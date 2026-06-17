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Phát hiện hai tàu Trung Quốc nặng 306.000 tấn, dài 333 mét, cao ngang tòa nhà 10 tầng bắt đầu di chuyển, thực hiện nhiệm vụ quan trọng trên biển

| | Tài chính quốc tế

Phát hiện hai tàu Trung Quốc nặng 306.000 tấn, dài 333 mét, cao ngang tòa nhà 10 tầng bắt đầu di chuyển, thực hiện nhiệm vụ quan trọng trên biển

Trung Quốc tiếp tục lập một kỷ lục thế giới mới với hai siêu tàu này.

Hai tàu chở dầu thô cỡ lớn (VLCC) có trọng tải 306.000 tấn đã được đặt tên và bàn giao đầu tháng 6 tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Hai tàu này được thiết kế và đóng tại Trung Quốc, lập kỷ lục thế giới về việc bàn giao đồng thời các tàu thuộc nhóm này.

Hai tàu EVROS và ACHELOOS do Công ty Công nghiệp Nặng Hengli có trụ sở tại Đại Liên sản xuất. Mỗi tàu có chiều dài 332,8 mét, rộng 60 mét và cao 30 mét - tương đương tòa nhà 10 tầng. Vận tốc mỗi tàu đạt 14,5 hải lý/giờ.

Theo công ty sản xuất, các tàu này có lợi thế về hiệu suất hoạt động khi có thể chở nhiều hàng và khả năng bảo vệ môi trường khi tiêu thụ nhiên liệu ít hơn tàu thông thường.

Phát hiện hai tàu Trung Quốc nặng 306.000 tấn, dài 333 mét, cao ngang tòa nhà 10 tầng bắt đầu di chuyển, thực hiện nhiệm vụ quan trọng trên biển - Ảnh 1.

"Thế hệ tàu chở dầu cỡ lớn (VLCC) này có đặc điểm là tốc độ di chuyển nhanh hơn, tiêu thụ nhiên liệu ít hơn, dung tích chứa hàng lớn hơn và khả năng chuyên chở hàng hóa cao hơn", Phó Tổng Giám đốc Wang Lei cho biết.

Những cải tiến này cho phép cả hai tàu được bàn giao cùng một ngày. Mỗi tàu xuất xưởng trước 3 tháng so với hạn giao hàng theo hợp đồng. Cột mốc này làm nổi bật năng lực ngày càng vượt trội của Trung Quốc trong lĩnh vực đóng tàu, củng cố vị thế của nước này trong ngành công nghiệp sản xuất hàng hải toàn cầu.

Theo CGTN

Khánh Linh

An Ninh Tiền Tệ

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