Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Cảnh báo đỏ" về nguy cơ khói mù ở Đông Nam Á

| | Tài chính quốc tế

Đông Nam Á đang đối mặt nguy cơ khói mù nghiêm trọng trong nửa cuối năm nay, một phần do hiện tượng El Niño quay trở lại.

Trong báo cáo Triển vọng Khói mù 2026 mới công bố, Viện Các vấn đề quốc tế Singapore (SIIA) đã đưa ra "cảnh báo đỏ" về khả năng xuất hiện đợt khói mù xuyên biên giới nghiêm trọng tại Brunei, Indonesia, Malaysia và Singapore từ nay đến cuối năm. Theo tờ The Straits Times, đây là lần thứ hai SIIA đưa ra "cảnh báo đỏ" kể từ khi bắt đầu công bố báo cáo vào năm 2019. Lần đầu tiên là vào năm 2023, cũng là một năm chịu tác động của El Niño.

El Niño là hiện tượng nhiệt độ mặt nước biển ở khu vực phía Đông Thái Bình Dương tăng cao, khiến thời tiết tại nhiều nơi trong khu vực trở nên nóng hơn và khô hạn hơn. Theo Trung tâm Khí tượng chuyên ngành ASEAN, các điều kiện El Niño đã xuất hiện tại Đông Nam Á và dự kiến mạnh lên từ tháng 8 đến tháng 9.

Trong báo cáo mới nói trên, SIIA cho biết hiện tượng El Niño đang mạnh lên có thể kéo dài và làm gia tăng mức độ khắc nghiệt của mùa khô, trong bối cảnh năng lực ứng phó cháy rừng có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi những bất ổn kinh tế và áp lực ngân sách. Ngay cả trước khi El Niño xuất hiện trong năm 2026, theo The Straits Times, các vụ cháy rừng và điểm nóng vẫn liên tiếp xuất hiện tại một số khu vực ở Indonesia và bang Johor - Malaysia. Singapore đã phải hứng chịu nhiều tuần khói mù do các vụ cháy rừng tại Johor.

"Cảnh báo đỏ" về nguy cơ khói mù ở Đông Nam Á - Ảnh 1.

Khói mù bao phủ một khu vực ở Singapore hồi tháng 3-2026. Ảnh: The Straits Times

Mùa khô tại khu vực thường kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9. Điều kiện thời tiết nóng hơn, khô hơn khiến thảm thực vật, đất than bùn và các đồn điền dễ bắt lửa hơn. Các đám cháy phát sinh từ hoạt động khai hoang hoặc đốt rác thải cũng có thể lan rộng nhanh hơn.

Dù thời tiết có thể làm gia tăng nguy cơ cháy rừng và khói mù, nguyên nhân gốc rễ vẫn là cách thức quản lý đất nông nghiệp, mức độ sẵn sàng ứng phó cháy rừng và quyết tâm chính trị trong việc ngăn chặn khói mù xuyên biên giới. Theo báo cáo, cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay cùng với chi phí vật tư nông nghiệp tăng cao có thể thúc đẩy một số nhà sản xuất áp dụng các phương thức khai hoang đất thiếu bền vững.

"Khói mù không đơn thuần là vấn đề môi trường. Thách thức đặt ra là phải bảo đảm các hoạt động sản xuất bền vững được duy trì trên toàn bộ chuỗi cung ứng, bao gồm cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang chịu áp lực kinh tế ngày càng lớn" - ông Simon Tay, Chủ tịch SIIA, nhận định.

Ông Simon Tay kêu gọi khu vực cần chủ động hơn trong việc ứng phó thách thức khói mù khi đang bước vào một mùa khô có nguy cơ diễn biến nghiêm trọng, đồng thời phải đối mặt những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu. Theo ông, việc bảo đảm nguồn tài chính đầy đủ cho các giải pháp ứng phó sẽ đóng vai trò then chốt.

Nga tính tăng xuất khẩu mặt hàng chiến lược sang Đông Nam Á

Theo Hoàng Phương

Người Lao động

Từ Khóa:
Đông Nam Á

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đột kích công ty vàng doanh thu 2 triệu tỷ đồng, phát hiện giám đốc nhận lương 5 triệu đồng/tháng, nghi khai khống 40% lượng vàng

Đột kích công ty vàng doanh thu 2 triệu tỷ đồng, phát hiện giám đốc nhận lương 5 triệu đồng/tháng, nghi khai khống 40% lượng vàng Nổi bật

Quốc gia sở hữu 145 tỷ thùng dầu doạ rời OPEC

Quốc gia sở hữu 145 tỷ thùng dầu doạ rời OPEC Nổi bật

Honda mắc kẹt trong vòng xoáy khó khăn: Khoản lỗ 9 tỷ USD nhấn chìm mọi thành quả suốt 5 năm, CEO đang bị yêu cầu miễn nhiệm

Honda mắc kẹt trong vòng xoáy khó khăn: Khoản lỗ 9 tỷ USD nhấn chìm mọi thành quả suốt 5 năm, CEO đang bị yêu cầu miễn nhiệm

10:40 , 26/06/2026
Nga cảnh báo một nước G7

Nga cảnh báo một nước G7

10:28 , 26/06/2026
Giải mã "biên bản ghi nhớ" Mỹ-Iran và viễn cảnh 60 ngày chạy đua đầy gai góc

Giải mã "biên bản ghi nhớ" Mỹ-Iran và viễn cảnh 60 ngày chạy đua đầy gai góc

10:10 , 26/06/2026
Trung Quốc đang "trả giá" vì quá thành công với xe điện?

Trung Quốc đang "trả giá" vì quá thành công với xe điện?

09:46 , 26/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên