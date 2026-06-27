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Tổng thống Putin tiếp tục gia hạn lệnh cấm xuất khẩu dầu mỏ Nga

| | Tài chính quốc tế

Ngày 26/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gia hạn lệnh cấm cung cấp dầu và các sản phẩm dầu mỏ của nước này theo mức giá trần do G7 và EU áp đặt.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Lệnh cấm này có hiệu lực đến 30/6/2026, và sắc lệnh mới của Tổng thống sẽ gia hạn lệnh cấm đến 31/12/2027.

Văn bản này cấm cung cấp dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Nga cho các pháp nhân và cá nhân nước ngoài nếu hợp đồng có áp dụng cơ chế trần giá.

Lệnh cấm áp dụng ở tất cả các giai đoạn giao hàng cho đến người mua cuối cùng.

Sắc lệnh đưa ra các biện pháp trả đũa đối với việc áp giá trần đã có hiệu lực từ ngày 1/2/2023 và hiệu lực của nó đã được gia hạn nhiều lần.

Nga cũng được cho là đang xem xét áp đặt lệnh cấm hoàn toàn xuất khẩu dầu diesel.

Theo các nhà chức trách, biện pháp này nhằm nỗ lực ổn định thị trường nhiên liệu trong nước trước tình trạng gián đoạn hoạt động lọc dầu, giá cả tăng cao và thiếu hụt nguồn cung liên quan đến các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

Theo TASS

Theo Hoàng Vân

Giáo dục và thời đại

Từ Khóa:
nga, dầu mỏ

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