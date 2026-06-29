Ông Putin lý giải nguyên do Kiev tấn công ồ ạt, khẳng định: "Nga sẽ không cho Ukraine cơ hội đó"

"Chúng ta sẽ không cho họ cơ hội đó"

Tổng thống Putin ngày 28/6 thừa nhận rằng các vấn đề về nguồn cung nhiên liệu đã gây ra tình trạng thiếu hụt tại nhiều khu vực ở Nga và cho biết một lực lượng đặc nhiệm đang xử lý tình hình để đảm bảo cung cấp đủ nhiên liệu cho cả nước, Reuters đưa tin.

Phát biểu tại một cuộc họp của các quan chức cấp cao về cung ứng và phân phối nhiên liệu, ông Putin cho hay Nga phải giảm thiểu tác động từ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các cơ sở dầu mỏ vốn liên quan đến tình trạng thiếu hụt này.

Quan điểm được ông Putin đưa ra trong bối cảnh Ukraine tăng cường tấn công tầm trung và tầm xa vào các mục tiêu công nghiệp ở Nga, cùng các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực dầu mỏ.

Trả lời phỏng vấn kênh Rossiya-1, ông Putin tuyên bố: Moscow sẽ không cho Kiev cơ hội để ngăn chặn đà tiến của quân đội Nga hay ép buộc đàm phán theo các điều kiện của Ukraine.

Ông Putin cho rằng, các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự của Nga được thực hiện không chỉ để gây thiệt hại, mà còn để thúc đẩy một chiến dịch thông tin nhằm làm suy yếu niềm tin của công chúng và gây áp lực buộc Moscow phải tạm dừng chiến dịch.

"Họ muốn buộc Nga phải tạm dừng, ít nhất là trong một thời gian ngắn, đà tiến của quân đội dọc theo chiến tuyến và tạo điều kiện để bắt đầu các cuộc đàm phán theo các điều khoản có lợi cho họ", ông nói, "Chúng ta sẽ không cho họ cơ hội đó".

Theo Tổng thống Putin, các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng dân sự được sửa chữa nhanh chóng và không ảnh hưởng đến tình hình trên tiền tuyến, trong khi các cuộc tấn công trả đũa của Nga sâu bên trong lãnh thổ Ukraine mạnh mẽ hơn nhiều.

Tuy nhiên, các cuộc liên lạc về một giải pháp khả thi cho cuộc xung đột vẫn đang diễn ra thông qua nhiều kênh và Moscow đang cân nhắc cẩn thận mọi đề xuất, ông Putin cho biết.

Không thể "gây ra thất bại chiến lược" cho Nga

Cũng trong ngày 28/6, Tổng thống Nga Putin đã có bài phát biểu tại hội nghị của đảng Nước Nga Thống nhất tại Moscow, và đưa ra một thông điệp bao quát đề cập đến sự phát triển quốc gia, áp lực từ phương Tây, cùng tình trạng bất ổn toàn cầu.

Ông Putin thừa nhận nước Nga đang đối mặt với một thời điểm khó khăn, khi toàn thế giới đang trải qua giai đoạn "chuyển đổi mang tính nền tảng và hệ thống", đồng thời lưu ý đến sự bùng phát của các cuộc xung đột khu vực và sự phân mảnh ngày càng tăng của hợp tác quốc tế.

Ông cho biết những rào cản nhân tạo mới ảnh hưởng đến "kinh tế, công nghệ, khoa học và thậm chí cả văn hóa, thể thao và hợp tác nhân đạo" đang xuất hiện.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng áp lực của phương Tây đối với Nga đã đạt đến mức "chưa từng có". Tuy nhiên, ông khẳng định phương Tây không thể "gây ra thất bại chiến lược" cho Moscow, và những nỗ lực gây mất ổn định cho Nga đang chứng tỏ là không hiệu quả.

Đề cập đến các lệnh trừng phạt mới của phương Tây, ông Putin cho biết Nga đang "đẩy lùi một cách tự tin" mọi nỗ lực nhằm ngăn cản tiến trình kinh tế của mình.

"Chúng ta có đủ nguồn lực, phương tiện và ý chí chính trị, và không ai nên nghi ngờ điều đó" , ông khẳng định. Mục tiêu cuối cùng là đảm bảo an ninh cho nước Nga, người dân và biên giới quốc gia "trong nhiều thập kỷ tới", Tổng thống Nga nhấn mạnh.

Tổng thống Putin cam kết "đưa nền kinh tế Nga lên một tầm cao công nghệ mới về cơ bản", tạo ra các công việc hiện đại, thu nhập cao mới, và "hỗ trợ các doanh nghiệp quốc gia cùng các ngành công nghiệp tiên tiến đảm bảo chủ quyền và vị thế lãnh đạo của Nga".

Ông cũng ủng hộ việc xây dựng nhà ở và đường sá mới, cũng như các biện pháp hỗ trợ mới dành cho giáo viên do đảng ‘Nước Nga Thống nhất’ đề xuất.

Ông xác định việc bảo tồn các giá trị truyền thống, vấn đề nhân khẩu học và cải thiện mức sống cũng như chất lượng cuộc sống trên khắp đất nước là những ưu tiên hàng đầu.