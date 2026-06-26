Phát hiện Nga vận chuyển 'gã khổng lồ thép 58 tấn': Một sai sót dù nhỏ nhất cũng 'đổ sông đổ bể'

Nhà máy Nhiệt điện kết hợp Ufa số 3 của Nga vừa tiếp nhận một trong những cấu kiện trọng yếu nhất của lò hơi đang được xây mới - Trống lò hơi cao áp (HPBD) nặng 58 tấn, truyền thông nước này đưa tin ngày 25/6.

Đây là bộ phận quan trọng, được ví như "trái tim" hay trung tâm điều phối của toàn bộ quy trình sinh hơi của Nhà máy Ufa số 3.

Cấu kiện bằng thép đặc chủng này nằm trong khuôn khổ dự án hiện đại hóa toàn diện công trình năng lượng cung cấp cả điện và nhiệt. Nó được Nhà máy Nồi hơi Barnaul thuộc Tập đoàn Sibenergomash-BKZ chế tạo.

Trống lò hơi cao áp nặng 58 tấn được vận chuyển đến bằng đường sắt. Nguồn ảnh: Energybase

Hành trình của 'gã khổng lồ thép'

Sau khi về đến Ufa, chiếc trống lò hơi cao áp được hạ từ toa tàu xuống khu lắp đặt tạm thời bằng sơ đồ tời chuyên dụng với hai kích thủy lực và các sàn đỡ phụ trợ được gia cố đặc biệt.

Đây là thao tác đòi hỏi tính toán chính xác. Vì chỉ một sai sót nhỏ trong việc phân bổ lực trên 58 tấn thép là có thể làm cong vênh cả cấu kiện.

Giai đoạn cam go hơn vẫn còn phía trước. Chiếc trống sẽ được di chuyển vào khu lò hơi của tòa nhà chính, nâng lên độ cao 28 mét và lắp đặt hoàn chỉnh - công đoạn được lên kế hoạch cho năm 2027.

Nâng 58 tấn lên gần bằng tòa nhà 9 tầng, trong không gian hẹp của nhà máy - đó là bài toán kỹ thuật mà đội thi công sẽ còn mất nhiều tháng để chuẩn bị.

Thép đặc chủng 16ГНМА: 'Nồi đồng cối đá' của Nga

Trống lò hơi cao áp là một thân hình trụ dài hơn 13 mét, đường kính 1,6 mét, thành dày 92 mm. Tổng khối lượng bao gồm cả thiết bị bên trong đạt 58 tấn.

Đây là bộ phận rất quan trọng của nhà máy nhiệt điện. Trống lò hơi cao áp thiết bị có độ dày lớn nhất và nặng nhất. Nó chính là không gian tạo áp, phải chịu đựng áp suất nén cực đại của hơi nước bão hòa tích tụ.

Việc duy trì và kiểm soát áp suất ổn định tại trống lò hơi là cơ sở để điều khiển toàn bộ áp suất, lưu lượng của hệ thống chu trình nhiệt trong nhà máy.

Nhà máy nhiệt điện Ufa-3 nằm trong khu công nghiệp của quận Ordzhonikidzevsky, thành phố Ufa. Ảnh sưu tầm

Kết cấu của nó được chế tạo từ thép mác 16ГНМА - đảm bảo độ tin cậy vận hành cao. Tuổi thọ thiết kế lên tới 300.000 giờ.

Mác thép 16ГНМА không phải vật liệu thông thường. Đây là một dòng thép hợp kim thấp cường độ cao (HSLA) cực kỳ nổi tiếng và được coi là "nồi đồng cối đá" của Nga.

Dòng thép này không thiết kế để làm những thứ mỏng nhẹ như vỏ ô tô, mà nó được chế tạo để làm "vỏ bọc tối cường" cho các lò phản ứng hạt nhân, tuabin nhiệt điện và các thiết bị chịu áp lực siêu cao.

Thép 16ГНМА là dòng thép nổi tiếng "nồi đồng cối đá" của Nga. Ảnh sưu tầm

Trước khi làm thành cấu kiện 58 tấn, mỗi tấm thép cấu thành chiếc trống này đều đã được "thẩm vấn" bằng sóng âm trước khi được phép vào lò hàn.

Con số 300.000 giờ tuổi thọ cũng không phải ngẫu nhiên. Quy đổi ra thực tế, đó là hơn 34 năm vận hành liên tục. Đây là minh chứng cho sự bền vững tuyệt đối về mặt công nghiệp, giảm thiểu rác thải cơ khí và chi phí thay thế đại tu.

Nhà máy Nhiệt điện Ufa số 3 tọa lạc tại thành phố Ufa, Cộng hòa Bashkortostan, Nga. Nó đóng vai trò cốt lõi trong việc cung cấp điện và nhiệt lượng (hơi nước và nước nóng) cho thành phố Ufa cũng như các tổ hợp lọc dầu khổng lồ xung quanh. Công suất điện đặt là 95 MW, nhiệt là 992,8 Gcal/h.

Trải qua hơn 70 năm, nhà máy đã có những đợt nâng cấp lớn. Chiếc trống lò hơi cao áp mới này là tín hiệu rõ nhất rằng Nhà máy không chuẩn bị về hưu - nó đang được "tái sinh" theo hướng sạch hơn, bền vững hơn.



