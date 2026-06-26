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Xe buýt Anh bốc cháy giữa ngày nóng kỷ lục

| | Tài chính quốc tế

Một chiếc xe buýt điện hai tầng tại thủ đô London bất ngờ bốc cháy dữ dội vào đúng ngày tháng 6 nóng nhất từng được ghi nhận tại Anh.

Khoảng 25 lính cứu hỏa cùng 4 xe chữa cháy được điều động khẩn cấp đến trạm xe buýt trên đường Great Western, thuộc khu Westbourne Park ở phía Tây London vào lúc 18 giờ 23 phút ngày 24-6 (giờ địa phương).

Tại hiện trường, ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn một chiếc xe buýt tuyến số 23 cùng hai trạm sạc xe điện.

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy lực lượng an ninh phải liên tục yêu cầu người dân lùi lại phía sau trong lúc các đội cứu hỏa nỗ lực khống chế đám cháy.

Một khu vực lớn của nhà xe chìm trong biển lửa, nằm cách đường ray xe lửa chỉ một khoảng ngắn. Khói đen bốc lên dữ dội từ trạm xe buýt và có thể được nhìn thấy từ cách đó hàng km, bao gồm cả từ sân cricket Lord’s - nơi đội tuyển nữ Anh đang đối đầu với West Indies tại giải T20 World Cup.

Xe buýt điện Anh bốc cháy giữa ngày nóng kỷ lục - Ảnh 1.

Người qua đường chứng kiến chiếc xe buýt điện số 23 của London - Anh bốc cháy ngùn ngụt vào tối 24-6. Ảnh: X

Sở Cứu hỏa London cho biết các đội cứu hỏa từ trạm North Kensington và Paddington nhanh chóng kiểm soát được tình hình vào lúc 19 giờ 11 phút, tức chưa đầy một tiếng sau đó.

May mắn không có báo cáo nào về thương vong.

Đội điều tra hỏa hoạn của Sở Cứu hỏa London đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy, đồng thời lực lượng cứu hỏa vẫn tiếp tục túc trực tại hiện trường đến đêm.

Theo tờ Daily Mail, tuyến xe buýt số 23 gặp nạn là tuyến chạy giữa Aldwych và Westbourne Park, có đi qua các địa điểm nổi tiếng như quảng trường Trafalgar, giao lộ Piccadilly Circus.

Vụ hỏa hoạn xảy ra đúng vào thời điểm người dân Anh đang phải chật vật chống chọi với tình trạng thời tiết cực kỳ oi bức và ẩm ướt do hiện tượng "vòm nhiệt" bao trùm khắp Tây Âu.

Xe buýt điện Anh bốc cháy giữa ngày nóng kỷ lục - Ảnh 2.

Ngọn lửa cũng lan sang khu vực gần đường ray xe lửa. Theo Sở Cứu hỏa London, chiếc xe buýt hai tầng cùng hai trạm sạc xe điện đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh: X

Nhiệt độ đạt mức kỷ lục 36,1°C tại Gosport (hạt Hampshire), vượt qua mức đỉnh 35,6°C vào tháng 6-1976. Các khu vực khác như Surrey, West Sussex, London, Dorset và Suffolk cũng ghi nhận mức nhiệt vượt ngưỡng 35°C.

Trước tình hình nắng nóng gay gắt, Cơ quan Khí tượng Anh buộc phải ban hành cảnh báo đỏ cực kỳ hiếm hoi. Đây mới là lần thứ hai cơ quan này kích hoạt mức báo động nghiêm trọng nhất về nhiệt độ, sau lần đầu vào tháng 7-2022 khi nước Anh chạm mốc lịch sử 40,3°C.

Các nhà dự báo thời tiết nhận định không loại trừ khả năng nước Anh có thể áp sát mức nhiệt kỷ lục kể trên ngay trong ngày 25-6 (giờ địa phương).

Cảnh báo đỏ đã gây ra sự gián đoạn lớn trên diện rộng. Hàng ngàn trường học phải đóng cửa hôm 24-6, các chuyến tàu bị hủy và người dân được khuyến cáo không nên di chuyển nếu không thật sự cần thiết.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Giáo dục Bridget Phillipson vẫn khuyến khích phụ huynh đưa con đến trường nếu trường mở cửa, đồng thời cho biết các giáo viên đang nới lỏng quy định đồng phục, giữ mát lớp học và hạn chế hoạt động thể chất mạnh.

Bên cạnh cảnh báo đỏ về nắng nóng ở phía Nam và miền Trung, Cơ quan Khí tượng Anh cũng phát đi cảnh báo vàng về giông bão tại vùng Tây Nam vào tối 25-6.

Cháy trung tâm thương mại, ít nhất 8 người chết và khoảng 40 người bị thương

Theo Huệ Bình

Người Lao động

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