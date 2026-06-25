Khoảnh khắc cuối cùng ám ảnh của các nạn nhân trong vụ cháy khinh khí cầu khiến 8 người thiệt mạng tại Brazil

Ít nhất 8 người đã thiệt mạng sau khi một khinh khí cầu bốc cháy giữa không trung, buộc một số hành khách phải nhảy khỏi giỏ để tránh ngọn lửa.

Vụ việc xảy ra vào sáng 21/6 tại Praia Grande, một đô thị thuộc bang Santa Catarina, miền nam Brazil, nơi được biết đến là điểm đến nổi tiếng cho các chuyến bay khinh khí cầu du lịch. Thông tin được Thống đốc bang Santa Catarina, ông Jorginho Mello, xác nhận.

Theo ông Mello, trên khinh khí cầu có tổng cộng 21 người vào thời điểm xảy ra sự cố. Trong số này, 8 người được xác nhận đã tử vong, trong khi 13 người sống sót. Lực lượng Cứu hỏa Quân sự bang Santa Catarina sau đó cũng công bố con số thương vong tương tự.

Nhà chức trách cho biết công tác điều tra và theo dõi vụ việc vẫn đang được tiến hành.

Clip những khoảng khắc cuối cùng được ghi lại

Các đoạn video do người dân ghi lại từ nhiều góc độ cho thấy cột khói lớn bốc lên từ khinh khí cầu khi nó vẫn đang ở trên không. Chỉ ít giây sau, ngọn lửa bao trùm phần giỏ chở khách. Hình ảnh trong video còn cho thấy hai hành khách lần lượt rơi hoặc nhảy khỏi khinh khí cầu. Sau đó, phần khí cầu nhanh chóng xẹp xuống, khiến toàn bộ phương tiện đang cháy lao thẳng xuống mặt đất.

Một đoạn ghi hình khác cho thấy giỏ chở khách đã tách rời khỏi phần khí cầu ngay trước khi chạm đất.

Chia sẻ với báo địa phương Jornal Razão, một nhân chứng cho biết sau khi khinh khí cầu bốc cháy, nhiều người đã nhảy xuống để thoát thân. Theo tờ báo này, một số hành khách thực hiện việc đó theo chỉ dẫn của phi công.

Jornal Razão cho biết khi phát hiện hỏa hoạn, phi công đã cố gắng hạ độ cao nhanh nhất có thể và yêu cầu hành khách nhảy khỏi khinh khí cầu khi phương tiện bay đến gần mặt đất.

Ảnh: AFP

Một số người đã kịp nhảy xuống và sống sót. Tuy nhiên, những người còn lại không thể thoát khỏi đám cháy trong giỏ chở khách trước khi khinh khí cầu rơi xuống. Một trong số những người may mắn sống sót đã đăng tải đoạn video ghi lại hình ảnh khinh hoàng bên trong khinh khí cầu tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Theo thông tin từ Jornal Razão, phi công khai với cơ quan chức năng rằng vụ cháy có thể bắt nguồn từ một đèn khò dự phòng được đặt trong giỏ khinh khí cầu. Thiết bị này được mang theo để sử dụng trong trường hợp hệ thống đốt chính gặp trục trặc.

Phi công cho biết ông không chắc vì sao thiết bị dự phòng lại phát lửa, nhưng đây được cho là nguồn gây ra đám cháy.

Danh tính các nạn nhân cũng như tình trạng sức khỏe cụ thể của những người sống sót hiện chưa được công bố.

Sau vụ tai nạn, Thống đốc Jorginho Mello đã đăng tải video chia buồn với các gia đình nạn nhân, đồng thời cam kết chính quyền bang sẽ hỗ trợ những người bị ảnh hưởng.

Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva cũng gửi lời chia buồn.

"Tôi xin bày tỏ sự đoàn kết với gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn khinh khí cầu xảy ra vào sáng thứ Bảy tại Santa Catarina", ông viết trên mạng xã hội.

Nhà lãnh đạo Brazil cho biết Chính phủ Liên bang sẵn sàng hỗ trợ các nạn nhân cũng như phối hợp với lực lượng cứu hộ của bang và địa phương trong công tác cứu nạn, chăm sóc những người sống sót.

Nguồn: People