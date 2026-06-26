Giá vàng bốc hơi 29% giá trị so với đỉnh, chưa dừng đà tăng khi thị trường dự đoán 64% khả năng Fed tăng lãi suất
Giá vàng trên đà giảm 4 tuần liên tiếp khi đồng USD tăng và kỳ vọng lãi suất của của Mỹ sẽ tăng nhanh để kiềm chế lạm phát.
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Ngày 26/6, giá vàng giao ngay giảm 0,5% xuống 4.007,95 USD/ounce. Vàng tương lai giao tháng 8 giảm 0,6% xuống 4.024,10 USD/ounce.
Trong tuần, vàng thỏi trên đà giảm 3,6%, có thời điểm thủng mốc 4.000 USD lần đầu tiên kể từ tháng 11/2025.
Chiến lược gia thị trường cấp cao Kelvin Wong của OANDA nhận định rằng việc Fed diều hâu hơn đã thúc đẩy giá đồng bạc xanh, đồng thời khiến giá vàng sụt giảm sâu.
Chỉ số USD Index trên đà tăng hai tuần liên tiếp, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn so với nhà đầu tư nước ngoài.
Ông Wong nhận định vàng điều chỉnh giá trong nhiều tháng, giao dịch quanh mức 3.400 USD/ounce trong dài hạn.
Giá vàng đã giảm 29% kể từ mức cao kỷ lục 5.594,82 USD/ounce vào ngày 29/1. Lạm phát tăng cao do xung đột Mỹ - Iran đã khiến kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất tăng cao.
Dữ liệu cho thấy lạm phát của Mỹ đã vượt mốc 4% lần đầu tiên trong 3 năm, đúng như dự đoán của các nhà kinh tế học do Reuters khảo sát.
Mặc dù vốn được xem là tài sản phòng lạm phát, vàng lại chịu bất lợi vì là tài sản không mang lãi suất trong môi trường lãi suất cao.
Các nhà giao dịch dự đoán Fed sẽ tăng lãi suất 3 lần trong năm nay. Theo FedWatch Tool của CME Group, thị trường dự đoán 64% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trong tháng 9 năm nay.
Theo Reuters
Nhịp Sống Thị Trường