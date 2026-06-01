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Chưa từng có trên thế giới: Trung Quốc xuyên thủng gần 70 mét đất dưới lòng sông, bồi đắp 43 triệu mét khối đất đá đủ để tạo thành bức tường bao quanh xích đạo, làm nên kì tích sau hàng thập kỷ

| | Tài chính quốc tế

Công trình này xác lập nhiều kỷ lục cả trong nước lẫn quốc tế.

Chưa từng có trên thế giới: Trung Quốc xuyên thủng gần 70 mét đất dưới lòng sông, bồi đắp 43 triệu mét khối đất đá đủ để tạo thành bức tường bao quanh xích đạo, làm nên kì tích sau hàng thập kỷ- Ảnh 1.

Tổ máy đầu tiên của Nhà máy Thủy điện Song Giang Khẩu (Shuangjiangkou) tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, đã chính thức hòa lưới điện vào thứ Sáu (26/6). Sự kiện này đánh dấu sự bắt đầu hoạt động phát điện tại con đập cao nhất thế giới, đồng thời là một bước đột phá lớn của Trung Quốc trong việc xây dựng các đập đất đá siêu cao trên 300 mét.

Nằm ở Khu tự trị Tây Tạng và Khương Aba, dự án gồm một con đập cao 315 mét, thiết lập kỷ lục thế giới mới về chiều cao đập nước.

Nhà máy Thủy điện Song Giang Khẩu bao gồm một hồ chứa điều tiết lớn nằm ở thượng lưu sông Dadu. Với công suất lắp đặt 2 triệu kilowatt, nhà máy được thiết kế để với sản lượng điện bình quân hàng năm khoảng 7,7 tỷ kilowatt giờ.

Con đập có tổng khối lượng đất đá bồi đắp lên tới hơn 46 triệu mét khối. Theo nhà thiết kế dự án, nếu số đất đá sử dụng cho công trình này được xếp thành một bức tường cao 1 mét và rộng 1 mét, chiều dài của tường đủ để bao quanh đường xích đạo của Trái Đất.

Tổng công ty Kỹ thuật Thành Đô thuộc Tập đoàn Xây dựng Điện lực Trung Quốc là đơn vị chịu trách nhiệm quy hoạch, nghiên cứu khả thi, khảo sát và thiết kế xuyên suốt toàn bộ quy trình của dự án.

"Quá trình phát triển dự án Song Giang Khẩu đã kéo dài vài thập kỷ", ông Zhang Shishu, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch công ty cho biết. Ông Zhang chia sẻ thêm rằng công ty đã bắt đầu khảo sát tài nguyên thủy điện từ những năm 1950 và khởi động quy hoạch thủy điện cho dòng chính của sông Dadu vào năm 1977.

Trong một đợt điều chỉnh quy hoạch vào năm 2003, dự án Dusong dự kiến ban đầu đã bị hủy bỏ do tổn thất ngập lụt quá lớn. Sau nhiều cuộc khảo sát và nghiên cứu chuyên sâu, POWERCHINA Chengdu đã di dời vị trí đập lên thượng nguồn, ngay ngã ba sông Zumuzu và sông Xước Tư Giáp Chuosijia – nơi dự án sau đó được đặt tên là Song Giang Khẩu (nghĩa là cửa sông đôi). Sau khi so sánh nhiều phương án, dự án đã được chốt với mực nước dâng bình thường là 2.500 mét và chiều cao đập tối đa là 315 mét.

Chưa từng có trên thế giới: Trung Quốc xuyên thủng gần 70 mét đất dưới lòng sông, bồi đắp 43 triệu mét khối đất đá đủ để tạo thành bức tường bao quanh xích đạo, làm nên kì tích sau hàng thập kỷ- Ảnh 2.

Ông Li Yonghong, kỹ sư trưởng thiết kế của dự án, cho biết quá trình thi công phải những thách thức chưa từng vó, bao gồm độ cao lớn, thời tiết lạnh giá, cường độ địa chấn cao và lớp đất phủ dày. Lớp đất phủ tại lòng sông nơi đặt thân đập dày gần 68 mét ở điểm sâu nhất. Trước đây, cả ở Trung Quốc lẫn quốc tế đều chưa từng có tiền lệ xây dựng một con đập đất đá cao hơn 250 mét trên một lớp đất phủ sâu như vậy.

Để giải quyết bài toán này, đội ngũ địa kỹ thuật của POWERCHINA Chengdu đã tiến hành vô số thử nghiệm, tối ưu hóa việc phân vùng vật liệu đắp đập, giúp việc bồi đắp đập được bắt đầu đúng tiến độ vào năm 2020.

Bên cạnh danh hiệu đập nước cao nhất thế giới, Song Giang Khẩu còn sở hữu nhiều thành tựu kỹ thuật mang tính kỷ lục khác. Trong đó bao gồm nhà máy điện ngầm có ứng suất tại chỗ cao nhất trong số các dự án tương tự đã hoàn thành ở Trung Quốc, hệ thống vận chuyển và trộn vật liệu đắp đập cự ly siêu dài đầu tiên của quốc gia, máy tời thủy lực có công suất lớn nhất thế giới và đường hầm xả lũ có mặt cắt lớn nhất thế giới trong một dự án thủy điện.

Hồ chứa Song Giang Khẩu có khả năng điều tiết hàng năm và tổng dung tích hồ chứa là 2,9 tỷ mét khối. Khi đi vào hoạt động hoàn toàn, dự án được kỳ vọng sẽ làm tăng sản lượng điện hàng năm của các nhà máy thủy điện bậc thang hạ lưu thêm trung bình 6,6 tỷ kilowatt giờ, đồng thời đóng vai trò kiểm soát lũ quan trọng ở thượng nguồn sông Dương Tử.

Theo Global Times﻿

Y Vân

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Từ Khóa:
trung quốc

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