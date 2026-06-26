Paris hóa thành biển, London phát cảnh báo khẩn cấp ngày cả Châu Âu biến thành "chảo lửa"

Châu Âu đang trải qua một trong những đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất đầu mùa hè, khi nhiều quốc gia liên tiếp ghi nhận nền nhiệt trên 40°C dưới tác động của biến đổi khí hậu. Theo các chuyên gia khí tượng, hiện tượng khí quyển mang tên "Omega Block" (khối chặn Omega) đang khiến khối không khí nóng bị mắc kẹt trên khu vực Tây Âu, làm nhiệt độ tăng cao bất thường và kéo dài nhiều ngày liên tiếp. Nhiều nơi được dự báo có thể ghi nhận mức nhiệt cao nhất từng được đo trong tháng 6, thậm chí tiệm cận những kỷ lục vốn chỉ xuất hiện vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8.

Trong bối cảnh cái nóng bao trùm khắp lục địa, những bãi biển, bờ sông, kênh đào, hồ nước và đài phun nước công cộng bất ngờ trở thành "điểm trú nóng" của hàng triệu người dân.

Người dân Pháp đổ ra sông, kênh đào và đài phun nước

Tại Pháp, những ngày cuối tháng 6 chứng kiến một trong những đợt nắng nóng gay gắt nhất trong nhiều năm qua. Nhiệt độ ban ngày vượt 40°C, trong khi nền nhiệt ban đêm vẫn ở mức cao khiến nhiều người mất ngủ và kiệt sức.

Người Pháp đang trải qua một trong những đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất đầu mùa hè 2026. Nguồn: tetes.diarry

Theo Cơ quan Khí tượng Quốc gia Pháp (Météo-France), khoảng một phần ba lãnh thổ nước này đã được đặt trong tình trạng báo động đỏ về nắng nóng. Chỉ riêng ngày 22/6, có tới 459 kỷ lục nhiệt độ bị phá vỡ hoặc san bằng trên toàn quốc, trong đó 102 địa phương ghi nhận mức nhiệt cao nhất trong lịch sử.

Thành phố Bordeaux ghi nhận mức nhiệt 41,9°C, cao nhất trong 106 năm quan trắc, còn Saintes cũng xác lập kỷ lục mới sau hơn một thế kỷ lưu trữ dữ liệu khí tượng. Météo-France cho biết đây là ngày nóng thứ ba từng được ghi nhận tại Pháp kể từ năm 1947.

Để giúp người dân giảm bớt tác động của thời tiết cực đoan, chính quyền Paris đã lắp đặt nhiều trạm phun sương quanh khu vực Tháp Eiffel và các điểm du lịch đông khách. Tuy nhiên, trước sức nóng khắc nghiệt, hàng nghìn người vẫn đổ ra các khu vực có nước để giải nhiệt.

Người dân tìm đủ cách chống nóng như đi lặn, ra bất kì chỗ nào có nước như sông, kênh đào, đài phun nước. Ảnh: Sưu tầm

Tại đài phun nước Trocadéro dưới chân Tháp Eiffel, kênh Saint-Martin và nhiều bờ sông trong thành phố, người dân và du khách ngâm mình dưới nước, nằm dài trên bãi cỏ hoặc tìm bóng râm để tránh nắng. Nhiều hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các không gian ven sông đông đúc chẳng khác nào bãi biển giữa mùa du lịch.

Đáng chú ý, nhiệt độ quá cao còn buộc ban quản lý Tháp Eiffel phải đóng cửa sớm một số khu vực tham quan. Các thang máy lên tầng hai và tầng ba của công trình biểu tượng này đã tạm ngừng hoạt động từ chiều 23/6 nhằm bảo đảm an toàn cho du khách.

Ảnh: Sưu tầm

Hà Lan: Người dân đến hồ nước để "trốn nóng"

Tại Hà Lan, nơi những ngôi nhà với cửa kính lớn vốn được thiết kế để tận dụng ánh sáng và hơi ấm vào mùa đông, các đợt nắng nóng kéo dài đang bộc lộ những bất lợi rõ rệt.

Nhiều người dân Amsterdam đã tìm đến hồ nước trước Bảo tàng Rijksmuseum, bờ sông Amstel và các khu vực ven nước khác để giải nhiệt.

Ảnh: Sưu tầm

Trong những video lan truyền trên mạng xã hội, hàng trăm người dân mang theo khăn trải, đồ uống và đồ bơi tới các hồ nước, bãi cỏ ven kênh đào để tận hưởng ánh nắng mùa hè. Nhiều khu vực công cộng ở Amsterdam chật kín người nằm tắm nắng, trò chuyện hoặc ngâm chân dưới nước. Với người Hà Lan, những ngày nhiệt độ tăng cao như hiện nay là dịp hiếm hoi để tận hưởng thời tiết mà họ thường phải tìm kiếm ở các quốc gia Nam Âu.

Ảnh: Sưu tầm

Tình trạng tương tự cũng xuất hiện tại nhiều quốc gia Bắc Âu khác, nơi hạ tầng và nhà ở vốn không được thiết kế để ứng phó với nền nhiệt cao kéo dài.

Anh: Các bãi biển chật kín người

Tại Anh, ngày 24/6, cảnh báo đỏ về nắng nóng cực đoan đã được ban hành tại nhiều khu vực từ London, Birmingham đến Swansea và Somerset. Đây mới là lần thứ hai nước này kích hoạt mức cảnh báo cao nhất.

Cơ quan Khí tượng Anh dự báo nhiệt độ có thể tiến sát ngưỡng 40°C, gần bằng mức kỷ lục 40,3°C được ghi nhận vào mùa hè năm 2022. Nhiệt độ tháng 6 năm nay cũng được dự báo vượt qua mức cao nhất từng ghi nhận là 35,6°C vào năm 1976.

Nhiều bãi biển như Bournemouth, Brighton hay Weymouth đông nghịt người. Ảnh: Sưu tầm

Tại Anh, nhiều bãi biển như Bournemouth, Brighton hay Weymouth đông nghịt người khi nhiệt độ ngoài trời lên tới 34°C - mức được xem là bất thường đối với quốc gia vốn có khí hậu ôn hòa. Trong các hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, hàng nghìn người mang theo ô, lều mini, ghế xếp và khăn tắm đổ ra bờ biển để tránh nóng. Bãi cát gần như không còn khoảng trống khi các gia đình, nhóm bạn tụ tập tắm nắng, vui chơi hoặc tìm một vị trí sát mép nước để hạ nhiệt. Nhiều người cho biết đây là một trong những ngày nóng nhất mùa hè, khiến các khu nghỉ dưỡng ven biển trở nên đông đúc chẳng khác nào cao điểm du lịch.

Ảnh: Sưu tầm

Dưới cái nóng mùa hè, những dòng sông xanh ngọc của Thụy Sĩ bất ngờ trở thành “hồ bơi tự nhiên” khổng lồ. Từ trẻ em đến người lớn đều đổ ra ven sông, ngồi kín các bờ đá hoặc lần lượt lao mình xuống nước từ những cây cầu và bệ cao. Khung cảnh nhộn nhịp khiến nhiều nơi trông giống một công viên nước ngoài trời hơn là khu vực công cộng giữa thành phố.

Những dòng sông xanh ngọc của Thụy Sĩ bất ngờ trở thành “hồ bơi tự nhiên” khổng lồ. Ảnh: Sưu tầm

Với nhiệt độ vượt 40°C tại nhiều nơi và điều hòa không khí vẫn chưa phổ biến, việc người dân châu Âu đổ ra sông hồ, kênh đào, bãi biển hay các đài phun nước công cộng để giải nhiệt đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong những ngày hè khắc nghiệt. Khi các đợt sóng nhiệt xuất hiện ngày càng thường xuyên do biến đổi khí hậu, những không gian ven nước đang dần trở thành “nơi trú nóng” của hàng triệu người trên khắp lục địa già.