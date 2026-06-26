Chùm ảnh: Thứ được săn lùng nhất tại châu Âu lúc này

Châu Âu đang phải chịu đựng cái nóng gay gắt thử thách khả năng thích ứng của lục địa này với thời tiết cực đoan. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng tại Pháp, quốc gia ghi nhận hơn một nửa lãnh thổ liên tiếp chịu nhiệt độ phá kỷ lục, bao gồm thủ đô Paris.

Đợt nắng nóng ngột ngạt này là đợt thứ hai trong vòng hai tháng, đã làm đảo lộn giáo dục, giao thông và các khía cạnh khác trong cuộc sống hằng ngày của hàng triệu người. Giới chức trách cảnh báo rằng người cao tuổi hoặc những người làm việc ngoài trời, chẳng hạn như tại các công trường xây dựng, là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trước tác động của nắng nóng cực đoan.

Trên khắp phần lớn Tây Âu, nhiệt độ vẫn duy trì ở mức từ gần 40 độ đến đầu 40 độ C vào chiều thứ Năm (25/6). Paris đã chạm mức 39,6 độ C và được dự báo sẽ đạt tới 42 độ C vào cuối ngày.

Hình ảnh được ghi lại trên đường phố nước Pháp và loạt thành phố châu Âu những ngày này cho thấy người dân tụ tập ở các đài phun nước, khu vực sông hồ, bể bơi. Những người đi bộ trên đường mồ hôi nhễ nhại với chiếc quạt giấy, trong bối cảnh quạt điện và điều hòa đều là những vật gia dụng không phổ biến.

Nhiều cửa hàng điện máy đã ghi nhận tình trạng cháy hàng quạt điện vì người dân đổ xô đi mua. Đây vẫn là lựa chọn “cứu nóng” tiện lợi và nhanh chóng hơn so với điều hòa vì việc lắp đặt điều hòa không chỉ đắt đỏ hơn mà còn liên quan đến giấy phép, kết cấu kiến trúc từng tòa nhà.

Vào ngày thứ Hai (22/6), tập đoàn đại siêu thị Carrefour đã bán được 30.000 sản phẩm tính đến lúc 18 giờ 30 phút tối - "nhiều hơn một nghìn lần so với một ngày bình thường", Giám đốc điều hành Alexandre Bompard cho biết. Doanh số bán hàng trên Amazon gần như tăng gấp đôi vào tuần trước so với cùng kỳ năm 2025, trong khi hệ thống bán lẻ điện máy Fnac Darty báo cáo mức tăng trưởng ở mức hai con số.

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