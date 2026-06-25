Không phải vàng, bạc hay lãnh thổ, thứ tài nguyên từng được cho là vô tận này đang trở thành điểm nóng đối đầu mới giữa 2 quốc gia hạt nhân ở châu Á

Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cảnh báo hôm thứ Sáu rằng an ninh nguồn nước có thể trở thành nguyên nhân gây chiến nếu Islamabad tin rằng lợi ích quốc gia của họ đang bị đe dọa.

“Khoảnh khắc chúng tôi cảm thấy an ninh quốc gia của mình bị đe dọa, và nước là một phần của an ninh quốc gia, chúng tôi sẽ gây chiến [với Ấn Độ],” ông Khawaja Muhammad Asif, bộ trưởng quốc phòng của Pakistan, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với một hãng truyền thông địa phương vào thứ Sáu.

Tuy nhiên, ông nói thêm rằng những diễn biến hiện tại không biện minh cho hành động quân sự.

Bình luận của vị bộ trưởng được đưa ra trong bối cảnh Ấn Độ đang thúc đẩy việc chấm dứt Hiệp ước Nước sông Indus 66 năm tuổi, hiệp ước vẫn bị đình chỉ kể từ cuộc xung đột năm ngoái giữa các quốc gia láng giềng được trang bị vũ khí hạt nhân.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết vào ngày 5/6 rằng hiệp ước sẽ tiếp tục bị đình chỉ "cho đến khi Pakistan chấm dứt hoàn toàn chủ nghĩa khủng bố xuyên biên giới."

Vài ngày sau, bộ trưởng tài nguyên nước của Ấn Độ, C.R. Patil, đã củng cố lập trường của chính phủ, nói rằng New Delhi đang nỗ lực để đảm bảo “dòng nước của sông Indus đến Pakistan sẽ dừng lại” và Pakistan sẽ không nhận được “một giọt nước nào” trong những năm tới.

Mặc dù khả năng “khoá van nước ngay lập tức của Ấn Độ vẫn còn hạn chế về mặt kỹ thuật” nhưng những lời lẽ hùng hồn này có tính chất hệ quả vì nó cho thấy rằng “nước có thể trở thành một công cụ ép buộc”, Reema Bhattacharya, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu châu Á tại Verisk Maplecroft, nói với CNBC trong một email.

Hiệp ước Nước sông Indus chi phối việc sử dụng các dòng sông ở lưu vực sông Indus, được chia sẻ bởi Ấn Độ, Pakistan, Afghanistan và Trung Quốc. Theo thỏa thuận, Ấn Độ có quyền tiếp cận không hạn chế vào các dòng sông phía đông của lưu vực trong khi Pakistan nhận được quyền đối với các dòng sông phía tây.

Rủi ro đặc biệt cao đối với Pakistan.

Theo một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, một nhóm chuyên gia nghiên cứu có trụ sở tại Washington, cứ 10 người Pakistan thì có 9 người sống trong Lưu vực sông Indus. Các con sông của nó tưới tiêu cho hơn 90% diện tích cây trồng của cả nước và tạo ra phần lớn năng lượng thủy điện. Tất cả 21 nhà máy thủy điện của Pakistan đều nằm trong lưu vực này.

“Đây không phải là sự phụ thuộc cận biên — chúng là những trụ cột chịu lực của một nền kinh tế mong manh vốn đã nằm trong vùng cứu trợ của IMF (Quỹ Tiền tệ Quốc tế),” Arpit Chaturvedi, cố vấn Nam Á tại Teneo, cho biết.

Ông nói thêm rằng Ấn Độ thậm chí không cần phải cắt đứt mọi dòng chảy để gây thiệt hại. Việc thao túng thời điểm xả nước từ các đập trên các con sông phía tây có thể làm ngập lụt đất nông nghiệp của Pakistan trong mùa gieo trồng, trong khi việc giữ lại nước trong các khoảng thời gian tưới tiêu quan trọng có thể tàn phá mùa màng.

“Pakistan đã viết thư cho Ấn Độ hai lần vào năm 2025 và một lần vào tháng 5 năm 2026 về những thay đổi dòng chảy đột ngột, bất thường trên sông Chenab,” Chaturvedi cho biết, đồng thời nói thêm rằng cơ hội để giải quyết vấn đề thông qua đối thoại và ngoại giao đang ngày càng thu hẹp.

Nước ngọt – thứ từng bị xem là "có ở khắp nơi" – thực ra là nguồn tài nguyên hữu hạn, phân bố rất không đều và đang bị con người lẫn khí hậu gây sức ép ngày càng lớn. Bởi vậy, nước giờ không chỉ là nhu cầu sinh hoạt, mà đã trở thành yếu tố sống còn của kinh tế, an ninh lương thực, năng lượng và cả ổn định chính trị của nhiều quốc gia.

Tham khảo: CNBC﻿