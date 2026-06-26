Tàu qua eo biển Hormuz lại bị tấn công, Liên Hợp Quốc dừng kế hoạch sơ tán hàng ngàn thuyền viên

Khu vực eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Theo Cơ quan Điều phối Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO), con tàu chở hàng báo cáo đã bị đầu đạn bắn trúng gần vùng biển Oman. Sự việc xảy ra chỉ vài giờ sau khi Tehran cảnh báo các tàu không được đi theo những tuyến hàng hải mà Iran chưa phê chuẩn.

Reuters dẫn lời hai quan chức Mỹ nói rằng Iran đã nổ súng vào con tàu. Cơ quan Quản lý eo biển vịnh Ba Tư mà Iran lập ra để xử lý các đề nghị xin phép tàu đi qua eo biển tuyên bố những tàu không đi đúng những tuyến do Iran chỉ định sẽ không được bảo đảm an toàn.

Bốn nguồn tin xác định con tàu bị tấn công là Ever Lovely, treo cờ Singapore. Một nguồn tin an ninh cho biết nhiều khả năng con tàu đã bị máy bay không người lái (UAV) tấn công.

Chính phủ Mỹ chưa đưa ra bình luận. Đầu tháng này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng nếu Iran không tuân thủ thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến sự và mở lại eo biển Hormuz, Washington có thể sẽ lại không kích nước này.

IMO đang hỗ trợ đưa hàng trăm tàu cùng hàng nghìn thuyền viên mắc kẹt nhiều tháng trời tại eo biển Hormuz, kể từ khi chiến sự bùng phát vào cuối tháng 2.

Tổng Thư ký IMO Arsenio Dominguez cho biết tổ, tổ chức này quyết định “tạm đình chỉ việc triển khai kế hoạch để xác nhận lại rằng các điều kiện bảo đảm an toàn cần thiết vẫn còn được duy trì với các tàu trong danh sách sơ tán và tất cả tàu hoạt động trong khu vực”.

IMO cũng nhấn mạnh con tàu nghi bị tấn công không nằm trong chương trình sơ tán của tổ chức.

Chương trình này được triển khai từ ngày 24/6, trên cơ sở tự nguyện, cho phép tàu thuyền và thủy thủ đoàn rời vịnh Ba Tư thông qua hai tuyến hàng hải: Một đi qua vùng biển Iran và một qua vùng biển Oman, dưới sự giám sát của Mỹ.

Sau thông tin về vụ tấn công, giá dầu chuẩn thế giới tăng 1,9%. Các nhà phân tích cho rằng sự việc làm dấy lên lo ngại về thời gian cần thiết để các dòng chảy dầu mỏ từ Vùng Vịnh có thể trở lại bình thường.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong chuyến công du vùng Vịnh nhằm trấn an các nước về thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đã tuyên bố rằng nếu Iran đe dọa hoặc phong tỏa tàu thuyền tại eo biển Hormuz, “chúng ta sẽ gặp vấn đề”.

Tuy nhiên, Iran phát tín hiệu sẽ tiếp tục khẳng định quyền kiểm soát tại khu vực này.

Ngày 26/6, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố việc đi lại an toàn qua eo biển Hormuz chỉ được bảo đảm với tàu đi theo những tuyến do Iran chỉ định, đồng thời cảnh báo sẽ có hành động đối với các tàu không tuân thủ.

Theo Công ty an ninh hàng hải Anh Ambrey, IRGC cũng đã yêu cầu hai tàu treo cờ Panama đổi hướng trong ngày 26/6.