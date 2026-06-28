WSJ: Crimea ban bố tình trạng khẩn cấp, ông Putin rơi vào thế bị động, Nga sẽ gặp phải vấn đề gì?

Vì sao Crimea ban bố tình trạng khẩn cấp?

Tình trạng khẩn cấp cấp vùng đã được ban bố tại Crimea và Sevastopol, ông Sergei Aksyonov, lãnh đạo Crimea thông báo trên nền tảng Max hôm 26/6.

Người đứng đầu nước cộng hòa giải thích rằng chế độ pháp lý này sẽ cho phép đưa ra các quyết định kịp thời nhằm đảm bảo sự vận hành ổn định của tất cả các lĩnh vực chi phối sinh kế của người dân.

Thống đốc Sevastopol, Mikhail Razvozhaev, cho biết thêm rằng tình trạng khẩn cấp sẽ cho phép các doanh nghiệp tuyên bố bất khả kháng, và cư dân thành phố được nhận bồi thường cho các thiết bị bị hư hỏng do mất điện. Lịch cắt điện đã được áp dụng tại Crimea và Sevastopol vào ngày 21/6. Một phần bán đảo đã bị mất điện do sự cố tại các cơ sở lưới điện.

Ông Aksyonov khẳng định tình trạng khẩn cấp được ban bố tại Crimea không áp đặt bất kỳ hạn chế nào đối với công dân và không bao gồm lệnh giới nghiêm.

"Điều quan trọng nhất về tình trạng khẩn cấp được ban bố tại Crimea là nó không áp đặt bất kỳ hạn chế nào đối với công dân. Tình trạng khẩn cấp cũng không áp đặt các hạn chế về di chuyển hoặc lệnh giới nghiêm. Tất cả những lời bàn tán về điều này đều là sai sự thật. Xin nhắc lại một lần nữa: không có hạn chế nào đối với người dân Crimea hoặc du khách đến bán đảo".

Theo ông Aksyonov, tình trạng khẩn cấp sẽ đơn giản hóa một số thủ tục hành chính và phê duyệt, bao gồm việc mua sắm máy phát điện và nhiên liệu, các hoạt động phục hồi khẩn cấp, và cung cấp các nguồn cung cấp thiết yếu cho cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Bất ngờ chiến lược với Nga?

Theo WSJ, Crimea, với chỉ một vài điểm tiếp cận đường bộ, đã trở nên rất khó duy trì khi hải quân Nga rời khỏi căn cứ tại Sevastopol hồi đầu cuộc xung đột, và khi tầm bắn, độ chính xác cùng số lượng máy bay không người lái của Ukraine tăng lên đáng kể.

"Trong bối cảnh Ukraine ngày càng có nhiều cơ hội, chỉ là vấn đề thời gian trước khi họ gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho Nga", Ruslan Pukhov, giám đốc Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ, một tổ chức tư vấn quốc phòng có trụ sở tại Moscow, đánh giá.

Trong những tuần gần đây, Ukraine đã tung ra chiến dịch máy bay không người lái, với hơn 100 cuộc tấn công mỗi ngày.

Đặc biệt, Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/6 báo cáo rằng hệ thống phòng không đã bắn hạ 660 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trên các khu vực của Nga, biển Azov và biển Đen trong đêm. Theo ước tính của TASS, đây là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất kể từ đầu năm đến nay.

Các cuộc tấn công của Kiev đã phá hủy các cây cầu, đường ray xe lửa, kho nhiên liệu, phà, các cơ sở điện và cơ sở cảng trên khắp Crimea, đồng thời nhắm mục tiêu vào các xe tải nhiên liệu cố gắng đi vào bán đảo từ đất liền Nga thông qua miền nam Ukraine, trên đường cao tốc Novorossiya mới.

Trước đó, ngày 21/6, Crimea đã tạm dừng bán nhiên liệu, chỉ cho phép cung cấp xăng dầu cho các cơ quan chính phủ nhằm đảm bảo các chức năng thiết yếu và an ninh của khu vực. Người đứng đầu Crimea yêu cầu mọi người giữ bình tĩnh và chỉ tin tưởng vào các nguồn thông tin chính thức.

Ảnh vệ tinh của Vantor cho thấy thiệt hại trên cầu Henichesk, nối Crimea với Ukraine. Ảnh: Vantor/Reuters

"Đây là một hoạt động cô lập điển hình: Cắt đứt tất cả các tuyến đường tiếp tế cho quân đội, và cho các yếu tố liền kề, ở Crimea", Alina Frolova, phó chủ tịch của tổ chức tư vấn Trung tâm Chiến lược Quốc phòng tại Kiev, cho biết.

WSJ dẫn nhận định của chuyên gia cho rằng, khả năng cô lập Crimea của Ukraine thông qua các công nghệ máy bay không người lái mới đã trở thành một bất ngờ chiến lược.

"Người Nga không ngờ rằng sự tổn thương của Crimea lại là điểm thảo luận chính sau 4 năm rưỡi diễn ra chiến dịch toàn diện", Linas Kojalas, giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu Địa chính trị và An ninh ở Lithuania, cho biết. "Crimea là viên ngọc quý trong những thành tựu của ông Putin nhưng Ukraine đang nắm thế chủ động và sẽ tiếp tục cố gắng sử dụng nó".

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, chính quyền Nga đang nỗ lực để giảm thiểu hậu quả từ những cuộc tấn công gần đây của chính quyền Kiev và khôi phục nguồn cung cấp nhiên liệu cho người dân.

Ông Putin trong những ngày gần đây nói rằng tình hình quân sự của Ukraine là thảm khốc và đã ra lệnh cho chính phủ của mình "vô hiệu hóa" tác động từ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine, điều mà ông mô tả là dấu hiệu của sự tuyệt vọng từ Kiev.