Mỹ lại không kích Iran: 6 chiếc F-35 và F-16 oanh tạc 4 mục tiêu Iran trong 90 phút

Trên nền tảng Truth Social, Tổng thống Trump cho biết Iran đã sử dụng 4 chiếc drone để tấn công một tàu chở hàng tại eo biển Hormuz. "Một chiếc drone đã đánh trúng boong trên của một con tàu chở hàng lớn và rất đắt tiền," trong khi ba chiếc khác đã bị đánh chặn, ông Trump cho hay.

Nhằm đáp trả hành động này, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận các máy bay chiến đấu của Mỹ đã không kích các kho chứa tên lửa, drone và các trạm radar ven biển của Iran. Đòn giáng trả diễn ra sau khi Iran tấn công tàu M/V Ever Lovely mang cờ Singapore vào ngày 25/6, khi con tàu này đang rời eo biển Hormuz và di chuyển dọc theo bờ biển Oman.

Cơ quan An ninh Hàng hải Anh (UKMTO) là đơn vị đầu tiên báo cáo về vụ tấn công tàu Ever Lovely. Rất may mắn, sự cố này không gây ra thương vong hay tác động tiêu cực nào đến môi trường.

Theo truyền thông Mỹ gồm The New York Times và CNN , chiến dịch trả đũa của Mỹ hiện đã kết thúc. Một quan chức giấu tên tiết lộ 6 tiêm kích F-35 và F-16 của Không quân Mỹ đã đánh bom 4 mục tiêu của Iran dọc eo biển Hormuz và trên đảo Qeshm trong một chiến dịch kéo dài 90 phút.

Sự việc này đang đe dọa nghiêm trọng đến Bản ghi nhớ (MOU) đình chiến mà Mỹ và Iran mới đạt được, trong đó quy định thiết lập một văn phòng chung nhằm ngăn chặn nguy cơ leo thang xung đột.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance – người trực tiếp tham gia đàm phán thỏa thuận vào đầu tháng này – đã lên tiếng cảnh báo gay gắt trên mạng xã hội X: "Iran đã ký thỏa thuận ngừng bắn và chúng tôi đã tôn trọng nó. Nếu họ có bất đồng về cách áp dụng MOU, họ có thể nhấc điện thoại lên gọi. Nhưng bạo lực chắc chắn sẽ bị đáp trả bằng bạo lực."

Tuy nhiên, giới quan sát cũng đặt câu hỏi về tính hợp lệ của các cuộc không kích từ phía Mỹ. Hiện chưa rõ hành động quân sự của Washington vào thứ Sáu có vi phạm Điều 1 của thỏa thuận MOU hay không, trong đó quy định rõ việc "chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự" giữa các bên.

Về phía Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã tuyên bố trên truyền hình nhà nước rằng phản ứng của họ đối với đợt không kích của Mỹ sẽ "nhanh chóng và kiên quyết". IRGC khẳng định lực lượng của họ đã đẩy lùi thành công một cuộc tấn công của Mỹ vào một bến tàu ở Sirik, nằm trên bờ biển miền nam Iran.

Dù vậy, hãng tin bán chính thức FARS – vốn có mối liên hệ mật thiết với IRGC – sau đó lại đính chính rằng nhóm quân sự này vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào.

Tham khảo: DW