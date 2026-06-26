Đột kích công ty vàng doanh thu 2 triệu tỷ đồng, phát hiện giám đốc nhận lương 5 triệu đồng/tháng, nghi khai khống 40% lượng vàng

Giới chức Ấn Độ vừa phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trong hoạt động kế toán và vận hành tại Rajesh Exports. Đây là một trong những công ty vàng lớn nhất Ấn Độ. Kết quả điều tra được công bố hôm 25/6, chỉ vài tuần sau khi cơ quan quản lý thị trường chứng khoán đặt dấu hỏi về doanh thu mà công ty này báo cáo.

Theo Cục Thực thi pháp luật Ấn Độ, Rajesh Exports có trụ sở tại Bengaluru, đồng thời sở hữu nhà máy tinh luyện vàng lớn Valcambi tại Thụy Sĩ. Trong năm tài chính gần nhất, công ty ghi nhận doanh thu hợp nhất hơn 7.700 tỷ rupee, tức 81 tỷ USD (tương đương khoảng 2,35 triệu tỷ VNĐ).

Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho biết nhiều chỉ số kinh doanh chính của doanh nghiệp này có những dấu hiệu "sai lệch đáng kể so với thông lệ thương mại thông thường".

Một trong những chi tiết gây chú ý là giám đốc điều hành của công ty chỉ nhận mức lương 17.000 rupee mỗi tháng, tương đương khoảng 5 triệu VNĐ. Trong khi đó, giám đốc tài chính là không nhận lương từ năm 2020 đến nay.

Theo dữ liệu trên LSEG, sau khi thông tin điều tra được công bố, cổ phiếu Rajesh Exports giảm khoảng 5% trong phiên giao dịch ngày 25/6 và nhanh chóng kịch sàn.

Các cuộc khám xét và thu giữ tài liệu tại văn phòng của công ty ở Bengaluru và Mumbai đã phát hiện nhiều vấn đề nghiêm trọng.

Theo kết quả điều tra, Rajesh Exports không lưu trữ đầy đủ hồ sơ liên quan đến các giao dịch ở nước ngoài. Cơ quan chức năng cũng phát hiện các sai lệch kế toán với tổng giá trị khoảng 30 tỷ rupee.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn bị nghi ngờ thao túng cổ phiếu và báo cáo thiếu khoảng 40% lượng vàng vật chất thực tế trong kho.

Trước đó, đầu tháng này, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Ấn Độ (SEBI) cũng tiến hành một cuộc điều tra riêng. Kết quả cho thấy từ 97% - 99% doanh thu mà công ty công bố có dấu hiệu bị thổi phồng.

SEBI mô tả mức chênh lệch này là "nghiêm trọng và chưa từng có", đồng thời yêu cầu doanh nghiệp giải trình.

Trong phản hồi gửi cơ quan quản lý, Rajesh Exports khẳng định công ty "chưa bao giờ thực hiện bất kỳ báo cáo sai lệch nào". Phía công ty vàng này cho rằng toàn bộ hồ sơ, báo cáo tài chính cũng như số liệu doanh thu đều "chính xác và trung thực".

CNBC đã liên hệ với Rajesh Exports và Valcambi để lấy ý kiến nhưng hiện chưa nhận được phản hồi.

Rajesh Exports là doanh nghiệp tinh luyện vàng và sản xuất nhiều dòng sản phẩm vàng khác nhau. Công ty xuất khẩu vàng trang sức và các sản phẩm vàng từ Thụy Sĩ, Ấn Độ và Dubai ra thị trường quốc tế.

Theo CNBC