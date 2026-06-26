Nga hạ gục "mục tiêu tối thượng số 1 Ukraine", Kiev ra lệnh sơ tán - Nước nắm 19 vạn quân tức tốc tìm đến ông Putin

"Mục tiêu tối thượng số 1 Ukraine" bốc cháy

Theo tờ Argumenty i Fakty (aif.ru), lực lượng Nga đã tấn công một mục tiêu đặc biệt quan trọng tại thành phố Pavlograd, nơi được mô tả là "trái tim" của cỗ máy quân sự Ukraine.

Một số thông tin cho biết các đòn tập kích đã đánh trúng nhà máy sản xuất thiết bị công nghệ và khu vực tập kết phương tiện được phía Ukraine sử dụng để vận chuyển hàng hóa quân sự.

Pavlograd không đơn thuần là một thành phố nằm phía sau chiến tuyến. Đây được xem là một trong những trung tâm công nghiệp quốc phòng quan trọng nhất của Ukraine, tập trung nhiều cơ sở liên quan đến sản xuất đạn dược, sửa chữa trang thiết bị quân sự và bảo đảm hậu cần cho các đơn vị ngoài mặt trận.

Bởi vậy, mục tiêu tại Pavlograd được truyền thông Nga gọi là "mục tiêu tối thượng số 1", ám chỉ vai trò đặc biệt của khu vực này trong việc duy trì hoạt động của quân đội Ukraine.

Một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Ảnh: NBC News

Việc các cơ sở sản xuất và hậu cần tại Pavlograd bị tấn công có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sửa chữa khí tài, vận chuyển đạn dược và tiếp tế cho chiến trường của Kiev.

Diễn biến trên xuất hiện trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây tuyên bố quân đội Nga đang gây sức ép lên phía Ukraine mỗi ngày và trên toàn bộ đường tiếp xúc chiến đấu.

"Mỗi ngày, mỗi ngày không ngừng nghỉ, quân đội đều tiến lên và sẽ đến được nơi cần đến", nhà lãnh đạo Nga tuyên bố.

Không chỉ các cơ sở quân sự nằm sâu phía sau chiến tuyến bị đặt trong tình trạng báo động, những dấu hiệu bất thường cũng bắt đầu xuất hiện ở khu vực phía bắc Ukraine, gần biên giới Nga và Belarus.

Kiev ra lệnh sơ tán khẩn cấp

Trong một diễn biến liên quan, chính quyền Ukraine đã ra lệnh sơ tán bắt buộc người dân khỏi 12 khu định cư thuộc tỉnh Chernigov, khu vực giáp cả Nga lẫn Belarus.

Hoạt động di chuyển dân thường dự kiến bắt đầu từ ngày 1/7 và kéo dài khoảng hai tháng. Quyết định được đưa ra theo đề nghị của quân đội Ukraine, lập tức làm dấy lên nhiều câu hỏi về khả năng tình hình trên hướng phía bắc sắp có biến động lớn.

Trả lời phỏng vấn Đài TST, nhà bình luận quân sự của tờ Komsomolskaya Pravda, Đại tá về hưu Viktor Baranets cho rằng lệnh sơ tán có thể phản ánh nỗi lo của Kiev trước nguy cơ mất quyền kiểm soát các khu định cư này.

"Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy giới lãnh đạo chính trị và quân sự Ukraine dự đoán quân đội Nga có thể sớm kiểm soát những khu vực trên", ông Baranets nhận định.

Chính quyền Ukraine đã ra lệnh sơ tán bắt buộc người dân khỏi 12 khu định cư thuộc tỉnh Chernigov, khu vực giáp cả Nga lẫn Belarus. Ảnh: Getty

Theo chuyên gia này, nếu quân đội Ukraine rút khỏi các ngôi làng hoặc không tổ chức phòng thủ tại đây, việc kiểm soát các khu định cư sẽ trở nên thuận lợi hơn đối với lực lượng Nga.

Tuy nhiên, ông Baranets nhấn mạnh hiện vẫn còn quá sớm để khẳng định quân đội Nga đang chuẩn bị tiến thẳng về Kiev. Để thực hiện một chiến dịch quy mô như vậy, Moscow trước hết phải vượt qua các tuyến phòng thủ của Ukraine trên hướng bắc.

"Cần đánh bại các lực lượng Ukraine án ngữ trên tuyến đường tiến về Kiev. Muốn vậy, phải tổ chức một chiến dịch chặt chẽ, có tính toán và dựa trên hoạt động trinh sát chính xác", ông nói.

Trong khi đó, nhà phân tích quân sự Alexei Leonkov, biên tập viên tạp chí Kho vũ khí Tổ quốc, đưa ra một cách lý giải khác.

Theo ông Leonkov, Kiev có thể đang sơ tán dân thường để biến các khu định cư giáp biên giới thành những cứ điểm phòng thủ.

"Phía Ukraine có thông tin tình báo về việc lực lượng Nga tập trung tại tỉnh Bryansk và đang chủ động chuẩn bị phòng thủ. Các khu định cư được sơ tán có thể trở thành cứ điểm nhằm ngăn quân đội Nga thiết lập vùng đệm", ông nhận định.

Theo cách giải thích này, lệnh sơ tán không phải nhằm chuẩn bị từ bỏ lãnh thổ, mà ngược lại, có thể là bước đầu tiên trong quá trình củng cố tuyến phòng thủ phía bắc và ngăn một cuộc tiến công từ hướng Bryansk về phía Kiev.

Ông Baranets cũng cảnh báo rằng trong bất kỳ chiến dịch tiến công nào, quân đội Nga sẽ phải đặc biệt đề phòng các cuộc tập kích theo nhóm bằng máy bay không người lái nhằm vào lực lượng đang di chuyển.

Như vậy, việc sơ tán tại Chernigov không đơn thuần là một biện pháp hành chính. Dù nhằm chuẩn bị rút lui hay củng cố phòng thủ, quyết định này cho thấy Kiev đang xem hướng phía bắc là một khu vực tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt lớn.

Nước nắm 19 vạn quân tức tốc tìm đến ông Putin

Giữa lúc các mục tiêu quân sự quan trọng bị tấn công và Ukraine bắt đầu chuẩn bị cho nhiều kịch bản trên chiến trường, một lời kêu gọi khẩn cấp bất ngờ được gửi tới Moscow.

Theo kênh truyền hình n-tv, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã kêu gọi Nga lập tức "đóng băng" đường chiến tuyến và nối lại tiến trình đàm phán với Ukraine.

Tuyên bố của người đứng đầu chính phủ Đức được đưa ra trong bối cảnh quân đội Nga đang gia tăng sức ép trên nhiều hướng, các cơ sở công nghiệp quốc phòng Ukraine liên tiếp bị tấn công và Kiev phải sơ tán dân thường khỏi khu vực biên giới phía bắc.

Berlin muốn Moscow dừng các hoạt động tiến công, giữ nguyên đường tiếp xúc hiện tại và trở lại bàn đàm phán với Kiev.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: INA Fassbender

Đáng chú ý, Đức hiện sở hữu lực lượng khoảng 185.600 quân nhân. Berlin trước đó cũng từng để ngỏ khả năng điều binh sĩ tham gia một lực lượng bảo đảm an ninh cho Ukraine cùng với Anh và Pháp.

Điều này khiến lời kêu gọi mới nhất của ông Merz càng thu hút sự chú ý, bởi Đức không chỉ là một trong những quốc gia hỗ trợ quân sự lớn cho Kiev mà còn từng được nhắc tới trong các kế hoạch bảo đảm an ninh dài hạn cho Ukraine.

Tuy nhiên, phía Nga nhiều lần tuyên bố sẽ không chấp nhận một phương án "đóng băng" xung đột chỉ nhằm giúp Ukraine có thêm thời gian khôi phục lực lượng, sửa chữa khí tài và tổ chức lại các đơn vị để chuẩn bị cho một giai đoạn đối đầu mới.

Moscow cũng nhấn mạnh rằng mọi cuộc đàm phán trong tương lai phải dựa trên tình hình thực tế đã hình thành trên chiến trường.

Theo lập luận của bài viết, lời kêu gọi từ Thủ tướng Đức được đưa ra vào thời điểm quá muộn, khi cục diện quân sự đã thay đổi và quân đội Nga đang tiếp tục gây sức ép trên toàn bộ chiến tuyến.

Đức là một trong những quốc gia châu Âu cung cấp nhiều vũ khí và hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Vì vậy, việc Berlin bất ngờ kêu gọi đối thoại khẩn cấp và "đóng băng" mặt trận được truyền thông Nga xem là dấu hiệu cho thấy châu Âu đang ngày càng lo ngại trước những diễn biến mới.

Từ đòn tập kích nhằm vào trung tâm công nghiệp quân sự Pavlograd, lệnh sơ tán hàng loạt ở tỉnh Chernigov cho tới lời kêu gọi gấp gáp của Thủ tướng Đức, các sự kiện đang tạo thành một chuỗi diễn biến đáng chú ý.

Chưa thể khẳng định quân đội Nga có thực sự chuẩn bị mở một chiến dịch lớn từ hướng phía bắc về Kiev hay không. Tuy nhiên, những động thái mới cho thấy cả Ukraine lẫn các đồng minh châu Âu đều đang khẩn trương chuẩn bị cho những kịch bản phức tạp hơn trên chiến trường.