Trung Quốc điều tra quan chức cấp cao trong ngành quốc phòng và không gian

Ông Biên Chí Cương đang bị điều tra tham nhũng.

Ông Biên - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp quốc phòng (SASTIND), bị nghi ngờ “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật”, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Trung Quốc cho biết trong thông cáo đưa ra ngày 24/6. Đây là cụm từ thường được Bắc Kinh sử dụng để chỉ các hành vi tham nhũng và nhận hối lộ.

Ông Biên là quan chức mới nhất trong lĩnh vực quốc phòng và không gian Trung Quốc bị điều tra vì tội tham nhũng. Ông cũng giữ chức Phó Cục trưởng Cục Quản lý vũ trụ quốc gia Trung Quốc (CNSA). Hồ sơ công khai không tiết lộ tuổi của ông.

Ông Biên đã dành phần lớn sự nghiệp công tác tại SASTIND - cơ quan chịu trách nhiệm điều phối hoạt động nghiên cứu, phát triển và sản xuất trang thiết bị quân sự trong các lĩnh vực hạt nhân, hàng không vũ trụ, hàng không, đóng tàu, vũ khí và điện tử, đồng thời thúc đẩy năng lực cốt lõi của nền công nghiệp quốc phòng Trung Quốc.

Ông được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng SASTIND vào tháng 2/2024. Thông báo điều tra được đưa ra khi ông vẫn đang đương chức. Ngay sau đó, hồ sơ cá nhân của ông đã bị gỡ khỏi các trang web chính thức.

Trong thời gian công tác tại SASTIND, ông Biên từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Cục trưởng Cục Hệ thống kỹ thuật số 3, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Kỹ sư trưởng của cơ quan này.

Lần xuất hiện công khai gần nhất của ông Biên là ngày 18/5 tại một cuộc họp, theo thông tin trên tài khoản mạng xã hội của SASTIND. Tuy nhiên, sau khi thông tin điều tra được công bố, tên và sự hiện diện của ông trong bản tin về cuộc họp này đã bị chỉnh sửa và xóa bỏ.

Ông Biên được xem là gương mặt đại diện cho các hoạt động hợp tác quốc tế trong chương trình thám hiểm không gian của Trung Quốc, thường xuyên tham dự các sự kiện hàng không vũ trụ trong và ngoài nước. Lần xuất hiện quốc tế gần đây nhất của ông là tại một diễn đàn không gian vũ trụ ở thủ đô Mátxcơva của Nga hồi tháng 4.

Trên cương vị Phó Cục trưởng CNSA, ông Biên nhiều lần đề cập đến hợp tác quốc tế trong các dự án thám hiểm Mặt trăng và không gian của Trung Quốc.

Ông Biên là Phó Cục trưởng SASTIND thứ 2 bị CCDI điều tra trong vòng 1 năm qua. Tháng 10 năm ngoái, CCDI đã khai trừ ông Trương Kiến Hoa (Zhang Jianhua), cựu Phó Cục trưởng SASTIND, vì hành vi nhận hối lộ.

Trong những năm gần đây, nhiều quan chức cấp cao của Trung Quốc trong lĩnh vực quốc phòng và hàng không vũ trụ đã bị điều tra.

Tháng 4 vừa qua, ông Mã Hưng Thuỵ - cựu Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc và cựu Bí thư Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, cũng bị CCDI điều tra vì “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật”.

Là một chuyên gia hàng không vũ trụ, ông Mã từng có nhiều năm làm việc tại Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC), giữ chức Tổng Giám đốc từ năm 2007 - 2013.

Ông cũng từng là Phó Tổng chỉ huy chương trình không gian có người của Trung Quốc và Tổng chỉ huy dự án tên lửa đẩy thế hệ mới.

Trong vài năm qua, nhiều cựu cấp dưới của ông Mã trong ngành hàng không vũ trụ cũng đã bị xử lý kỷ luật.

Một trường hợp đáng chú ý là ông Đàm Thụy Tùng (Tan Ruisong) - cựu Chủ tịch kiêm Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc, hãng sản xuất máy bay quân sự hàng đầu Trung Quốc. Ông bị khai trừ khỏi Đảng vào tháng 2 năm ngoái.

Đến tháng 3 năm nay, một tòa án Trung Quốc tuyên án tử hình hoãn thi hành đối với ông Đàm sau khi kết luận ông đã thu lợi bất chính hơn 700 triệu tệ (khoảng 103 triệu USD) thông qua các hành vi nhận hối lộ, tham ô, giao dịch nội gián và làm lộ thông tin mật.