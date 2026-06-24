Phát hiện Trung Quốc xây 3 bồn chứa dung tích 240.000 mét khối ngay gần biển, đang hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt

Trung Quốc đang chuẩn bị bổ sung 3 bồn chứa khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) quy mô cực lớn tại tỉnh Quảng Đông, trong một dự án có thể đánh dấu bước tiến mới về hạ tầng năng lượng. Mỗi bồn có dung tích tới 240.000 m3, thuộc nhóm lớn nhất thế giới hiện nay đối với công trình trên bờ.

Theo công bố từ tập đoàn công nghệ Pháp GTT, đơn vị chuyên về hệ thống lưu trữ LNG, công ty đã nhận được đơn hàng thiết kế ba bồn chứa này từ China Chengda Engineering. Công trình được xây dựng cho PipeChina, tại cảng LNG Yuedong ở thành phố Yết Dương, một trung tâm năng lượng quan trọng ở miền nam Trung Quốc.

Khi hoàn thành, 3 bồn chứa sẽ trở thành những bồn LNG trên bờ lớn nhất thế giới sử dụng công nghệ màng GST, một dạng kết cấu cách ly hoàn toàn tiên tiến. Dự kiến, toàn bộ hệ thống sẽ được bàn giao vào quý IV/2028.

Mỗi bồn có thể chứa tới 240.000 m3 LNG, tương đương hàng trăm triệu mét khối khí tự nhiên sau khi hóa hơi. Việc bổ sung 3 bồn mới sẽ giúp nâng đáng kể năng lực lưu trữ của cảng Yuedong, trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục mở rộng mạng lưới nhập khẩu và phân phối khí đốt.

Quảng Đông là một trong những trung tâm công nghiệp và tiêu thụ năng lượng lớn nhất Trung Quốc. Do đó, việc tăng cường hạ tầng LNG tại khu vực này được xem là bước đi quan trọng nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định và linh hoạt cho khu vực phía nam.

Điểm đáng chú ý của dự án nằm ở công nghệ lưu trữ được sử dụng.

Theo GTT, công nghệ màng GST cho phép tối ưu hóa kết cấu bồn chứa so với thiết kế truyền thống. Cụ thể, hệ thống này có thể giảm tới 40% lượng thép cần sử dụng, giúp hạ chi phí xây dựng và giảm phát thải trong toàn bộ chuỗi giá trị.

Bên cạnh đó, lớp cách nhiệt được thiết kế tối ưu giúp duy trì nhiệt độ cực thấp của LNG một cách ổn định, hạn chế thất thoát năng lượng trong quá trình lưu trữ dài hạn.

Một ưu điểm khác là khả năng “nén” dung tích. Với cùng diện tích mặt bằng, công nghệ GST có thể tăng thêm khoảng 10% dung lượng lưu trữ so với các bồn truyền thống. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh quỹ đất tại các khu vực cảng biển ngày càng hạn chế.

Không chỉ phục vụ LNG, các bồn chứa này còn có thể lưu trữ nhiều loại khí hóa lỏng khác như ethane, propane, ethylene hoặc amoniac. Tính linh hoạt này giúp hạ tầng có thể thích ứng với nhu cầu năng lượng và công nghiệp trong tương lai.

François Michel, Tổng giám đốc GTT, cho biết dự án cho thấy vai trò ngày càng lớn của công nghệ màng trong các công trình năng lượng quy mô lớn. Trong khi đó, lãnh đạo China Chengda Engineering nhấn mạnh việc hợp tác nhằm phát triển các giải pháp lưu trữ LNG an toàn và hiệu quả.

Dự án tại Yuedong là một phần trong chiến lược mở rộng hạ tầng LNG của Trung Quốc, khi nước này tìm cách củng cố mạng lưới khí đốt và đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng tại các khu vực kinh tế trọng điểm.

Theo IE﻿