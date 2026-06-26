Nắng nóng kỷ lục, Pháp tạm dừng lò phản ứng hạt nhân

Theo CNA , Pháp đã tạm dừng 2 lò phản ứng hạt nhân ngày 25/6 như một biện pháp bảo vệ môi trường, nhằm tránh xả quá nhiều nước làm mát có nhiệt độ cao vào các con sông vốn đã ấm lên do đợt nắng nóng kỷ lục .

Các nhà máy điện hạt nhân đóng vai trò quan trọng trong sản xuất điện của Pháp, sử dụng nước sông để làm mát lò phản ứng. Sau quá trình làm mát, lượng nước này sẽ nóng lên và được xả trở lại sông.

Tập đoàn Điện lực quốc gia của Pháp (EDF) cho biết việc dừng hoạt động nhằm tuân thủ giới hạn về nhiệt độ đối với các dòng sông. 2 lò phản ứng nằm tại nhà máy điện Nogent-sur-Seine trên sông Seine ở miền bắc nước Pháp và tại Bugey trên sông Rhone, gần thành phố Lyon ở đông nam nước này.

Hơi nước bốc lên từ tháp giải nhiệt của nhà máy điện hạt nhân EDF tại Golfech (Pháp). (Ảnh: Reuters)

Nhà máy Nogent-sur-Seine trước đó đã giảm công suất một lò phản ứng khác trong vài ngày, nhằm "hạn chế mức tăng nhiệt độ giữa lượng nước lấy từ sông Seine và lượng nước xả trở lại, qua đó bảo vệ hệ động, thực vật thủy sinh”.

Trong khi đó, EDF cho dừng một lò phản ứng tại nhà máy Golfech ở tây nam nước Pháp, trên sông Garonne, từ ngày 23/6, đồng thời giảm công suất tại một số địa điểm khác.

Pháp đang chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt nắng nóng kỷ lục gây chết người tại nhiều khu vực ở châu Âu. Trong thời gian này, nhiệt độ sông tăng có thể buộc EDF phải giảm, thậm chí cắt năng suất để tránh làm nước sông nóng thêm. Tùy từng địa điểm, lượng nước có thể nóng hơn từ vài phần mười độ đến vài độ C.

Các nhà máy điện hạt nhân đã sản xuất gần 70% lượng điện của Pháp trong năm ngoái. Dù vậy, đơn vị vận hành lưới điện quốc gia Pháp RTE 6 nói với AFP rằng “Pháp có đủ năng lực phát điện để đáp ứng nhu cầu điện, kể cả trong trường hợp một số cơ sở sản xuất điện phải ngừng hoạt động”.