Nhật Bản hứng chịu 2 cơn bão dồn dập: Ô tô chìm trong nước, đường sá bị cày nát, nước sông cuồn cuộn dâng

Ngày 25-26/6, mưa lớn tiếp tục ảnh hưởng nhiều khu vực tại Nhật Bản, đặc biệt là đảo Kyushu và miền Tây nước này, trong bối cảnh hai cơn bão nhiệt đới Mekkhala và Higos đang tiến gần, làm gia tăng nguy cơ mưa lớn, sạt lở đất và ngập lụt.

Theo Đài NHK, không khí nóng ẩm tiếp tục dồn vào dải mưa mùa đang hoạt động khiến nhiều khu vực ở miền Tây và miền Đông Nhật Bản xuất hiện mưa lớn. Cùng thời điểm, bão số 7 (Mekkhala) đang tiến gần tỉnh Okinawa, làm gia tăng nguy cơ thiên tai tại nhiều địa phương.

Tại thành phố Kashiwara, tỉnh Osaka, hình ảnh do NHK ghi lại vào khoảng 9h sáng cho thấy một tuyến đường gần ga Osaka Kyoikudai-mae trên tuyến Kintetsu Osaka bị ngập sâu. Một xe tải mini mắc kẹt giữa dòng nước, phần nước ngập gần tới cửa sổ xe và phương tiện bị nghiêng hẳn sang một bên. Cảnh sát cho biết đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận thương vong tại thành phố Kashiwara.

Cũng tại Osaka, quận Ikuno ghi nhận hiện tượng nước đục màu nâu phun mạnh từ nhiều nắp cống ngay trước 6h sáng. Áp lực nước khiến mặt đường xung quanh nứt vỡ, sụt lún trên nhiều đoạn dài vài mét, đồng thời đất đá và bùn từ dưới lòng đất bị đẩy tràn lên vỉa hè.

Một số cột đèn tín hiệu giao thông trong khu vực cũng ngừng hoạt động. Cảnh sát đã phải điều tiết giao thông, trong khi lực lượng cứu hỏa tiến hành dọn bùn đất, thu gom đất đá và phun nước làm sạch mặt đường.

Một người đàn ông ngoài 70 tuổi làm việc gần hiện trường cho biết ông chưa từng chứng kiến thiệt hại tương tự trong suốt khoảng 50 năm làm việc tại đây. Theo lời nhân chứng, nắp cống đã bị hất văng, mặt đường bị bật tung và đất đá khiến một làn xe bị chặn hoàn toàn, gây ùn tắc giao thông.

Mưa lớn tại Osaka (Nguồn:X)

Tại thành phố Higashiosaka (Osaka), một người dân ghi lại cảnh đường phố bị nước màu nâu bao phủ từ khoảng 7h sáng. Mực nước dâng cao đến mức không thể phân biệt được ranh giới giữa lòng đường và vỉa hè, trong khi nhiều người vẫn phải di chuyển bằng xe đạp giữa dòng nước.

Người quay đoạn video cho biết anh bị đánh thức bởi tiếng sấm từ khoảng 6h sáng. Khi ra khỏi nhà để đi làm vào khoảng 7h, anh bất ngờ khi thấy toàn bộ tuyến đường đã bị ngập. Sau khi gửi hình ảnh cho cấp trên, anh được yêu cầu tạm thời ở nhà chờ tình hình cải thiện.

Tại thành phố Otsu, tỉnh Shiga, lực lượng cứu hỏa nhận được cuộc gọi khẩn cấp vào sau 5h sáng về trường hợp một người đàn ông mắc kẹt trên nóc chiếc ô tô bị nước lũ nhấn chìm. Người này đã được giải cứu an toàn và không nguy hiểm đến tính mạng.

Mưa lớn cũng làm gia tăng nguy cơ sạt lở tại tỉnh Kyoto. Chính quyền thị trấn Seika cho biết đất đá từ sườn đồi đã tràn xuống một phần tuyến đường ở khu vực Higashihata, nơi đang áp dụng mức cảnh báo "Đảm bảo an toàn khẩn cấp" cao nhất. Lực lượng cứu hỏa cho biết một số vị trí khác trong khu vực cũng có nguy cơ sạt lở và đang khẩn trương gia cố bằng bao cát. Đến nay chưa ghi nhận thiệt hại về người hoặc nhà cửa.

Sông Kamo tại Kyoto (Nhật Bản) (Nguồn: X)

Tại quận Nishikyo, thành phố Kyoto, một vụ sạt lở đất xảy ra trên Quốc lộ 9 vào rạng sáng khiến một làn đường bị đất đá vùi lấp. Cảnh sát đã phong tỏa đoạn đường giữa nút giao Kutsukake (Kyoto) và nút giao Oji thuộc thành phố Kameoka từ khoảng 6h30 sáng. Hiện chưa có thông tin về thương vong.

Trong khi đó, thành phố Ikoma, tỉnh Nara đã thành lập Ban chỉ huy phòng chống thiên tai từ sau 7h sáng. Chính quyền địa phương cho biết tính đến 7h30 đã ghi nhận 5 trường hợp nhà dân bị ngập trên sàn tại khu vực Nakanabatake, nơi đang có lệnh sơ tán. Ngoài ra, nhiều báo cáo về tình trạng nước tràn vào tầng dưới của các ngôi nhà cũng đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh.

Ngoài ra, bão nhiệt đới Higos được dự báo sẽ tiếp cận miền Đông Nhật Bản trong ngày 27/6, tiếp tục đưa khối không khí nóng ẩm vào dải mưa mùa và làm gia tăng mưa lớn trên diện rộng. Cơ quan chức năng kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng tránh các rủi ro do mưa bão gây ra.

Nguồn: NHK