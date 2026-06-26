Thị trường quạt, điều hòa tại Pháp "vỡ trận" doanh số vì nắng nóng kỷ lục, các đại gia điện tử châu Á "trúng đậm"

Điều hòa, quạt "cháy hàng" ở Pháp

Đợt nắng nóng đặc biệt nghiêm trọng đang bao trùm nước Pháp khiến nhu cầu mua các thiết bị làm mát và nước uống tăng vọt.

Phát biểu trên kênh BFMTV-RMC ngày 25/6, ông Thierry Cotillard, Chủ tịch tập đoàn bán lẻ Les Mousquetaires, cho biết chỉ trong một tuần qua, hệ thống đã bán gần 100.000 thiết bị làm mát, bao gồm quạt và điều hòa.

Theo ông Cotillard, điều hòa hiện được người tiêu dùng săn đón nhiều hơn cả quạt. Nhu cầu tăng đột biến cũng khiến nhiều cửa hàng rơi vào tình trạng tạm thời hết hàng.

Người dân đổ xô mua điều hòa, các thiết bị làm mát tại Pháp

Không chỉ các thiết bị làm mát, thói quen mua sắm của người dân cũng thay đổi rõ rệt dưới tác động của thời tiết cực đoan. Doanh số kem tại các siêu thị thuộc hệ thống Les Mousquetaires tăng khoảng 50%, trong khi doanh số các lốc nước đóng chai tăng tới 80% so với thông thường.

Trước đó, vào ngày thứ Hai (ngày 22/6), tập đoàn đại siêu thị Carrefour đã bán được 30.000 sản phẩm tính đến lúc 18 giờ 30 phút tối - "nhiều hơn một nghìn lần so với một ngày bình thường", Giám đốc điều hành Alexandre Bompard cho biết.

Doanh số bán hàng trên Amazon gần như tăng gấp đôi vào tuần trước so với cùng kỳ năm 2025, trong khi hệ thống bán lẻ điện máy Fnac Darty báo cáo mức tăng trưởng ở mức hai con số.

Loạt thương hiệu châu Á hưởng lợi

Đợt nắng nóng kỷ lục đang bao trùm nhiều quốc gia châu Âu không chỉ khiến hàng triệu người chật vật tìm cách giải nhiệt mà còn mang đến cú hích doanh số cho các nhà sản xuất điều hòa không khí châu Á.

Các tập đoàn điện tử lớn như Samsung Electronics (Hàn Quốc), Midea (Trung Quốc) hay Mitsubishi Electric (Nhật Bản) đều ghi nhận nhu cầu tăng mạnh tại thị trường châu Âu, nơi điều hòa vẫn chưa phải thiết bị phổ biến trong các hộ gia đình.

Samsung Electronics cho biết, nhu cầu được dự báo sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong suốt mùa hè.

"Từ tháng 6 trở đi, nhiệt độ được dự báo sẽ tiếp tục tăng, vì vậy chúng tôi kỳ vọng nhu cầu sẽ duy trì ổn định trong suốt mùa cao điểm sử dụng thiết bị làm mát", đại diện Samsung trao đổi với Reuters.

Ảnh: REUTERS

Theo hãng, các thị trường trọng điểm gồm Pháp, Italy và Tây Ban Nha đều ghi nhận mức tăng trưởng doanh số hai chữ số trong nửa đầu năm nay.

Trong khi đó, LG Electronics cho biết các dây chuyền sản xuất điều hòa tại một nhà máy ở Hàn Quốc đã hoạt động hết công suất từ tháng 4 để đáp ứng nhu cầu tăng cao tại Hàn Quốc và nhiều thị trường quốc tế.

Mitsubishi Electric cũng cho biết doanh số điều hòa tại châu Âu cũng đang tăng mạnh. Theo hãng, nhu cầu đặc biệt cao tại Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Đức, những quốc gia đang chịu ảnh hưởng nặng nề của các đợt nắng nóng.

Nhà sản xuất Midea của Trung Quốc cũng ghi nhận nhu cầu tăng vọt đối với dòng điều hòa PortaSplit. Theo công ty, lượng đơn đặt hàng lớn đến mức trên thị trường đồ cũ, giá bán của sản phẩm này thậm chí còn cao hơn giá máy mới.

"Đợt nắng nóng trong hai tuần cuối tháng 5 đã thúc đẩy doanh số đáng kể, đặc biệt là mẫu PortaSplit. Sản phẩm này đã hết hàng ở một số kênh phân phối", Midea cho biết.

Riêng tại Đức, doanh số bán qua các nền tảng thương mại điện tử trong tháng 5 tăng khoảng 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, lượng điều hòa được vận chuyển tới Tây Ban Nha và Pháp tăng tới 108%.

Tuy nhiên, việc lắp đặt điều hòa tại châu Âu vẫn gặp nhiều trở ngại do phần lớn các công trình có tuổi đời lâu năm, khiến quá trình thi công vừa phức tạp vừa tốn kém.

Midea cho biết chi phí lắp đặt một hệ thống điều hòa tại châu Âu có thể vượt 1.000 euro (khoảng 1.137 USD), mức giá vượt quá khả năng chi trả của không ít hộ gia đình.

Theo số liệu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), tỷ lệ sở hữu điều hòa tại châu Âu hiện chỉ khoảng 20%.

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) trước đó cũng cảnh báo châu Âu là khu vực có tốc độ nóng lên nhanh gấp hơn hai lần mức trung bình toàn cầu, khiến nhu cầu về các giải pháp làm mát được dự báo sẽ còn tiếp tục gia tăng trong những năm tới.

Ngành y tế cảnh báo nguy cơ gia tăng tử vong

Song song với sự bùng nổ nhu cầu mua sắm, giới chuyên gia y tế Pháp bày tỏ lo ngại về những tác động nghiêm trọng của đợt nắng nóng kéo dài.

Bà Zaynab Riet, Tổng thư ký Liên đoàn Bệnh viện Pháp (FHF), cho biết trên đài France Inter rằng thời gian kéo dài của đợt nắng nóng có thể khiến tình trạng sức khỏe của những người dễ bị tổn thương trở nên nghiêm trọng hơn.

"Chúng tôi lo ngại rằng rất có thể sẽ xảy ra tình trạng gia tăng số ca tử vong", bà nói.

Theo bà Riet, các cơ sở y tế đã triển khai đầy đủ các quy trình ứng phó với nắng nóng, song vẫn cần tăng cường nhân lực tại các viện dưỡng lão dành cho người cao tuổi phụ thuộc (Ehpad). Bà đề xuất huy động thêm lực lượng tình nguyện viên để hỗ trợ chăm sóc cư dân, đặc biệt là nhắc nhở và giúp họ bổ sung đủ nước trong thời tiết nắng nóng.

Pháp hiện đang trải qua một trong những đợt nắng nóng dữ dội nhất kể từ khi nước này bắt đầu ghi nhận số liệu khí tượng vào năm 1947.

Theo Météo-France, thêm 14 tỉnh đã được nâng lên mức cảnh báo đỏ trong ngày thứ Năm, nâng tổng số khu vực chịu mức cảnh báo cao nhất lên hàng chục địa phương trên cả nước do nhiệt độ tăng lên mức đặc biệt nguy hiểm.

Bên cạnh đó, giới chức cũng ban hành cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở mức cao hoặc rất cao đối với 50 tỉnh, do sự kết hợp của nắng nóng kéo dài, khô hạn và gió mạnh.

Hiện nhiều vụ cháy rừng đã bùng phát tại các khu vực khác nhau trên cả nước. Trong khi đó, cơ quan khí tượng dự báo từ tối thứ Năm (ngày 26/6), các tỉnh miền Tây nước Pháp sẽ xuất hiện mưa dông, trước khi nền nhiệt giảm dần trong những ngày tiếp theo.

Nguồn: Reuters, AA