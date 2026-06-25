Vàng mất mốc 4.000 USD, bạc thủng 60 USD: Chuyên gia nói gì về ánh hào quang của kim loại quý?

Vào rạng sáng ngày thứ Năm (25/6/2026), giá vàng và bạc tiếp tục duy trì dưới các ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Những lo ngại về lạm phát và động thái tăng lãi suất từ các ngân hàng trung ương đang đè nặng lên thị trường, khiến hy vọng về một đợt phục hồi bị dập tắt.

Cụ thể, giá vàng giao ngay giảm 0,5%, giao dịch ở mức 3.980,79 USD/ounce sau khi xuyên thủng mốc 4.000 USD vào phiên trước đó. Hợp đồng vàng tương lai của Mỹ cũng giảm 0,2%, chốt ở mức 3.986,60 USD. Tính chung từ đầu năm, kim loại vàng đã sụt giảm 7,7%. Vàng tại Việt Nam có giá quanh 14,6 triệu đồng/chỉ bán ra, 14,3 triệu đồng/chỉ mua vào

Thị trường bạc cũng chung cảnh ngộ. Bạc giao ngay giảm 1%, lùi về 56,86 USD/ounce, trong khi hợp đồng bạc tương lai giao tháng 7 giảm 1,5% xuống còn 57,24 USD. Tính từ đầu năm, bạc đã đánh mất 20% giá trị. Bạc Phú Quý hiện có giá 60 triệu đồng/kg bán ra, 58,3 triệu đồng/kg mua vào.

Đợt tăng giá lịch sử chững lại

Cần nhớ lại rằng, cả vàng và bạc đều đã trải qua những đợt tăng giá kỷ lục vào năm 2025, với mức tăng bứt phá lần lượt là 66% và 135%.

Mặc dù đà tăng vẫn duy trì vào đầu năm 2026, nhưng thị trường nhanh chóng rơi vào trạng thái biến động mạnh. Cuối tháng 1, hợp đồng bạc tương lai ghi nhận cú sụt giảm trong ngày tồi tệ nhất kể từ những năm 1980. Vị thế "kênh trú ẩn an toàn" của vàng cũng bị đặt dấu hỏi sau khi cuộc chiến Mỹ - Iran nổ ra vào tháng 2.

Trong một báo cáo phát hành hôm thứ Tư, các chiến lược gia tại quỹ Macquarie nhận định mọi sự chú ý hiện đang đổ dồn vào quỹ đạo của lạm phát và câu hỏi liệu các ngân hàng trung ương – đặc biệt là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) – có tiếp tục thắt chặt chính sách để kiềm chế giá cả hay không.

"Sự kết thúc của cuộc xung đột tại Trung Đông, kết hợp với một Fed 'diều hâu' hơn, đã khiến giá cả sụt giảm. Sức hấp dẫn của vàng như một tài sản trú ẩn đang nhạt dần trước viễn cảnh lãi suất cao hơn và đồng USD mạnh lên. Thị trường hiện đã định giá hoàn toàn việc Fed sẽ có đợt tăng lãi suất vào quý 4," đại diện Macquarie cho biết.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đang dự báo một đợt tăng lãi suất của Fed chậm nhất vào tháng 9. Trước đó, cả Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đều đã tăng lãi suất trong tháng này để ứng phó với cú sốc năng lượng từ cuộc chiến Iran.

Macquarie cũng lưu ý rằng cuộc họp đầu tiên dưới thời tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh mang đậm "giọng điệu diều hâu". Dưới sự dẫn dắt của ông, ngân hàng trung ương có "tiềm năng làm chệch hướng hoặc hỗ trợ giá cả" trên thị trường vàng.

Các nhà phân tích dự báo: "Khi tăng trưởng toàn cầu phục hồi và chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ bắt đầu, giá vàng sẽ có xu hướng giảm sâu hơn do dòng tiền của nhà đầu tư chuyển dịch khỏi kim loại quý để chảy vào thị trường chứng khoán. Việc quay trở lại với vàng có lẽ sẽ cần một sự kiện vĩ mô lớn để kích hoạt".

Dự báo ảm đạm nhưng vẫn còn "cửa sáng"

Macquarie dự báo giá vàng giao ngay trung bình trong năm 2026 sẽ ở mức 4.641 USD/ounce (tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái). Tuy nhiên, họ kỳ vọng giá sẽ giảm 9,5% xuống 4.200 USD vào năm 2027 và tiếp tục đà giảm mỗi năm cho đến 2030. Quỹ này cũng vừa hạ mức dự báo giá vàng cuối năm 2026 từ 4.400 USD xuống còn 4.300 USD.

Đối với bạc, Macquarie dự kiến kim loại này sẽ giao dịch ở mức 70 USD/ounce trong quý cuối cùng của năm nay, trước khi giảm xuống còn 65 USD/ounce vào cuối năm 2027 do chịu sức ép từ lợi suất trái phiếu và lạm phát.

Trái ngược với sự bi quan này, Guy Adami, người đồng sáng lập RiskReversal Media, chia sẻ trên chương trình "Closing Bell Overtime" của CNBC rằng vàng "vẫn còn cơ hội" bất chấp những cơn gió ngược.

Theo ông Adami, thị trường chứng khoán đang thu hút quá nhiều sự chú ý (ví dụ như việc Micron tăng thêm 130 tỷ USD vốn hóa chỉ trong phiên giao dịch ngoài giờ), khiến dòng tiền tạm thời rời bỏ vàng. "Tuy nhiên, tôi vẫn tin lạm phát là một vấn đề dai dẳng. Lãi suất có thể sẽ cao hơn và đồng đô la sẽ gây áp lực, nhưng đến một lúc nào đó, tình thế sẽ đảo chiều và vàng sẽ lấy lại vị thế," ông nhận định.

Niềm tin của Adami có cơ sở khi báo cáo thường niên của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) công bố tuần trước cho thấy: Gần 90% ngân hàng trung ương tham gia khảo sát dự kiến kho dự trữ vàng toàn cầu của họ sẽ tăng lên trong năm tới, xem đây là công cụ phòng vệ quan trọng chống lại lạm phát và rủi ro địa chính trị.

Dù vậy, trong ngắn hạn, sự thận trọng vẫn là ưu tiên hàng đầu. Các chiến lược gia tại OCBC chốt lại: "Chừng nào lợi suất thực chưa hạ nhiệt, làn sóng thanh lý quỹ ETF chưa chậm lại hoặc những phát ngôn cứng rắn của Fed chưa đảo ngược, thì mọi đợt phục hồi của kim loại quý đều rất dễ bị dập tắt".

Tham khảo: CNBC﻿