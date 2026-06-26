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Vì sao Mỹ dọa cắt nguồn cung khí đốt cho EU?

| | Tài chính quốc tế

Vì sao Mỹ dọa cắt nguồn cung khí đốt cho EU?

Mỹ mới đây lên tiếng cảnh báo EU, khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của nước này có thể sẽ bị chuyển hướng sang nơi khác.

Đường ống dẫn khí chính tại nhà ga LNG ở Wilhelmshaven, Đức.

Sau khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022 và việc áp đặt lệnh trừng phạt lên Nga, EU đã thay thế phần lớn lượng khí đốt qua đường ống của Nga bằng LNG của Mỹ.

Sự chuyển đổi này đã biến Mỹ trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất bên ngoài khối và được các nhà lãnh đạo EU ca ngợi là một bước tiến hướng tới an ninh năng lượng lớn hơn.

Kể từ đó, cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu đã trở nên tồi tệ hơn, với giá khí đốt và điện tăng vọt lên mức cao kỷ lục.

Trả lời phỏng vấn Bloomberg hôm 25/6, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết, xuất khẩu của nước này sẽ "chuyển hướng sang nơi khác" nếu EU không nới lỏng các quy định về phát thải khí metan theo kế hoạch, dự kiến sẽ có hiệu lực vào năm 2027.

“Nếu không có sự cải cách thực chất đối với quy định đó, nó sẽ gây ra những tổn thất nghiêm trọng cho châu Âu và điều đó là không cần thiết”, ông Wright nói.

Theo quy định mới, khí đốt nhập khẩu sẽ phải đáp ứng các tiêu chuẩn giám sát, báo cáo và xác minh khí metan nghiêm ngặt, tương đương với các tiêu chuẩn áp đặt cho các nhà sản xuất của EU.

EU lập luận, các biện pháp này là cần thiết để cắt giảm lượng khí thải của một trong những loại khí nhà kính mạnh nhất thế giới.

Mỹ đã cùng với Qatar, Algeria và Nigeria kêu gọi EU sửa đổi hoặc trì hoãn việc ban hành luật này.

Các nhà xuất khẩu lập luận, không có cách nào thực tế để tuân thủ vì mạng lưới các mỏ khí đốt, đường ống và cơ sở chế biến rộng lớn của Mỹ khiến việc đo lường lượng khí thải metan đối với từng lô hàng LNG trở nên khó khăn.

Ủy viên Năng lượng EU Dan Jorgensen đã bác bỏ những lời kêu gọi làm suy yếu luật này, khẳng định khối sẽ không thỏa hiệp các tiêu chuẩn môi trường của mình bất chấp áp lực từ các nhà cung cấp.

Các Bộ trưởng Năng lượng EU dự kiến sẽ thảo luận vấn đề này tại một cuộc họp ở Luxembourg vào ngày hôm nay (26/6).

Việc Mỹ đe dọa cắt nguồn cung khí đốt cho EU cho thấy Mỹ ngày càng sẵn sàng tận dụng vị thế thống trị của mình trên thị trường năng lượng châu Âu.

Theo RT

Theo Hoàng Vân

Giáo dục và Thời đại

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