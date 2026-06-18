Phát minh của Trung Quốc gây chấn động ngành hàng không: "Quái vật bay" nặng 6 tấn cất cánh không giống ai

Trang Interesting Engineering đưa tin, R6000, một trong những máy bay cánh quạt nghiêng lớn nhất thế giới, có thể hỗ trợ công tác hậu cần và cứu trợ thiên tai ở những khu vực thiếu đường băng được chuẩn bị sẵn.

Theo thông tin mới được công bố, máy bay không người lái R6000 của Trung Quốc là một trong những loại máy bay cánh quạt nghiêng không người lái lớn nhất thế giới. Nó đã bước vào giai đoạn thử nghiệm bay tự do hoàn toàn.

Bước phát triển mới này đánh dấu một bước tiến đáng kể đối với nhà phát triển United Aircraft, khi họ đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm bay lơ lửng có dây buộc trước đó. Điều này cũng cho thấy nỗ lực của Bắc Kinh trong việc phát triển các công nghệ cất cánh và hạ cánh thẳng đứng (VTOL) tiên tiến.

'Bóng thép' của Trung Quốc

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy chiếc R6000 thực hiện các thao tác bay thẳng đứng, bao gồm cả việc xoay bàn đạp khi đang bay lơ lửng, và chuyển sang bay thẳng về phía trước với hai cánh quạt kép nghiêng hoàn toàn về phía trước.

Không giống như những hình ảnh trước đây chỉ giới hạn ở các thử nghiệm có dây buộc trên mặt đất, những hình ảnh mới này thể hiện hoạt động không cần dây buộc. Đây là một cột mốc quan trọng để xác thực hệ thống khí động học và điều khiển bay phức tạp của máy bay.

Được phát triển bởi United Aircraft có trụ sở tại Thâm Quyến, R6000 - còn được gọi là UR6000 hoặc Lan Ying (Bóng Thép) - là một loại máy bay trực thăng có trọng lượng khoảng 6 tấn. Nó có các khoang động cơ cố định với cánh quạt có thể gập lại, một cấu hình tương tự như MV-75A Cheyenne II của Bell hơn là các khoang động cơ xoay của V-22 Osprey.

Thiết kế này kết hợp khả năng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng kiểu trực thăng với tốc độ và tầm bay của máy bay cánh cố định.

Nguyên mẫu này lần đầu tiên được chụp ảnh trên dây chuyền sản xuất tại nhà máy của United Aircraft ở Vũ Hồ, tỉnh An Huy vào tháng 10 năm 2024. Công ty đã công bố ý tưởng này tại Triển lãm Hàng không Singapore 2024, giới thiệu cả hai biến thể có người lái và không người lái. Thử nghiệm bay lơ lửng có dây buộc bắt đầu vào cuối năm 2025, và các thử nghiệm động cơ trên mặt đất được tiến hành vào đầu năm đó.

Phục vụ các địa điểm xa xôi

Về mặt chính thức, United Aircraft định vị R6000 cho các vai trò dân sự bao gồm hậu cần, cứu trợ thiên tai, hỗ trợ ngoài khơi và hoạt động ở những khu vực thiếu đường băng. Nó có thể hỗ trợ vận chuyển hàng hóa hoặc hành khách, với sức chứa từ 6 đến 12 người trong cấu hình có phi hành đoàn. Tuy nhiên, khả năng của nó phù hợp chặt chẽ với nhu cầu quân sự của Trung Quốc.

Máy bay không người lái này có thể hoạt động từ các tàu lớn của Hải quân Trung Quốc như tàu tấn công đổ bộ Type 076, mở rộng phạm vi hậu cần. Ngoài chức năng vận chuyển, khả năng mang tải của nền tảng này có thể cho phép thực hiện các nhiệm vụ tình báo, giám sát, trinh sát (ISR), tác chiến điện tử, chuyển tiếp thông tin liên lạc…

Thông tin về sự tiến triển của R6000 xuất hiện trong bối cảnh Trung Quốc đang đầu tư mạnh vào các hệ thống không người lái, từ máy bay không người lái chiến thuật cỡ nhỏ đến máy bay vận tải tự hành cỡ lớn.

Công nghệ máy bay trực thăng cánh nghiêng vẫn còn nhiều thách thức, như đã được chứng minh qua những khó khăn trong các chương trình như V-22. Cũng cần lưu ý rằng chưa có dữ liệu hiệu suất chi tiết nào về R6000 được công bố. Tuy nhiên, việc thử nghiệm bay tự do liên tục sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về tốc độ, tầm bay và khả năng chuyển đổi giữa chế độ bay lơ lửng và bay tiến.

Việc tiếp tục thử nghiệm R6000 có thể sẽ thu hút sự chú ý từ các nhà quan sát quân sự đang theo dõi nỗ lực hiện đại hóa máy bay cất cánh thẳng đứng của Bắc Kinh. Mục tiêu của Trung Quốc là thúc đẩy ngành hàng không và phát triển các nền tảng đa năng cho cả ứng dụng thương mại và quốc phòng.