Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khó bán nhà vì thị trường vẫn dư thừa 80 triệu căn, nhiều chủ hộ tại một quốc gia tuyệt vọng, làm mọi chiêu "tâm linh" để cầu may

23-11-2025 - 13:10 PM | Tài chính quốc tế

Giá nhà cũ tại Trung Quốc tiếp tục giảm sâu trong bối cảnh thị trường bất động sản đang dư thừa hàng chục triệu căn hộ.

Khó bán nhà vì thị trường vẫn dư thừa 80 triệu căn, nhiều chủ hộ tại một quốc gia tuyệt vọng, làm mọi chiêu "tâm linh" để cầu may- Ảnh 1.

Trong bối cảnh thị trường nhà ở Trung Quốc ngày càng u ám, nhiều chủ nhà ở nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đang tìm đến ﻿các nghi thức mê tín nhằm cầu may, từ điều chỉnh phong thủy đến mua bùa “bán nhà nhanh”, tờ SCMP đưa tin.

Từ việc cầu khấn ở đền chùa, mua bùa online đến cách đơn giản hơn là viết cụm từ “đã bán” lên giấy đỏ, tất cả đều được xem là cách để tăng vận may. Gần đây, một chủ nhà ở Thượng Hải chia sẻ trên mạng rằng cô tìm được người mua sau khi đến chùa Tĩnh An và chạm vào tay tượng Phật. Bài đăng lập tức thu hút hàng trăm bình luận kèm biểu tượng chắp tay cầu nguyện, hy vọng “vía tốt” sẽ lan sang họ.

“Cầu mong căn hộ của tôi bán nhanh”, nhiều người viết. Có người còn than: “Tôi có 3căn cần bán.”

Tuyệt vọng vì giá giảm sâu

Cuộc khủng hoảng trên thị trường bất động sản Trung Quốc đã bước sang năm thứ 5, với khoảng 65 – 80 triệu căn hộ tồn kho. Các nghi thức mê tín này phản ánh rõ sự bi quan và tuyệt vọng của giới chủ nhà khi giá tiếp tục giảm. Môi giới cho biết thời gian bán nhà kéo dài hơn do nhu cầu yếu, trong khi người mua ngày càng ép giá mạnh. Càng để lâu, mức giảm càng sâu.

“Thông thường từ lúc rao bán đến lúc chốt, người bán thường phải giảm thêm 5–10%”, ông You Liangzhou, chủ công ty môi giới Baonuo ở Thượng Hải, nhận định.

Khủng hoảng bất động sản của Trung Quốc bắt nguồn từ cuối năm 2020, khi Bắc Kinh áp dụng chính sách “ba lằn ranh đỏ”, siết chặt tài chính của các chủ đầu tư nhằm hạ nhiệt thị trường. Kể từ đó, doanh số của các nhà phát triển lớn đã giảm hơn một nửa, khiến họ gặp khó trong việc hoàn thiện nhà đã bán trước và thanh toán nợ.

Theo China Index Academy, chính quyền địa phương đã tung hơn 510 biện pháp hỗ trợ thị trường nhà ở trong năm nay. Tháng 6, Quảng Châu trở thành thành phố cấp 1 đầu tiên bãi bỏ toàn bộ hạn chế mua nhà. Từ tháng 8 đến tháng 9, Bắc Kinh, Thượng Hải và Thâm Quyến cũng xóa bỏ hầu hết rào cản.

Các nhà hoạch định chính sách đang cân nhắc thêm nhiều biện pháp như trợ cấp thế chấp và tăng ưu đãi thuế. Tuy vậy, theo chuyên gia Nomura của Nhật Bản, các biện pháp này khó đảo ngược xu hướng suy giảm hiện tại.

Giá nhà cũ ở 70 thành phố tiếp tục giảm trong hơn 3 năm qua. Tháng 10, giá giảm 5,4% so với cùng kỳ và 0,7% so với tháng trước. Dữ liệu của khu vực tư nhân cho thấy tình hình còn tệ hơn, đặc biệt tại các đô thị phát triển. Ở Thượng Hải, giá nhà cũ trung bình đã quay về mức đầu năm 2016 – xóa sạch gần một thập kỷ tăng trưởng, theo chỉ số của Centaline.

“Người dân đã mất niềm tin vào triển vọng thị trường”, ông Andy Lee Yiu-chi, CEO Centaline tại Trung Quốc, nói.

Trong khi đó, các chủ đầu tư tung ra nhiều dự án mới có thiết kế tốt hơn, diện tích sử dụng lớn hơn, giá thấp hơn. Điều này tiếp tục gây áp lực lên thị trường thứ cấp.

Bán nhà lỗ nặng, rao mãi không ai mua

Sau 7 tháng rao bán, một chủ nhà ở Thượng Hải mới bán được căn hộ vào tháng 10, nhưng phải chấp nhận lỗ tới 44%. Căn 37 m² mua năm 2018 với giá 2,01 triệu nhân dân tệ (bao gồm thuế), nay chỉ bán được 1,1 triệu nhân dân tệ. “Đây là thời điểm tồi tệ nhất cho người bán nhà ở Thượng Hải”, cô viết trên mạng xã hội RedNote.

Một người khác đã giảm giá nhiều lần trong một năm: từ 3,2 triệu NDT xuống 2,8 triệu vào mùa hè, rồi còn 2,4 triệu vào tháng 10. “Tôi đã bỏ lỡ cơ hội bán”, người này than.

Theo môi giới You Liangzhou, lượng nhà cũ rao bán ở Thượng Hải đã tăng gấp đôi so với vài năm trước. “Bán nhà bây giờ cực kỳ khó. Nếu không ra giá thật rẻ, thường phải mất 3–6 tháng mới bán được”, môi giới Song Yulin cho biết.

Trên RedNote, hàng trăm người đăng hình bùa bán nhà kèm lời cầu mong bán hàng nhanh. Một số tuyên bố đã bán được không lâu sau khi đăng, nhưng nhiều người khác vẫn than không có nổi một cuộc gọi hỏi mua. “Tôi thử hết rồi… mà vẫn không có nổi một cuộc hỏi,” một người viết.

Tham khảo: SCMP﻿

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngoài dầu mỏ, Nga còn thu về hơn 1 tỷ USD từ việc bán 1 mặt hàng khác cho Trung Quốc, trở thành nhà cung cấp lớn nhất

Ngoài dầu mỏ, Nga còn thu về hơn 1 tỷ USD từ việc bán 1 mặt hàng khác cho Trung Quốc, trở thành nhà cung cấp lớn nhất Nổi bật

Quan chức hàng đầu Fed công khai ủng hộ hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12, thị trường lập tức lạc quan với kỳ vọng cắt giảm

Quan chức hàng đầu Fed công khai ủng hộ hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12, thị trường lập tức lạc quan với kỳ vọng cắt giảm Nổi bật

Mỹ bất ngờ dỡ lệnh trừng phạt Nga trong dự án hơn 14 tỷ USD

Mỹ bất ngờ dỡ lệnh trừng phạt Nga trong dự án hơn 14 tỷ USD

12:40 , 23/11/2025
Từ nhà đầu tư đến chuyên gia đều phải 'đoán già đoán non' về quyết định hạ lãi suất của Fed: Chuyện gì đang xảy ra?

Từ nhà đầu tư đến chuyên gia đều phải 'đoán già đoán non' về quyết định hạ lãi suất của Fed: Chuyện gì đang xảy ra?

12:11 , 23/11/2025
Thêm dấu hiệu cho thấy Nga đang chịu sức ép lớn: Bán hơn 200 tấn vàng khi giá leo thang, rút dần kho dự trữ để 'vá' ngân sách

Thêm dấu hiệu cho thấy Nga đang chịu sức ép lớn: Bán hơn 200 tấn vàng khi giá leo thang, rút dần kho dự trữ để 'vá' ngân sách

11:34 , 23/11/2025
Nổ "kinh hoàng" ở chung cư người cao tuổi của Mỹ, người khuyết tật khổ sở thoát thân

Nổ "kinh hoàng" ở chung cư người cao tuổi của Mỹ, người khuyết tật khổ sở thoát thân

11:00 , 23/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên