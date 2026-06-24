FBI treo thưởng gần 3,9 tỷ đồng truy bắt Emylee Thai, nghi đang lẩn trốn tại Việt Nam

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ngày 24/6 thông báo đã đưa Emylee Thai, một phụ nữ đến từ bang Texas, vào danh sách Most Wanted Fraudster (Những đối tượng gian lận bị truy nã gắt gao nhất) vì liên quan đến vụ gian lận chăm sóc sức khỏe trị giá gần 100 triệu USD (khoảng 2.600 tỷ đồng).

Theo văn phòng FBI tại Houston, Emylee Thai bị cáo buộc thực hiện một đường dây xét nghiệm di truyền không cần thiết về mặt y tế và chi tiền "hoa hồng" để thu hút người giới thiệu bệnh nhân.

Giới chức cho biết ngày 11/7/2022, Thai bị truy tố với các cáo buộc gồm âm mưu gian lận chăm sóc sức khỏe, âm mưu lừa đảo Chính phủ Mỹ và chi trả các khoản lại quả liên quan đến chương trình chăm sóc sức khỏe liên bang.

Bản cáo trạng nêu rằng từ năm 2019, khi là chủ một phòng xét nghiệm, Thai đã ký hợp đồng với các đơn vị tiếp thị để nhận các chỉ định xét nghiệm đã được bác sĩ ký cùng mẫu ADN của người thụ hưởng Medicare. Đổi lại, những đơn vị này được hưởng một phần tiền hoàn trả từ các yêu cầu thanh toán.

FBI cho biết các xét nghiệm di truyền nói trên thường không cần thiết về mặt y khoa. Mỗi trường hợp có thể khiến chương trình Medicare chi trả hàng nghìn USD, nhưng kết quả xét nghiệm nhiều khi không được sử dụng trong quá trình điều trị của bệnh nhân.

Theo điều tra, phòng xét nghiệm của Thai đã gửi yêu cầu thanh toán khoảng 142 triệu USD (khoảng 3.700 tỷ đồng) cho Medicare đối với các xét nghiệm di truyền trong giai đoạn này và nhận được khoảng 95 triệu USD (khoảng 2.500 tỷ đồng) tiền chi trả.

Sau khi bị bắt, Thai được tại ngoại với nhiều điều kiện giám sát, trong đó có việc phải đeo thiết bị theo dõi vị trí. Tuy nhiên, đến ngày 8/12/2022, thiết bị này đã được tháo bỏ. Địa điểm cuối cùng mà nhà chức trách ghi nhận được là Sân bay Quốc tế Harry Reid ở Las Vegas.

Một ngày sau đó, sau nhiều nỗ lực liên lạc và xác minh tung tích bất thành, cơ quan chức năng đã phát lệnh bắt giữ đối với Thai. Các điều tra viên cho biết người phụ nữ này đã sử dụng máy bay tư nhân và danh tính giả để rời khỏi Mỹ. Văn phòng FBI Houston nhận định Thai nhiều khả năng đang ở Việt Nam.

Ngoài các cáo buộc nêu trên, ngày 5/7/2023, Emylee Thai tiếp tục bị truy tố riêng về hành vi hủy hoại và sửa đổi hồ sơ liên quan đến một cuộc điều tra liên bang.

FBI Houston hiện treo thưởng tới 150.000 USD (khoảng 3,9 tỷ đồng) cho những thông tin giúp bắt giữ Emylee Thai. Cơ quan này kêu gọi người dân cung cấp manh mối thông qua đường dây nóng 1-800-CALL-FBI.

Nguồn: ABC7 News