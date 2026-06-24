Xưởng đóng tàu Việt Nam bàn giao 'siêu tàu' dài 112m cho Na Uy, nhận lời khen đặc biệt về chất lượng

Theo thông tin từ công ty vận tải biển Rem Offshore (Na Uy), tàu thi công công trình ngầm phục vụ ngành năng lượng ngoài khơi (ESCV) mang tên REM Ocean vừa được bàn giao từ Xưởng đóng tàu Sông Cấm (Hải Phòng) và hiện đang trên hành trình đến Na Uy.

Rem Ocean được trang bị hệ động lực nhiên liệu kép có khả năng sử dụng bio-methanol và diesel sinh học, kết hợp với hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin cùng các giải pháp tái tạo năng lượng nhằm giảm phát thải trong quá trình vận hành. Ảnh: Scand Asia.

REM Ocean rời Việt Nam vào ngày 17/6, trước tiên qua Singapore rồi tiếp tục di chuyển tới Na Uy. Sau khi cập cảng, con tàu sẽ được hoàn thiện các hạng mục cuối cùng tại Xưởng đóng tàu Myklebust Verft.

Dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2027, REM Ocean sẽ thực hiện hợp đồng kéo dài 8 năm với DeepOcean, đảm nhận công tác kiểm tra, bảo trì và sửa chữa công trình dưới biển (IMR) cho Equinor – tập đoàn năng lượng lớn nhất Na Uy.

Đáng chú ý, tàu được trang bị hệ động lực nhiên liệu kép có khả năng sử dụng bio-methanol và diesel sinh học, kết hợp với hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin cùng các giải pháp tái tạo năng lượng nhằm giảm phát thải trong quá trình vận hành.

Đánh giá về dự án, ông Kristian Stavset, Trưởng bộ phận dự án của Rem Offshore, cho biết toàn bộ quá trình thi công đã được hoàn thành theo những tiêu chuẩn đóng tàu rất khắt khe. Theo ông, REM Ocean là một trong những thân tàu có chất lượng tốt nhất từng được bàn giao cho Cụm công nghiệp hàng hải Sunnmøre của Na Uy.

Với chiều dài 111,7 m, REM Ocean được phát triển thông qua sự hợp tác giữa DeepOcean, Rem Offshore, Skipsteknisk và nhiều đối tác cung ứng quan trọng khác trong ngành hàng hải. Bên cạnh đó, tàu còn được trang bị thiết bị bay kiểm tra tự động dưới nước (Autonomous Inspection Drone – AID), góp phần thúc đẩy quá trình số hóa hoạt động kiểm tra và giám sát các tài sản dưới biển.

Được thành lập từ năm 1959 tại Hải Phòng, Xưởng đóng tàu Sông Cấm là một trong những cơ sở đóng tàu lâu đời nhất Việt Nam. Từ năm 2002, đơn vị này bắt đầu hợp tác với tập đoàn Damen Shipyards Group của Hà Lan và đến năm 2014, hai bên chính thức thành lập liên doanh Damen – Sông Cấm. Nhờ đó, Sông Cấm từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng đóng tàu quốc tế và hiện là một trong những trung tâm sản xuất tàu kéo, tàu công vụ và tàu chuyên dụng xuất khẩu lớn của khu vực, với nhiều dự án được bàn giao cho khách hàng trên toàn thế giới.