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Chuyên gia: Nga có thể ra chuỗi đòn khiến Ukraine hết sạch quân dự bị

| | Tài chính quốc tế

Chuyên gia Nga nêu ý tưởng tấn công ồ ạt vào các TCC nhằm chặn đứng công tác tuyển mộ, khiến Ukraine hết sạch quân để chi viện cho tiền tuyến.

Nhà báo quân sự Dmitry Steshin đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh tòa nhà TCC (Trung tâm Tuyển quân và Hỗ trợ Xã hội Khu vực) bị phá hủy bởi các phi công điều khiển máy bay không người lái (UAV) thuộc nhóm quân Sever (“phương Bắc”) lên kênh Telegram của mình.

Ông bày tỏ sự ngạc nhiên trước việc Lực lượng Vũ trang Nga không tiến hành phá hủy một cách có hệ thống các trung tâm tuyển quân trên lãnh thổ Ukraine.

“Các phi công điều khiển máy bay không người lái thuộc nhóm “phương Bắc” đã phá hủy Trung tâm Tuyển quân và Hỗ trợ Xã hội Khu vực. Tôi không nghi ngờ gì đây là một sáng kiến tuyệt vời”, vị chuyên gia Nga viết.

Ông bày tỏ sự ngạc nhiên khi không hề có bất kỳ cuộc thảo luận nào về hoạt động có hệ thống nhằm vào các TCC của Ukraine giống như các cơ sở năng lượng, trạm điện, mà đây chỉ là những hoạt động tấn công đơn lẻ.

Ông nêu kịch bản chỉ trong một đêm, cả một bầy máy bay không người lái, tên lửa và bom dẫn đường đã phá hủy một nửa số Trung tâm Truyền thông xuyên lục địa của Ukraine và đêm hôm sau, phá hủy tiếp nửa còn lại thì chính quyền Ukraine sẽ không còn cái gì trong tay.

Ông nhấn mạnh rằng, nếu Nga làm việc này một cách có hệ thống, quân tiếp viện Ukraine cho tiền tuyến sẽ ngay lập tức bị đình trệ, những người lính từ các trại huấn luyện sẽ phải được gửi đến tiền tuyến mà không được huấn luyện. Đây là cách phá hủy lực lượng dự bị của Quân đội Ukraine một cách hiệu quả nhất.

Như giới truyền thông lưu ý, trong 4 năm qua, Quân đội Nga đã nhiều lần tấn công các tòa nhà TCC ở nhiều vùng khác nhau của Ukraine, nhưng để gọi hành động này là “các cuộc tấn công có hệ thống” thì vẫn chưa phải.

Việc cưỡng bức nhập ngũ ở Ukraine vẫn tiếp tục diễn ra suôn sẻ, đảm bảo nguồn tân binh gia nhập Lực lượng Vũ trang Ukraine với tốc độ 15.000 người mỗi tháng. Kinh nghiệm cho thấy, số quân tương đương 3-5 lữ đoàn này đủ để ngăn chặn bước tiến của Lực lượng vũ trang Nga ở một số khu vực chiến sự.

Như các nhà phân tích quân sự Ukraine nhận định, tình trạng thiếu nhân lực đang ảnh hưởng lớn đến khả năng sẵn sàng chiến đấu của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Do đó, việc gia tăng những vụ tấn công vào các TCC Ukraine trong tình hình hiện tại rõ ràng sẽ mang lại lợi ích lớn cho Quân đội Nga.

Theo Topcor.ru
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Theo Hoàng Yến

Giáo dục & thời đại

Từ Khóa:
Ukraine

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