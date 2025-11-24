Nằm một chỗ hơn 33 giờ, chàng trai trẻ ẵm giải vô địch: Trung Quốc bùng nổ trào lưu ‘nằm phẳng’ điên rồ

Một chàng trai 23 tuổi tại Trung Quốc vừa giành chiến thắng ở một cuộc thi bất ngờ và gây sự chú ý lớn: “nằm ngửa” trên một chiếc nệm suốt 33 giờ 35 phút. Cuộc thi này được tổ chức để quảng bá thương hiệu nệm và khai thác trào lưu “nằm phẳng” đang lan rộng trong giới trẻ tại Trung Quốc.

Cuộc thi bắt đầu lúc 10h18 sáng ngày 15 tháng 11, tại một trung tâm mua sắm ở Bảo Đầu (Baotou), Nội Mông, miền bắc Trung Quốc. Chủ đề được đặt theo thuật ngữ tiếng Trung “nằm phẳng” (tang ping) – biểu thị tư thế phản kháng xã hội với cách sống áp lực, công việc khắc nghiệt và tiêu chuẩn thành công cao chót vót.

Các thí sinh tham gia đặt mình trên các chiếc nệm, và nhiệm vụ chẳng đơn giản như việc nằm chơi: không được ngồi dậy, không được rời nệm và không được đi vệ sinh trong suốt thời gian thi – người nào giữ được lâu nhất sẽ thắng.

Chiến thắng và phản ứng

Chàng trai 23 tuổi – tên không được công bố trong bản tin đã vượt qua mọi đối thủ để trở thành người trụ lại lâu nhất, với thành tích 33 giờ 35 phút. Kết quả này không chỉ mang về chiến thắng cá nhân mà còn đem lại sự chú ý lớn cho thương hiệu nệm tổ chức và chính trào lưu “nằm phẳng”.

Một bức ảnh chụp toàn cảnh tại sân thi cho thấy những hàng thí sinh nằm ngửa trên các chiếc nệm, tạo nên hình ảnh vừa kỳ dị vừa mang tính biểu tượng về hiện tượng xã hội: từ lao động miệt mài đến “nghỉ ngơi dài hơi”.

Người tham gia được phép lật người, đọc sách và chơi điện thoại di động. Họ cũng được phép gọi đồ ăn mang về và ăn đồ ăn trong tư thế nằm sấp. Hầu hết những người tham gia đều mặc tã để giải quyết vấn đề đi vệ sinh.

Trào lưu “nằm phẳng” xuất phát từ giới trẻ Trung Quốc – những người cảm thấy áp lực bởi thị trường lao động khốc liệt, chi phí sống tăng cao và tiêu chuẩn thành công như được đặt sẵn. Vì vậy, “nằm phẳng” là thái độ phản kháng: không ham vội làm giàu, không chạy đua thành tích, chấp nhận “nằm lại” và hưởng một mức độ yên ổn hơn.

Thương hiệu nệm khi khai thác trào lưu này đã tạo nên một chiến dịch quảng bá thông minh: không chỉ tổ chức sự kiện thú vị, mà còn chạm vào tâm lý người trẻ muốn tạm dừng, muốn tìm thấy một khoảng lặng giữa guồng quay công việc. Cuộc thi nằm ngửa không chỉ là trò chơi, mà là thông điệp thương hiệu: “Hãy nghỉ ngơi đúng cách trên nệm của chúng tôi”.

Báo cáo cho biết có khoảng 240 người tham gia, trong đó có 186 người bỏ cuộc trong vòng một ngày. Chỉ có ba người giữ vững trạng thái của mình khi 33 giờ 9 phút đã trôi qua. Những người tổ chức đã tăng mức độ khó bằng cách yêu cầu ba người còn lại nâng tay và chân lên cùng lúc. Người có thể duy trì được lâu nhất sẽ được tuyên bố là người chiến thắng. Cuối cùng, chàng trai 23 tuổi là người duy nhất còn lại trong cuộc thi.

Anh ấy được trích dẫn lời nói rằng: "Bạn gái tôi đã gửi cho tôi một liên kết đến cuộc thi và gợi ý tôi nên thử sức".

“Tôi không chuẩn bị gì nhiều. Giữa chừng cuộc thi, tôi đã nghĩ đến việc bỏ cuộc. Nhưng bạn gái tôi đã khuyên tôi nên tiếp tục”, người đàn ông giấu tên cho biết.

Ba người chiến thắng sẽ nhận được giải thưởng lần lượt là 3.000 nhân dân tệ (420 đô la Mỹ - khoảng 11,1 triệu đồng), 2.000 nhân dân tệ (khoảng 7,4 triệu đồng) và 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3,7 triệu đồng).

“Tôi sẽ dùng số tiền này để đãi bạn bè một bữa lẩu. Tối qua họ đã đến thăm tôi, mang đồ ăn thức uống đến giữa cuộc thi,” người chiến thắng chia sẻ.

Trên thực tế, nhiều người quan sát cho rằng loại sự kiện kiểu này dù thú vị có thể vô tình cổ xúy cho việc "nghỉ ngơi dài dài" hơn lao động chủ động, và đó có thể là thông điệp mâu thuẫn với tinh thần sáng tạo, phấn đấu mà xã hội vẫn cần.

Sự kiện này diễn ra giữa bối cảnh Trung Quốc đang chứng kiến ngày càng nhiều sáng kiến tương tác giữa thương hiệu và trào lưu giới trẻ. Một trong số đó là việc tận dụng livestream, mạng xã hội và các thử thách trải nghiệm độc đáo nhằm thu hút triệu lượt xem. Cuộc thi nằm trên nệm cũng không ngoại lệ – nó được livestream và theo dõi trực tiếp, trở thành đề tài bàn luận rộng rãi.

Với doanh nghiệp, việc khai thác đúng trào lưu xã hội có thể mang lại lợi thế lớn. Nhưng theo các chuyên gia marketing, nếu chỉ tập trung vào hiệu ứng ngắn hạn mà bỏ quên giá trị cốt lõi, thương hiệu rất dễ mất đi độ tin cậy.