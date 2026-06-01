Quốc gia sở hữu 145 tỷ thùng dầu doạ rời OPEC

Iraq đang cân nhắc rời khỏi OPEC nếu liên minh các nước sản xuất dầu mỏ này không cho phép Baghdad tăng mạnh sản lượng dầu, Reuters dẫn nguồn tin trong ngành cho biết.

Việc Iraq có khả năng rời đi sẽ là một đòn giáng mạnh vào Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), khi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vừa rời khối chưa đầy 2 tháng trước.

Iraq là nhà sản xuất lớn thứ 2 OPEC, sau Ả Rập Xê Út, và là một trong 5 thành viên sáng lập. OPEC được thành lập tại thủ đô của Iraq vào năm 1960. Với trụ cột kinh tế là xuất khẩu dầu mỏ, nguồn thu của Iraq đã giảm nghiêm trọng kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ-Israel và Iran nổ ra khiến các hoạt động xuất khẩu qua eo biển Hormuz đình trệ.

Một quan chức cấp cao thuộc Bộ Dầu mỏ Iraq chia sẻ với Reuters vào hôm thứ Năm (25/6) rằng chính phủ đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng tài chính do hậu quả của chiến tranh, và việc tăng hạn ngạch trong OPEC cần phải được xem xét một cách nghiêm túc.

Ông nói thêm rằng Iraq từng cân nhắc rời OPEC, nhưng kế hoạch hiện tại là tiếp tục ở lại làm thành viên và muốn hạn ngạch cao hơn. Hạn ngạch của Iraq trong tháng 7 là 4,378 triệu thùng/ngày, mặc dù sản lượng hiện tại thấp hơn đáng kể so với mức này do sự gián đoạn tại eo biển Hormuz.

"Ả Rập Xê Út và các đồng minh OPEC khác nên xử lý vấn đề này với sự nghiêm túc tối đa. Nếu không, Iraq sẽ buộc phải cân nhắc mọi lựa chọn có sẵn", vị quan chức này cho biết. Khi được hỏi liệu họ đã thảo luận về việc rời OPEC hay chưa, ông nói: "Vẫn còn quá sớm cho bước đi này".

Bộ Dầu mỏ Iraq cho biết các báo cáo cho rằng Baghdad đang cân nhắc chấm dứt tư cách thành viên tại OPEC không phản ánh lập trường chính thức của chính phủ Iraq. Giá dầu đã giảm nhẹ trong thời gian ngắn sau thông tin trên, giao dịch ở mức dưới 73 USD/thùng.

Các bình luận của giới chức Iraq được đưa ra trong bối cảnh OPEC+, nhóm bao gồm các thành viên OPEC cùng với Nga và các nhà sản xuất khác, đang tiến hành rà soát năng lực sản xuất dầu của các thành viên. Các đánh giá này sẽ được sử dụng làm mức sản lượng cơ sở cho năm 2027, từ đó làm căn cứ để thiết lập hạn ngạch.

Iraq từng gặp khó khăn trong việc đáp ứng các hạn ngạch của OPEC trước đây, khi nước này mở rộng năng lực khai thác dầu với sự giúp đỡ của các công ty dầu mỏ phương Tây.

Theo dữ liệu từ OPEC, Iraq khai thác 1,48 triệu thùng/ngày trong tháng 5, giảm so với mức gần 4,2 triệu thùng vào tháng 2 trước khi eo biển Hormuz bị đóng cửa. Một người phát ngôn của chính phủ cho biết Iraq đang nỗ lực để khôi phục toàn bộ năng lực xuất khẩu, nhưng từ chối bình luận thêm về hạn ngạch OPEC hoặc khả năng rời khỏi nhóm.

Người phát ngôn của Iraq, Haider al Aboudi, phát biểu: "Iraq đang nỗ lực khôi phục toàn bộ năng lực xuất khẩu dầu và đặt mục tiêu nâng sản lượng dầu lên 7 triệu thùng/ngày trong những năm tới".

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 5, Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi đã phát đi tín hiệu rằng việc tái thiết nền kinh tế Iraq, thu hút đầu tư nước ngoài và đấu tranh chống tham nhũng sẽ là trọng tâm trong chương trình nghị sự của chính quyền ông. Theo IAEA, Iraq có trữ lượng dầu đã được chứng minh là 146 tỷ thùng dầu, chiếm khoảng 17% tổng trữ lượng dầu mỏ ở Trung Đông và khoảng 9% trữ lượng dầu mỏ toàn cầu.

Hôm thứ Tư (24/6), hãng thông tấn nhà nước INA đưa tin Thủ tướng Ali al-Zaidi phát biểu rằng Iraq muốn OPEC tăng hạn ngạch sản lượng dầu của nước này sao cho phù hợp với năng lực sản xuất và quy mô dân số. Bảy thành viên chính của OPEC+ đã tăng hạn ngạch sản lượng từ tháng 4 đến tháng 6 thêm gần 600.000 thùng/ngày, mặc dù hầu hết đều không thể đạt được mục tiêu do hoạt động xuất khẩu qua eo biển Hormuz bị gián đoạn.

﻿Theo Reuters