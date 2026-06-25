Một ngân hàng lớn bất ngờ cắt mạnh dự báo, giá vàng có thể xuống 3.800 USD/ounce trước khả năng Fed nâng lãi suất 2-3 lần

Nhu cầu đầu tư vào vàng đang tiếp tục suy yếu khi thị trường ngày càng lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn dự kiến.

Diễn biến này buộc Deutsche Bank phải cắt giảm khoảng 20% dự báo giá vàng cho nửa cuối năm 2026, đồng thời cảnh báo kim loại quý có thể giảm sâu hơn nếu Fed chuyển sang chu kỳ tăng lãi suất mới.

Trong báo cáo công bố ngày 24/6, Michael Hsueh, chuyên gia phân tích của Deutsche Bank, cho biết việc thị trường liên tục điều chỉnh lại kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Fed, cùng với sức chống chịu đáng ngạc nhiên của kinh tế Mỹ, là nguyên nhân chính kéo giá vàng đi xuống trong những tháng gần đây.

“Việc định giá lại triển vọng lãi suất của Fed, kết hợp với các số liệu kinh tế Mỹ vẫn vững chắc, đã đóng vai trò chủ đạo trong đà giảm của vàng”, Hsueh nhận định.

Theo dự báo mới, Deutsche Bank kỳ vọng giá vàng bình quân trong quý III sẽ ở mức 4.300 USD/ounce, thấp hơn hơn 22% so với dự báo trước đó. Sang quý IV, giá vàng được dự báo phục hồi lên khoảng 4.800 USD/ounce, nhưng vẫn thấp hơn 17% so với ước tính cũ của ngân hàng này.

Đáng chú ý, Deutsche Bank cho rằng ngay cả mục tiêu 4.800 USD cũng chỉ đạt được trong trường hợp Fed giữ nguyên lãi suất trong suốt năm 2026. Nếu ngân hàng trung ương Mỹ bất ngờ chuyển hướng và nâng lãi suất từ 3 đến 4 lần, giá vàng có thể lao dốc xuống còn 3.800 USD/ounce.

Nhận định trên cho thấy sự thay đổi đáng kể trong quan điểm của Deutsche Bank. Chỉ cách đây hơn 2 tháng, ngân hàng này vẫn là một trong những tổ chức lạc quan nhất đối với vàng. Vào giữa tháng 4, Deutsche Bank từng dự báo giá vàng có thể tiến lên vùng 6.000 USD/ounce nhờ lo ngại thâm hụt ngân sách Mỹ, xu hướng phi USD hóa và hoạt động giảm nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ của các ngân hàng trung ương tại các nền kinh tế mới nổi.

Thậm chí đầu tháng 2, Hsueh còn khẳng định những yếu tố hỗ trợ dài hạn của vàng vẫn nguyên vẹn và kim loại quý hoàn toàn có thể chạm mốc 6.000 USD vào cuối năm.

Tuy nhiên, kể từ đó, môi trường đầu tư đã thay đổi đáng kể. Kỳ vọng lãi suất cao kéo dài khiến dòng vốn rời khỏi vàng để tìm kiếm các tài sản có lợi suất hấp dẫn hơn. Điều này đặc biệt bất lợi với vàng, bởi kim loại quý không mang lại dòng tiền hay lãi suất cho người nắm giữ.

Một dấu hiệu rõ ràng là các quỹ ETF vàng liên tục ghi nhận dòng vốn rút ra. Theo Deutsche Bank, nguồn hỗ trợ quen thuộc từ giới đầu tư tài chính hiện “vắng bóng một cách đáng chú ý”.

Trong khi đó, chênh lệch giá vàng tại Trung Quốc thấp hơn giá trên sàn Comex của Mỹ cho thấy hoạt động nhập khẩu vàng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới khó có thể trở thành động lực hỗ trợ thị trường trong ngắn hạn.

Dù vậy, Deutsche Bank cho rằng vẫn còn một trụ cột quan trọng giúp thị trường vàng chưa rơi vào trạng thái suy yếu toàn diện: nhu cầu từ các ngân hàng trung ương.

Hsueh cho hay: “Trụ cột duy nhất vẫn duy trì sức mạnh là hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương và chúng tôi cho rằng xu hướng này sẽ còn kéo dài trong một thời gian nữa.”

Những năm gần đây, các ngân hàng trung ương trên thế giới liên tục tăng tích trữ vàng nhằm đa dạng hóa dự trữ ngoại hối và giảm phụ thuộc vào đồng USD. Xu hướng này được thúc đẩy mạnh hơn sau các biến động địa chính trị toàn cầu, đặc biệt là các lệnh trừng phạt tài chính và việc đóng băng tài sản dự trữ của một số quốc gia.

Ngoài ra, Deutsche Bank vẫn tin rằng các yếu tố nền tảng dài hạn của vàng chưa biến mất hoàn toàn. Theo Hsueh, nhu cầu đầu tư tại Trung Quốc vẫn là một điểm tựa quan trọng cho thị trường. Trước đây, ngay cả khi giá vàng tại phương Tây suy giảm, giá giao dịch trên Sàn Vàng Thượng Hải vẫn duy trì mức cao hơn đáng kể, phản ánh nhu cầu nội địa mạnh mẽ.

Theo Kitco﻿