Phát minh của Nga có thể "rung chuyển nền nông nghiệp xanh" toàn cầu: Một mình "đi ngược" thế giới

Truyền thông Nga đồng loạt đưa tin ngày 23/6, các nhà khoa học từ Đại học Quốc gia Novgorod mang tên Yaroslav the Wise (NovSU) của Nga vừa phát triển một thiết bị có khả năng bơm khí thải từ máy kéo vào đất (biến khí thải thành phân bón) trong khi máy đang hoạt động trên đồng ruộng.

NovSU cho biết, việc bổ sung khí thải vào đất kích thích hoạt động của vi sinh vật đất và vi khuẩn cố định đạm, giúp cải thiện khả năng nảy mầm của cây trồng, tăng năng suất, tăng cường rễ cây và nâng cao khả năng chống hạn.

Hơn nữa, "liệu pháp khí" này giúp cây hấp thụ canxi và phốt pho nhanh hơn, bảo vệ chúng khỏi sâu bệnh và giảm thiệt hại do nhiễm mặn đất gây ra.

Ảnh minh họa. Nguồn: Gazeta

Phát minh của Nga là điểm đột phá có một không hai trong lĩnh vực canh tác carbon

Đột phá trọng công trình phát minh mới của Nga nằm ở chỗ: Các kỹ sư Nga đã tạo ra một thiết bị gắn kèm giúp phân phối khí thải trực tiếp trong khi máy kéo đang hoạt động trên đồng ruộng.

"Hệ thống phân phối khí thải của máy kéo là một tuabin hút khí thải, trộn chúng với không khí xung quanh. Điều này làm giảm nhiệt độ của hỗn hợp khí từ khoảng 250 độ C xuống 80 độ C.

Sau khi vào tuabin, khí thải được phân phối qua các đường ống dẫn vào đất hoặc đến máy gieo hạt. Sau đó, chúng được bơm vào đất cùng với hạt giống. Khí thải được phân phối trong quá trình gieo trồng, trộn với phân bón và làm đất" - Maxim Yemelyanov, Viện Công nghệ Hóa học thuộc Đại học NovSU và là một trong những tác giả của nghiên cứu, giải thích.

Các bộ phận chính của thiết bị bao gồm một bộ chuyển đổi được lắp đặt phía trước ống xả; một ống mềm bằng kim loại dẫn khí thải đến tuabin; các ống nhỏ dẫn đến thiết bị xử lý; và các ống thép gắn vào đầu các ống này, được gắn vào lưỡi cày của máy trồng hoặc gieo hạt khoai tây.

Ảnh minh họa. Nguồn: Freepik

Cách của Nga "độc, lạ" với thế giới

Ý tưởng bơm khí thải xuống đất thì không mới, nhưng cách tiếp cận của Nga khá độc đáo.

Điểm thực sự mới của Đại học NovGU là ý tưởng kết hợp đồng thời - vừa lái máy kéo, vừa tái sử dụng chính khí thải của nó để xử lý đất, không tốn thêm chi phí đầu vào.

Trên thế giới, xu hướng hiện nay đang đi theo hướng ngược lại. Các nhà sản xuất đang phát triển máy kéo điện để loại bỏ hoàn toàn khí thải diesel, hướng tới nông nghiệp phát thải bằng 0.

Dù vậy, tất cả các nỗ lực đều đáng ghi nhận. Các chuyên gia nhận định, biến đổi khí hậu tác động đến tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế, bao gồm cả nông nghiệp. CO2 là nguồn phát thải khí nhà kính đáng kể, đang trở thành một vấn đề lớn trong bối cảnh giảm thiểu lượng khí thải carbon.

"Canh tác carbon" là một phương pháp phổ biến hiện nay - một phương pháp cố gắng giữ lại carbon gây hại cho khí quyển trong đất, rừng hoặc gỗ.

Đó là lý do đội ngũ kỹ sư và các nhà nghiên cứu của Đại học NovSU đã quyết định sử dụng khí thải từ máy kéo cho mục đích này.

Kết quả: Phát minh của các nhà khoa học Nga đã đưa công nghệ này biến khí thải thành phân bón miễn phí, và gây tiếng vang lớn trong lĩnh vực nông nghiệp xanh nói chung và canh tác carbon nói riêng.

Bởi nó kích thích vi khuẩn có lợi, bảo vệ cây trồng khỏi hạn hán và giúp cây hấp thụ chất dinh dưỡng; đồng thời giảm CO2 phát thải ra ngoài khí quyển trong hoạt động nông nghiệp.

Các nhà khoa học lưu ý rằng thiết bị này tiềm ẩn một số rủi ro. Nếu cấu hình không đúng cách, khí trong hệ thống có thể quá nóng, và ở nhiệt độ hơn 80 độ C, chúng có thể làm cháy đất hoặc gây oxy hóa.

Hơn nữa, tỷ lệ sử dụng khí được xác định bằng thực nghiệm, tùy thuộc vào loại đất, nhãn hiệu máy kéo, nhiên liệu sử dụng và các yếu tố khác. Do đó, kết quả có thể khác nhau trong từng trường hợp.

Ông Anton Kobyakov tại Diễn đàn Bắc Cực Quốc tế 2025. Ảnh tư liệu/Forumarctica

Trước đó, vào ngày 18/6/2026, hãng thông tấn TASS của Nga trích lời ông Anton Kobyakov, Cố vấn của Tổng thống Liên bang Nga và Thư ký điều hành của Ủy ban Tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Nga-ASEAN, cho biết: "Thế giới sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lương thực trong vài năm tới, và năng lực của Nga trong lĩnh vực này sẽ rất cần thiết cho tất cả mọi người".

Theo ông Anton Kobyakov, biến đổi khí hậu là một trong những nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng này; đồng thời nhắc lại rằng hiện nay, các sản phẩm thực phẩm và các loại phân bón mới đã chiếm một phần đáng kể trong xuất khẩu của Nga sang các nước ASEAN, TASS thông tin.

Tờ Financial Times cũng đưa ra dự báo về sự khởi đầu của một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu.

Do đó, bất cứ nỗ lực, sáng kiến nào liên quan đến nông nghiệp, lương thực nhằm thích ứng biến đổi khí hậu đều được ghi nhận.