Tư với Ấn Độ Dương. Tầm quan trọng chiến lược của nó là không thể phủ nhận khi tuyến đường này vận chuyển hơn 20% lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng của toàn thế giới.

Động thái thảo luận thu phí diễn ra ngay sau khi Cơ quan quản lý eo biển vịnh Ba Tư (do Iran thành lập) ra tuyên bố mới vào ngày 20/5 về phạm vi kiểm soát tại khu vực. Theo đó, "quyền tài phán quản lý" của cơ quan này bao trùm vùng biển từ đường nối Kuh-e Mubarak (Iran) tới phía nam Fujairah (UAE), kéo dài tới đường nối đảo Qeshm (Iran) với Umm Al-Quwain (UAE). Cơ quan này khẳng định, mọi tàu thuyền muốn vượt eo biển Hormuz qua khu vực này đều phải có sự phối hợp và cho phép từ Tehran.

Những tuyên bố và hành động mới nhất của Iran đã vấp phải phản ứng gay gắt từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Ông Anwar Gargash, Cố vấn Tổng thống UAE, đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ.

“Chính quyền Iran đang cố tạo ra một thực tế mới từ một thất bại quân sự rõ ràng, nhưng những nỗ lực kiểm soát eo biển Hormuz hay xâm phạm chủ quyền hàng hải của UAE chẳng khác nào giấc mơ hão huyền”, ông Gargash nói.

Việc Iran đẩy mạnh các biện pháp kiểm soát và đề xuất thu phí tại eo biển Hormuz có thể sẽ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và gây thêm lo ngại cho chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Nguồn: Tổng hợp﻿

Rộ tin Mỹ - Israel bất đồng về Iran, ông Donald Trump lên tiếng về ông Netanyahu

Hồng Duy

Nhịp sống Thị trường

Từ Khóa:
iran, Hormuz

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá vàng, bạc liên tục hạ nhiệt: Chuyên gia cảnh báo đà tăng thần tốc có thể trở lại nhờ một yếu tố này

Giá vàng, bạc liên tục hạ nhiệt: Chuyên gia cảnh báo đà tăng thần tốc có thể trở lại nhờ một yếu tố này Nổi bật

Giá vàng, bạc liên tục hạ nhiệt: Chuyên gia cảnh báo đà tăng thần tốc có thể trở lại nhờ một yếu tố này

Giá vàng, bạc liên tục hạ nhiệt: Chuyên gia cảnh báo đà tăng thần tốc có thể trở lại nhờ một yếu tố này Nổi bật

Sau kêu gọi bớt mua vàng, Ấn Độ phát thông điệp đặc biệt về cưới trong nước

Sau kêu gọi bớt mua vàng, Ấn Độ phát thông điệp đặc biệt về cưới trong nước

10:35 , 22/05/2026
NATO nhóm họp trong âu lo

NATO nhóm họp trong âu lo

09:56 , 22/05/2026
Tỷ phú Musk gây chấn động Phố Wall với thương vụ chưa từng có

Tỷ phú Musk gây chấn động Phố Wall với thương vụ chưa từng có

09:30 , 22/05/2026
Thế giới bất ổn, hầm trú bom ở Phần Lan hút khách từ Ukraine đến Trung Đông

Thế giới bất ổn, hầm trú bom ở Phần Lan hút khách từ Ukraine đến Trung Đông

09:14 , 22/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên