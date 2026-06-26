Trào lưu cho thuê chó theo giờ tại Trung Quốc và góc khuất tàn nhẫn khiến vật nuôi kiệt quệ tâm lý

Được ra mắt trên mạng xã hội vào tháng ba, nền tảng này được biết đến với tên gọi Wangbu, một cái tên dịch thoáng nghĩa là "dắt chó đi dạo". Nó cho phép cư dân tại các thành phố hàng đầu như Bắc Kinh, Thượng Hải và Thâm Quyến của Trung Quốc có thể thuê chó theo giờ để đi dạo.

Sau khi các chủ sở hữu tiến hành tạo hồ sơ cho vật nuôi của họ, người thuê sẽ chủ động phối hợp các chi tiết nhận và trả chó trực tiếp với chủ nuôi. Phí dịch vụ thường dao động từ 10 đến 60 nhân dân tệ (tương đương 40 đến 233 nghìn đồng) cho mỗi giờ, tùy thuộc vào từng giống chó cụ thể cũng như thời gian thuê.

Trong số các bài đăng trên hệ thống, một danh sách giới thiệu chú chó Even, thuộc giống chó White West Highland ở Thâm Quyến, được cho thuê với giá 45 nhân dân tệ một giờ. Hồ sơ của chú mô tả đây là một vật nuôi năng động và tình cảm. Tuy nhiên, người thuê chỉ được phép dắt Even đi dạo dưới sự có mặt của chủ sở hữu và bị cấm hoàn toàn việc cho chú ăn bất cứ thứ gì không do chủ nuôi cung cấp.

Ở một bài đăng khác, một chú chó Corgi tên là Baiwan được đưa ra với giá thuê 60 nhân dân tệ một giờ. Chú chó này được chủ nuôi mô tả là ham chơi và thích được khen ngợi. Đặc biệt, Baiwan có thể được khách thuê dắt đi dạo một mình và được phép di chuyển bằng ô tô theo thỏa thuận từ phía chủ sở hữu.

Nền tảng mạng xã hội mang tên Wangbu tại Trung Quốc ra mắt dịch vụ cho thuê chó theo giờ với mức giá từ 10 đến 60 nhân dân tệ tại các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải và Thâm Quyến.

Nhằm đối phó với các mối lo ngại, Wangbu tuyên bố đã triển khai một số biện pháp bảo vệ như cung cấp bảo hiểm, thiết lập tính năng theo dõi vị trí theo thời gian thực cho vật nuôi và yêu cầu xác minh tên thật đối với người thuê. Các chuyến đi dạo nhìn chung đều bị giới hạn trong những khu vực quen thuộc với các chú chó, và khách thuê có nghĩa vụ phải liên hệ với chủ sở hữu ngay lập tức nếu vật nuôi xuất hiện bất kỳ dấu hiệu bị bệnh nào.

Một nhân viên của nền tảng cho biết những người dùng sẵn sàng chi trả tiền cho dịch vụ dắt chó đi dạo và tự nguyện cung cấp thông tin định danh cá nhân thường là những người thực sự yêu chó, do đó họ không có khả năng làm hại vật nuôi.

Dù nền tảng này vẫn chưa thiết lập các quy định cụ thể liên quan đến sự an toàn của người thuê, nhân viên này khẳng định rằng hầu hết các chú chó được liệt kê đều rất thích giao lưu với người lạ. Đại diện này nhận xét thêm rằng các chủ nuôi khi đăng tải thông tin đều không muốn đặt vật nuôi yêu quý của họ hay bất kỳ ai vào tình thế nguy hiểm, và sự an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu của nền tảng.

Dịch vụ giúp người thuê giải tỏa áp lực tinh thần hoặc trải nghiệm việc nuôi thú cưng ngắn hạn khi điều kiện cá nhân chưa cho phép sở hữu một chú chó.

Đối với người thuê, một số người dùng đã đón nhận dịch vụ này như một cơ hội để trải nghiệm thoáng qua cảm giác sở hữu thú cưng. Một khách thuê tại Thượng Hải tên là Salmon đã thuê chú chó Jinjin để đi mua sắm cùng mình trong một giờ. Cô chia sẻ bản thân đã khao khát có một chú chó từ lâu nhưng điều kiện cá nhân không cho phép nuôi dưỡng.

Một người dùng khác cũng lưu ý rằng hoạt động dắt chó đi dạo giúp họ giảm bớt áp lực học tập và sự lo lắng. Nhiều chủ nuôi thú cưng cũng bày tỏ sự tin tưởng vào hệ thống này. Tiêu biểu là Jiajia, người sở hữu chú chó Shiba Mame tên là Juju. Cô đã liệt kê vật nuôi của mình lên ứng dụng vì sự tò mò và vì Juju vốn thích gặp gỡ mọi người. Do Jiajia luôn đi cùng người thuê trong suốt mỗi chuyến đi dạo, cô đã chia sẻ với truyền thông đại lục rằng bản thân không có bất kỳ lo ngại nào về vấn đề an toàn.

Tuy nhiên, mô hình kinh doanh này đang vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ liên quan đến phúc lợi động vật và các hệ lụy pháp lý. Chen Shi, một bác sĩ thú y đến từ Vũ Hán, Trung Quốc đã phân tích với tờ SCMP rằng việc liên tục thay đổi người dắt, môi trường sống và thói quen sinh hoạt hàng ngày có thể gây ra sự căng thẳng cảm xúc không cần thiết cho loài chó. Ông cũng đưa ra lời cảnh báo rằng hệ thống pháp luật của Trung Quốc hiện tại vẫn coi chó và mèo là tài sản, điều này làm phức tạp hóa quá trình tìm kiếm sự bồi thường hoặc đòi công lý trong các trường hợp xảy ra hành vi ngược đãi.

Sự lo ngại của các nhà động vật học không phải là không có tiền lệ. Vào năm 2021, một cửa hàng thú cưng tại Thành Đô thuộc phía tây nam Trung Quốc từng ra mắt dịch vụ cho thuê mèo với mức giá 9,9 nhân dân tệ một ngày, nhưng dự án này đã buộc phải đóng cửa nhanh chóng sau khi hứng chịu phản ứng dữ dội từ những người đam mê mèo.

Trào lưu này xuất hiện giữa bối cảnh nền kinh tế thú cưng của Trung Quốc đang bùng nổ mạnh mẽ, với số lượng khoảng 126 triệu con chó và mèo tại các đô thị, hỗ trợ một thị trường thú cưng trị giá tới khoảng 313 tỷ nhân dân tệ (tương đương 46 tỷ đô la Mỹ).

Sự phát triển này cũng kéo theo sự ra đời của nhiều dịch vụ bất thường và gây tranh cãi. Trên các mạng xã hội, một cư dân mạng bình luận rằng nếu mọi người chỉ muốn trải nghiệm niềm vui có chó, họ nên lựa chọn làm tình nguyện viên tại các trạm cứu hộ động vật.

Một người dùng tại Thâm Quyến tên là Sherry cũng thẳng thắn nhận xét với tờ SCMP rằng nếu chú chó của cô thích gặp gỡ mọi người, cô sẵn sàng đưa nó đi giao lưu miễn phí với những người yêu động vật khác. Việc tính phí để cho thuê một vật nuôi vốn được coi như một đứa con trong gia đình là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được.