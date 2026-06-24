Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng thống Mỹ Trump nổi giận vì giá xăng giảm chậm hơn giá dầu

| | Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Bộ Tư pháp điều tra các công ty dầu mỏ vì không giảm giá xăng dầu tương ứng với giá dầu thô, cáo buộc các công ty này "chặt chém" khách hàng.

Tổng thống Mỹ Trump nổi giận vì giá xăng giảm chậm hơn giá dầu- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

"Các công ty dầu mỏ lớn không giảm giá bán lẻ xăng dầu tương ứng dù giá dầu thô mà họ đang mua giảm mạnh", ông Trump viết trên Truth Social, nhưng không nêu tên bất kỳ công ty nào trong bài đăng.

Giá dầu thô quốc tế đã giảm mạnh trong tháng này sau khi Mỹ và Iran ký kết thỏa thuận hòa bình tạm thời, dẫn đến lưu lượng giao thông qua eo biển Hormuz tăng lên.

Dữ liệu hồi đầu tuần cho thấy, các cuộc đàm phán ngoại giao giữa Mỹ và Iran đã mang lại sự nhẹ nhõm cho người dân Mỹ khi giá dầu thô giảm liên tục.

Tuy nhiên, ông Trump cho rằng việc giá xăng giảm vẫn chưa đủ. "Giá xăng phải giảm nhanh hơn nhiều so với những gì tôi đang thấy!", ông nói. "Khách hàng đang bị chặt chém. Tôi đã chỉ thị Bộ Tư pháp lập tức bắt đầu điều tra việc này".

Bài đăng mới nhất của ông Trump xuất hiện trong bối cảnh người tiêu dùng bày tỏ lo ngại về giá xăng dầu cao, đúng lúc tổng thống và các thành viên đảng Cộng hòa đang phải vật lộn để giữ vững thế đa số sít sao tại Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Theo dữ liệu của GasBuddy, giá xăng trung bình tại Mỹ vào sáng sớm 24/6 là 3,906 USD/gallon, giảm hơn 14% so với mức đỉnh điểm hồi tháng 5, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với mức 2,764 USD/gallon được ghi nhận hồi tháng 1, hơn một tháng trước khi xung đột Iran bùng phát.

Để so sánh, trong cùng kỳ, giá dầu thô đã giảm 23%, sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình tạm thời và mở lại eo biển Hormuz.

Theo Bình Giang

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trung Quốc ráo riết xả lũ trên hành lang năng lượng dài 1.800 km, loạt siêu đập thủy điện gồm Tam Hiệp "đổ đi" gần 36 tỷ mét khối nước

Trung Quốc ráo riết xả lũ trên hành lang năng lượng dài 1.800 km, loạt siêu đập thủy điện gồm Tam Hiệp "đổ đi" gần 36 tỷ mét khối nước Nổi bật

Phát hiện vết nứt bất thường trong cánh, hơn chục "gã khổng lồ" của bầu trời Airbus A380 bị kiểm tra khẩn cấp

Phát hiện vết nứt bất thường trong cánh, hơn chục "gã khổng lồ" của bầu trời Airbus A380 bị kiểm tra khẩn cấp Nổi bật

Phát hiện Trung Quốc xây 3 bồn chứa dung tích 240.000 mét khối ngay gần biển, đang hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt

Phát hiện Trung Quốc xây 3 bồn chứa dung tích 240.000 mét khối ngay gần biển, đang hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt

19:05 , 24/06/2026
Thủ tướng Lý Cường gạt khái niệm ‘Cú sốc Trung Quốc’, dẫn bài học Huawei

Thủ tướng Lý Cường gạt khái niệm ‘Cú sốc Trung Quốc’, dẫn bài học Huawei

18:30 , 24/06/2026
Ngành ngoại ngữ đang bị 70 trường đại học khai tử hàng loạt, AI khiến dịch thuật không còn là kỹ năng sống còn

Ngành ngoại ngữ đang bị 70 trường đại học khai tử hàng loạt, AI khiến dịch thuật không còn là kỹ năng sống còn

18:00 , 24/06/2026
Xưởng đóng tàu Việt Nam bàn giao 'siêu tàu' dài 112m cho Na Uy, nhận lời khen đặc biệt về chất lượng

Xưởng đóng tàu Việt Nam bàn giao 'siêu tàu' dài 112m cho Na Uy, nhận lời khen đặc biệt về chất lượng

18:00 , 24/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên