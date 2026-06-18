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Nga "tặng" Châu Phi món quà đặc biệt chưa từng có, cả thế giới ít quốc gia được sở hữu

| | Tài chính quốc tế

Tổ máy El Dabaa số 1 dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2029.

Nằm cách thủ đô Cairo khoảng 320 km về phía Tây Bắc, đại công trường El-Dabaa đang là tâm điểm chú ý của giới công nghệ toàn cầu. Đây là nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Ai Cập, đồng thời là dự án năng lượng nguyên tử quy mô lớn nhất tại châu Phi kể từ sau khi nhà máy Koeberg của Nam Phi được xây dựng cách đây gần 40 năm. Dự án này được hiện thực hóa dựa trên các thỏa thuận liên chính phủ ký kết từ năm 2017 giữa Cairo và Moscow.

Trái tim của siêu dự án này là hệ thống 4 lò phản ứng hạt nhân mã hiệu VVER-1200. Đây là công nghệ lò phản ứng nước áp lực (PWR) thuộc thế hệ III+ tiên tiến nhất hiện nay, tương tự các mẫu đang vận hành thành công tại nhà máy Leningrad và Novovoronezh (Nga), hay Ostrovets (Belarus). Thiết kế này tích hợp các hệ thống an toàn chủ động và thụ động đa tầng, đảm bảo nhà máy có thể chống chịu được các tác động ngoại cảnh cực đoan nhất mà không rò rỉ phóng xạ.

Tính đến giữa năm 2026, nhịp độ thi công tại thực địa đang được đẩy mạnh ở mức cao nhất. Hơn 30.000 kỹ sư, chuyên gia và công nhân đang ngày đêm làm việc tại hơn 130 hạng mục xây dựng khác nhau thuộc khu tổ hợp.

Theo Bộ trưởng Điện lực và Năng lượng tái tạo Ai Cập, Mahmoud Esmat, tổ máy phát điện đầu tiên của nhà máy điện hạt nhân El Dabaa, được xây dựng bằng công nghệ của Rosatom, sẽ sẵn sàng vào năm 2029.

Công trường xây dựng nhà máy điện hạt nhân El Dabaa nằm trên bờ biển Địa Trung Hải thuộc tỉnh Matrouh. Đây là nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Ai Cập.

Nhà máy sẽ bao gồm bốn tổ máy phát điện với các lò phản ứng VVER-1200 (thế hệ III+) do Nga sản xuất. Việc xây dựng tổ máy số 1 và 2 bắt đầu vào năm 2022. Việc xây dựng tổ máy số 3 sẽ bắt đầu vào năm tới, và tổ máy số 4 vào năm 2024. Tổng công suất của nhà máy điện hạt nhân sẽ vào khoảng 4,8 GW.

Bộ phận Kỹ thuật của Rosatom là đơn vị thiết kế và thi công chính cho dự án này. Đây là nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của tập đoàn nhà nước này tại châu Phi.

Vượt lên trên quy mô của một công trình hạ tầng đơn thuần, nhà máy điện hạt nhân El-Dabaa là minh chứng rõ nét cho sự chuyển dịch công nghệ đỉnh cao tại lục địa châu Phi. Bằng việc bắt tay với đối tác Nga để làm chủ công nghệ lò VVER-1200 thế hệ III+, Ai Cập không chỉ tự chủ về mặt năng lượng mà còn mở ra một chương mới cho sự phát triển khoa học - kỹ thuật của toàn khu vực trong thế kỷ tới.

Nguyên do nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới ngừng hoạt động?

Theo Thùy Anh

Đời sống & pháp luật

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