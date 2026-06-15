Chứng khoán Mỹ xanh rực rỡ, Dow Jones phá đỉnh mọi thời đại khi tăng vọt 500 điểm, giá dầu thủng mốc 80 USD/thùng

Chỉ số Dow Jones tăng 516 điểm, tương đương 1%, lập kỷ lục cao nhất mọi thời đại trong phiên giao dịch. Chỉ số S&P 500 tăng 1,5%, trong khi chỉ số Nasdaq Composite tăng 2,3%.



Vào tối Chủ nhật, ông Trump thông báo trên mạng xã hội rằng thỏa thuận với Iran “đã hoàn tất”. Theo Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, bản ghi nhớ sẽ được ký kết vào thứ Sáu tại Thụy Sĩ.



Ông Trump cũng cho biết ông đã cho phép mở lại eo biển Hormuz, khiến giá dầu giảm mạnh. Hôm thứ Hai, Phó Tổng thống JD Vance trao đổi với CNBC rằng ông dự kiến ​​eo biển này “sẽ được mở cửa miễn phí trong dài hạn”. Giá dầu thô của Mỹ giảm 5% xuống còn khoảng 80 USD một thùng.



Việc giá dầu thô giảm xuống 80 USD là “một tín hiệu mạnh mẽ, vì đây là tuần họp của Uỷ ban Thị trường mở Liên bang, cho thấy ngân hàng trung ương có thể không cần phải tăng lãi suất và áp lực về giá sẽ giảm tương đối nhanh chóng.



Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường dự đoán hơn 98% Fed sẽ giữ nguyên lãi suất.

Theo CNBC﻿