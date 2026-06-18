Nhỏ hơn nhiều tỉnh của Việt Nam, quốc đảo chặn đứng 27 cú sút của Tây Ban Nha ở World Cup có gì đặc biệt?

Đối thủ của Tây Ban Nha gây sốc ở World Cup 2026

Kết quả này khiến Tây Ban Nha thất vọng dù kiểm soát bóng vượt trội và tung ra tới 27 cú sút, nhưng vẫn không thể đánh bại thủ môn 40 tuổi Vozinha.

Theo Guanchas, có thể trước đây, cái tên Cape Verde còn xa lạ với rất đông người hâm mộ trên khắp thế giới, nhưng sau ngày 15/6, đội bóng này đã trở thành một biểu tượng truyền cảm hứng về chiến thắng của đội yếu trước đối thủ mạnh hơn tại World Cup, tương tự câu chuyện của Triều Tiên năm 1966 hay Iceland năm 2018.

Tuy nhiên, gạt bóng đá sang một bên, Cape Verde - điểm giao thoa của ba châu lục - cũng là một quốc gia có hành trình phát triển đáng chú ý. Từ vai trò là một điểm trung chuyển trong thời kỳ thuộc địa, nước này đã dần chuyển mình từ một "điểm mù" trên bản đồ thành một "điểm nóng" thu hút sự quan tâm của thế giới.

Cabo Verde, tên chính thức là Cộng hòa Cabo Verde, là một quốc đảo nằm trên Đại Tây Dương, gồm quần đảo 10 đảo núi lửa ở khu vực trung tâm Tây Phi, cách bờ biển châu Phi khoảng 570 km. Tổng diện tích lãnh thổ khoảng 4.033 km², nhỏ hơn nhiều tỉnh thành của Việt Nam hiện nay như Tuyên Quang - 13.795 km², Đà Nẵng - 11.859 km², Lâm Đồng - 24.233 km² v.v....

Cabo Verde không có cư dân sinh sống cho đến thế kỷ XV, khi các nhà thám hiểm Bồ Đào Nha phát hiện và thuộc địa hóa quần đảo này. Phần lớn dân số hiện nay là người lai giữa người Bồ Đào Nha và người châu Phi. Hiện nay, dân số của quốc đảo này khoảng 500.000 người. Tiếng Bồ Đào Nha là ngôn ngữ chính thức của quốc gia này.

Cape Verde cầm hòa Tây Ban Nha ở trận ra quân tại giải FIFA World Cup 2026. Ảnh: Reuters

Bóng đá Cape Verde phát triển như thế nào?

Trở lại với lần đầu tiên tham dự World Cup, nhiều người đặt câu hỏi: Làm thế nào Cape Verde, với dân số ít ỏi và không có một giải bóng đá chuyên nghiệp, lại có thể tuyển chọn được 26 cầu thủ đủ sức cạnh tranh ở sân chơi lớn nhất hành tinh?

Nằm ở ngã ba các tuyến hàng hải kết nối châu Mỹ, châu Phi và châu Âu, Cape Verde từ lâu được biết đến là "ngã ba đường kết nối các châu lục". Điều này dẫn đến việc một bộ phận lớn người dân sinh sống ở nước ngoài. Trong thời gian dài, cộng đồng người Cape Verde tại châu Âu, đặc biệt ở Bồ Đào Nha, Hà Lan, Pháp và Tây Ban Nha, thậm chí còn đông hơn dân số trong nước.

Tận dụng mối liên hệ lịch sử đặc biệt đó, từ năm 2013, Cape Verde tích cực tìm kiếm nhân tài trên toàn cầu, sẵn sàng trao cơ hội cho bất kỳ ai có gốc gác Cape Verde và mong muốn cống hiến cho đội tuyển quốc gia.

Một trong những câu chuyện tiêu biểu là trường hợp của Roberto Lopes, còn được biết đến với biệt danh Pico, hậu vệ đang thi đấu cho CLB Shamrock Rovers tại Ireland.

Theo Reuters, anh từng nhận được một tin nhắn trên LinkedIn từ huấn luyện viên đội tuyển Cape Verde, mời khoác áo đội tuyển quốc gia.

Do tin nhắn được viết bằng tiếng Bồ Đào Nha - ngôn ngữ mà anh không hiểu - Lopes cho rằng đó là thư rác và bỏ qua. Chín tháng sau, anh nhận được thêm một tin nhắn bằng tiếng Anh với nội dung: "Anh đã xem xét lời đề nghị trước đây của tôi chưa?". Khi sử dụng Google Translate để dịch lại tin nhắn cũ và nhận ra mình đủ điều kiện thi đấu cho Cape Verde nhờ người cha mang dòng máu Cape Verde, anh lập tức đồng ý.

Từ quá trình tìm kiếm nhân tài trên toàn cầu, một đội tuyển quốc gia với 17 cầu thủ nhập tịch dần được hình thành trong hành trình vòng loại World Cup. Do phần lớn các cầu thủ đang thi đấu tại Bồ Đào Nha hoặc có liên hệ với quốc gia này, có tới 14 thành viên trong đội mang hai quốc tịch hoặc có nguồn gốc Bồ Đào Nha. Vì vậy, Cape Verde còn được ví như "đội tuyển thứ hai của Bồ Đào Nha".

Thực tế, không ít tuyển thủ Bồ Đào Nha cũng có gốc gác Cape Verde. Cristiano Ronaldo là ví dụ nổi tiếng nhất khi bà cố của anh sinh ra tại Cape Verde. Trong khi đó, Nani, người đồng đội lâu năm của Ronaldo, có cả cha và mẹ đều sinh ra ở quốc đảo này.

Điểm chung của nhiều cầu thủ mang dòng máu Cape Verde là tốc độ và thể lực dồi dào. Những phẩm chất đó đã được thể hiện rõ trong trận đấu với Tây Ban Nha. Lối chơi chậm rãi và thận trọng của đối thủ liên tục bị các cầu thủ Cape Verde hóa giải. Ngay cả ở những phút cuối trận, các đợt phản công của Cape Verde vẫn diễn ra với tốc độ cao, buộc tiền vệ Pedri phải phạm lỗi chiến thuật và nhận thẻ vàng.

Cape Verde khuyến khích những cầu thủ có khả năng phát triển sự nghiệp ở nước ngoài ra nước ngoài thi đấu, đồng thời chào đón những người sẵn sàng trở về cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Quốc gia này hỗ trợ mạnh mẽ các cầu thủ rèn luyện và phát triển tại các giải đấu hạng dưới ở châu Âu, với khoảng 20 cầu thủ được đưa ra nước ngoài mỗi năm.

Với dân số chỉ khoảng 540.000 người, Cape Verde đã đưa cầu thủ tới thi đấu ở nhiều châu lục khác nhau. Thậm chí, tại Chinese Super League cũng có không ít cầu thủ mang quốc tịch Cape Verde góp mặt.