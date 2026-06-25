Ông Putin được giới thiệu các mẫu máy bay 'vượt trội nhập khẩu' của Nga

Trong chuyến thăm Zhukovsky, gần Moskva, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thị sát các mẫu máy bay mới của nước này. Người đứng đầu Điện Kremlin đã được xem các loại phi cơ Il-114-300, SJ-100 và MS-21.

Tổng thống Putin nghe ông Vadim Badekha, Giám đốc điều hành Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất; ông Vitaly Naryshkin, Kỹ sư trưởng của MS-21; ông Kirill Kuznetsov, Kỹ sư trưởng của SJ-100; ông Daniil Brenerman, Giám đốc điều hành của JSC Il; và ông Denis Pogodin, Phó Giám đốc thứ nhất của Nhà máy Hàng không P.A. Voronin thuyết trình về những phi cơ chở khách thế hệ mới.

Tại cuộc họp với ngành hàng không, ông Putin sau khi nghe thuyết trình đã tuyên bố máy bay Nga vượt trội hơn so với sản phẩm phương Tây ở nhiều khía cạnh.

Người đứng đầu nhà nước nhấn mạnh do một vài yếu tố, chủ yếu là áp lực trừng phạt, Nga đã buộc phải thực hiện, nhưng đã thành công, khi đạt được mục tiêu thay thế hoàn toàn nhập khẩu trong ngành công nghiệp sản xuất máy bay.

Ông Putin đánh giá rất cao những loại máy bay chở khách thế hệ mới của Nga.

SJ-100 là phiên bản thay thế hàng nhập khẩu của dòng máy bay thân hẹp tầm ngắn. Cho đến năm 2022, các phi cơ Superjet vẫn được sản xuất bằng linh kiện nước ngoài, nhưng sau hàng loạt lệnh trừng phạt của phương Tây, thiết kế đã phải sửa đổi lại hoàn toàn.

Il-114-300 là máy bay cánh quạt hiện đại hóa, có khả năng chở 50 - 68 hành khách và được thiết kế để thay thế các phi cơ An-24 và An-26 đã lỗi thời.

Cuối cùng, MS-21-310 là phiên bản cơ sở của máy bay chở khách tầm trung do Nga chế tạo, với sức chứa lên đến 175 hành khách và tầm bay tối đa 3.830km.

Sau khi các công ty nước ngoài rút khỏi dự án, chiếc máy bay này cũng đã được chuyển đổi hoàn toàn sang sử dụng các hệ thống và linh kiện trong nước.