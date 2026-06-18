CNN tiết lộ chi tiết dự thảo thoả thuận 14 điểm thoả thuận Mỹ-Iran

Biên bản ghi nhớ gồm 14 điều khoản này hiện vẫn chưa được công bố chính thức, nhưng CNN cho biết đã nhận được bản sao từ quan chức Mỹ và được một số nguồn tin ngoại giao xác nhận.

Do cả phía Mỹ và Iran đều giữ bí mật về ngôn ngữ của văn bản, hiện vẫn chưa rõ liệu bản dự thảo mà CNN nhận được có phản ánh chính xác từng câu chữ của văn kiện cuối cùng dự kiến được ký trực tiếp vào thứ Sáu (19/6) tại Thuỵ Sĩ hay không.

Các chi tiết kỹ thuật vẫn đang được hoàn thiện nên nội dung có thể tiếp tục thay đổi. Một người phát ngôn Nhà Trắng cho rằng văn bản này không phản ánh đúng bản ghi nhớ thực tế.

(Ảnh minh hoạ)

Theo dự thảo thỏa thuận, Mỹ sẽ cho phép Iran bán dầu và các sản phẩm hóa dầu. Tehran cũng có thể tiếp cận một quỹ phát triển trị giá 300 tỷ USD nếu đáp ứng các cam kết liên quan đến chương trình hạt nhân trong các cuộc đàm phán tiếp theo. Văn bản không nêu rõ số phận của lượng uranium làm giàu ở mức cao mà Iran đang sở hữu.

Quan chức Mỹ nói với CNN rằng văn bản này phản ánh thỏa thuận được ký điện tử bởi Tổng thống Donald Trump, Phó Tổng thống JD Vance và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf vào Chủ nhật vừa rồi (14/6).

Trao đổi với CNN, các quan chức Mỹ đã giảm nhẹ tầm quan trọng của bản ghi nhớ này, gọi đây là một “văn kiện chính trị” không phản ánh những cam kết quan trọng được Iran đưa ra với Mỹ thông qua các kênh đàm phán hậu trường, đặc biệt là những cam kết liên quan đến tương lai chương trình hạt nhân của Tehran.

Nhà Trắng không phản hồi yêu cầu bình luận khi được cung cấp bản dự thảo mà CNN thu thập được. Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran mô tả các phiên bản dự thảo bị rò rỉ là không chính xác. Trước đó, Bloomberg cũng đã công bố một phiên bản của dự thảo này.

Biên bản ghi nhớ dự kiến sẽ được ký chính thức vào thứ Sáu, mở ra khoảng thời gian 60 ngày để đàm phán các điều khoản cuối cùng của thỏa thuận.

Dưới đây là toàn bộ văn bản dự thảo CNN đăng tải:

1. Cộng hòa Hồi giáo Iran và Mỹ, cùng các đồng minh của mình trong cuộc chiến hiện nay, tuyên bố ngay khi ký Biên bản ghi nhớ này sẽ chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn cuộc chiến trên mọi mặt trận, bao gồm cả Lebanon, đồng thời cam kết từ nay sẽ không tiến hành bất kỳ hành động thù địch nào chống lại nhau và sẽ không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực đối với nhau. Thỏa thuận cuối cùng sẽ xác nhận các quy định của điều khoản này cũng như các điều khoản còn lại.

2. Cộng hòa Hồi giáo Iran và Mỹ cam kết tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, đồng thời không can thiệp vào công việc nội bộ của bên kia.

3. Cộng hòa Hồi giáo Iran và Mỹ cam kết đàm phán và đạt được một thỏa thuận cuối cùng trong thời hạn tối đa 60 ngày, có thể được gia hạn nếu hai bên cùng đồng ý.

4. Ngay sau khi ký Biên bản ghi nhớ này, Mỹ sẽ dỡ bỏ phong tỏa hải quân, ngăn chặn mọi hành động can thiệp hoặc cản trở đối với Cộng hòa Hồi giáo Iran và khôi phục hoạt động hàng hải về mức đầy đủ trong thời hạn tối đa 30 ngày; lưu lượng tàu thuyền của Iran sẽ tương ứng với mức trước chiến tranh. Mỹ cũng cam kết rút các lực lượng của mình khỏi các khu vực xung quanh trong vòng 30 ngày sau khi thỏa thuận cuối cùng được ký kết.

Eo biển Hormuz.

5. Sau khi ký Biên bản ghi nhớ này, Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ ngay lập tức thực hiện các bước cần thiết để bảo đảm hoạt động của tàu thương mại từ Vịnh Ba Tư đến Biển Oman và ngược lại được khôi phục về mức trước chiến tranh trong vòng 30 ngày, đồng thời tính đến nhu cầu loại bỏ các trở ngại kỹ thuật và rà phá thủy lôi do Iran thực hiện.

6. Mỹ cam kết, cùng với các đối tác khu vực, xây dựng một kế hoạch toàn diện được cả hai bên thống nhất nhằm phục hồi và phát triển kinh tế cho Cộng hòa Hồi giáo Iran, đồng thời bảo đảm nguồn tài chính tối thiểu 300 tỷ USD. Cơ chế thực hiện kế hoạch này, với tư cách là một phần của thỏa thuận cuối cùng, sẽ được xây dựng trong vòng 60 ngày.

7. Mỹ cam kết chấm dứt, theo lộ trình sẽ được thống nhất trong thỏa thuận cuối cùng, mọi hình thức trừng phạt hiện đang áp dụng đối với Cộng hòa Hồi giáo Iran, bao gồm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, các nghị quyết của Hội đồng Thống đốc International Atomic Energy Agency và toàn bộ các lệnh trừng phạt đơn phương của Mỹ, cả trực tiếp lẫn thứ cấp.

8. Cộng hòa Hồi giáo Iran tái khẳng định rằng nước này sẽ không bao giờ sản xuất vũ khí hạt nhân. Iran và Mỹ đã nhất trí rằng số phận của vật liệu đã được làm giàu cũng như mọi vấn đề khác liên quan đến hạt nhân mà hai bên cùng quan tâm, bao gồm các nhu cầu hạt nhân của Iran, sẽ được giải quyết đầy đủ trong thỏa thuận cuối cùng; thỏa thuận cuối cùng sẽ xác nhận các quy định của điều khoản này.

9. Cộng hòa Hồi giáo Iran và Mỹ đồng ý rằng trong thời gian chờ đạt được thỏa thuận cuối cùng, hai bên sẽ duy trì hiện trạng: Iran sẽ duy trì hiện trạng đối với chương trình hạt nhân của mình, còn Mỹ sẽ không áp đặt thêm các lệnh trừng phạt mới đối với Iran hoặc tăng cường lực lượng trong khu vực.

10. Mỹ cam kết rằng ngay sau khi ký Biên bản ghi nhớ này và cho đến thời điểm các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ, Bộ Tài chính Mỹ sẽ cấp các miễn trừ cần thiết đối với hoạt động xuất khẩu dầu thô Iran, các sản phẩm hóa dầu và các sản phẩm phái sinh của chúng, cũng như toàn bộ các dịch vụ liên quan, bao gồm ngân hàng, bảo hiểm, vận tải và các lĩnh vực tương tự.

11. Mỹ cam kết rằng, căn cứ vào tiến triển của các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận cuối cùng, các khoản tiền và tài sản của Cộng hòa Hồi giáo Iran đang bị đóng băng hoặc hạn chế sẽ được giải phóng và cho phép sử dụng đầy đủ. Các khoản tiền này, dù được giữ trong tài khoản chính hay đã được chuyển giao, sẽ được sử dụng cho bất kỳ khoản thanh toán cuối cùng nào do Ngân hàng Trung ương Iran xác định và sẽ hoàn toàn sẵn sàng để sử dụng. Mỹ cam kết cấp mọi giấy phép và chấp thuận cần thiết trên cơ sở đó.

12. Cộng hòa Hồi giáo Iran và Mỹ nhất trí rằng sẽ thiết lập một cơ chế thực thi nhằm giám sát việc triển khai thành công cũng như việc tuân thủ trong tương lai đối với thỏa thuận cuối cùng.

13. Sau khi ký Biên bản ghi nhớ này và sau khi nhận được các bảo đảm về việc bắt đầu thực hiện các điều 4, 5, 10 và 11 của Biên bản ghi nhớ, cũng như việc tiếp tục triển khai các bước đó, Cộng hòa Hồi giáo Iran và Mỹ sẽ bước vào các cuộc đàm phán về thỏa thuận cuối cùng chỉ đối với các điều khoản còn lại.

14. Thỏa thuận cuối cùng sẽ được thông qua bằng một nghị quyết mang tính ràng buộc của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.