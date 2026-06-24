Tổng thống Mỹ Trump nổi giận vì giá xăng giảm chậm hơn giá dầu

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

"Các công ty dầu mỏ lớn không giảm giá bán lẻ xăng dầu tương ứng dù giá dầu thô mà họ đang mua giảm mạnh", ông Trump viết trên Truth Social, nhưng không nêu tên bất kỳ công ty nào trong bài đăng.

Giá dầu thô quốc tế đã giảm mạnh trong tháng này sau khi Mỹ và Iran ký kết thỏa thuận hòa bình tạm thời, dẫn đến lưu lượng giao thông qua eo biển Hormuz tăng lên.

Dữ liệu hồi đầu tuần cho thấy, các cuộc đàm phán ngoại giao giữa Mỹ và Iran đã mang lại sự nhẹ nhõm cho người dân Mỹ khi giá dầu thô giảm liên tục.

Tuy nhiên, ông Trump cho rằng việc giá xăng giảm vẫn chưa đủ. "Giá xăng phải giảm nhanh hơn nhiều so với những gì tôi đang thấy!", ông nói. "Khách hàng đang bị chặt chém. Tôi đã chỉ thị Bộ Tư pháp lập tức bắt đầu điều tra việc này".

Bài đăng mới nhất của ông Trump xuất hiện trong bối cảnh người tiêu dùng bày tỏ lo ngại về giá xăng dầu cao, đúng lúc tổng thống và các thành viên đảng Cộng hòa đang phải vật lộn để giữ vững thế đa số sít sao tại Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Theo dữ liệu của GasBuddy, giá xăng trung bình tại Mỹ vào sáng sớm 24/6 là 3,906 USD/gallon, giảm hơn 14% so với mức đỉnh điểm hồi tháng 5, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với mức 2,764 USD/gallon được ghi nhận hồi tháng 1, hơn một tháng trước khi xung đột Iran bùng phát.

Để so sánh, trong cùng kỳ, giá dầu thô đã giảm 23%, sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình tạm thời và mở lại eo biển Hormuz.