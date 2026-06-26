Mặt tối tại Meta bị 1 cuốn hồi ký chấn động bóc trần: Lãnh đạo quấy rối nhân viên, thực hiện hàng loạt sai phạm

Sarah Wynn-Williams, cựu Giám đốc hoạch định chính sách của Facebook, đã bị cấm phát ngôn về cuốn hồi ký chấn động kể lại quãng thời gian cô làm việc tại công ty, ngay cả khi tác phẩm này đang chễm chệ ở vị trí số 1 trên danh mục Sách bán chạy nhất của tờ New York Times.

Hiện tại, cô chính thức khởi kiện Meta Platforms (công ty mẹ của Facebook) lên tòa án liên bang. Đơn kiện cáo buộc rằng các biện pháp cưỡng chế mà Meta sử dụng nhằm ngăn chặn cô quảng bá sách, cũng như điều khoản hợp đồng gốc mà công ty đang áp dụng, hoàn toàn vô hiệu về mặt pháp lý.

Cuốn hồi ký mang tên Những kẻ vô tâm: Lời cảnh tỉnh về Quyền lực, Lòng tham và Sự sụp đổ của những Lý tưởng (Careless People: A Cautionary Tale of Power, Greed, and Lost Idealism) đã vạch trần hàng loạt sai phạm của các nhà điều hành Facebook (tên gọi thời bấy giờ).

Trong đó, rúng động nhất là cáo buộc ban lãnh đạo sẵn sàng bàn giao dữ liệu của hàng triệu công dân Mỹ và Trung Quốc cho chính quyền Bắc Kinh để đổi lấy tấm vé đặt chân vào thị trường tỷ dân. Không dừng lại ở đó, Wynn-Williams còn tố cáo cô từng bị quấy rối tình dục bởi hai cấp trên trực tiếp: Joel Kaplan, Phó Chủ tịch phụ trách các vấn đề toàn cầu của Meta, và Sheryl Sandberg, cựu Giám đốc vận hành (COO).

“Cựu nhân viên này đang cố tình lợi dụng các quy trình pháp lý để bán sách. Trước đó, đã có phán quyết cho rằng hành vi của cô ta vi phạm thỏa thuận đã ký với công ty”, ông Andy Stone, phát ngôn viên của Meta, đưa ra tuyên bố đanh thép.

Sarah Wynn-Williams

Trong đơn kiện mới nhất, Wynn-Williams yêu cầu tòa án dỡ bỏ lệnh cấm, tuyên bố vô hiệu thỏa thuận thôi việc trước đây, đồng thời yêu cầu Meta phải bồi thường thiệt hại cho các tổn thất về doanh số bán sách và phí diễn giảng. Theo dữ liệu từ cơ quan theo dõi thị trường Circana BookScan, cuốn “Những kẻ vô tâm” đã in được 130.000 bản tại thị trường Mỹ tính đến thời điểm hiện tại.

Tháng trước, tại Lễ hội văn học và nghệ thuật danh giá Hay Festival, Wynn-Williams đã ngồi im lặng hoàn toàn trên sân khấu. Cô không hề hé răng một lời về cuốn sách, hay nói bất cứ điều gì. Đơn kiện tiết lộ rằng, một đại diện của Meta đã cất công bay đến xứ Wales để giám sát sự kiện này, và công ty thậm chí đã yêu cầu các biện pháp trừng phạt đối với cô vì dám xuất hiện tại buổi hội thảo. Theo đơn kiện của Wynn-Williams, Meta đang tìm cách đòi bồi thường và áp dụng các lệnh trừng phạt với số tiền lên tới hơn 50.000 USD cho mỗi một lần vi phạm thỏa thuận thôi việc.

Wynn-Williams vốn là một cựu nhà ngoại giao trước khi gia nhập Facebook vào năm 2011. Trong phần lớn thời gian làm việc tại Facebook, cô là cấp dưới trực tiếp của Kaplan. Trong cuốn sách của mình, cô viết rằng ông này từng gửi email đùa cợt về một hành vi tình dục thô tục, chất vấn về bộ phận nhạy cảm, cố tình va chạm cơ thể tại một sự kiện của tập đoàn và tự xưng là sugar daddy của cô.

Đơn kiện cho biết công ty từng tiến hành một cuộc điều tra nội bộ nhắm vào Kaplan khi Wynn-Williams còn làm việc tại đây. Sau đó, Kaplan cáo buộc cô là kẻ chủ mưu kích động cuộc điều tra này và bắt đầu tước bỏ các quyền hạn quản lý.

Đáp lại, Wynn-Williams bắt đầu thu thập bằng chứng để nộp cho các điều tra viên nội bộ, nhưng bị sa thải ngay sau đó.

Trong vụ kiện lần này, Wynn-Williams cáo buộc rằng sau khi bị sa thải, cô đã phải đặt bút ký vào thỏa thuận thôi việc trong trạng thái bị cưỡng ép tâm lý nặng nề. Cô cho biết Meta đã đặt điều kiện: chỉ giải ngân khoản hoàn trả hàng trăm ngàn USD đã được phê duyệt trước đó nếu cô chấp nhận ký vào thỏa thuận.

Được biết ngay sau khi cuốn sách của Wynn-Williams được công bố kế hoạch xuất bản, các luật sư của Meta đã gửi một bức thư cảnh báo tới nhà xuất bản Macmillan, đe dọa rằng công ty này có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý về tội bôi nhọ nếu không cung cấp bản đọc trước hoặc không cho phép Meta xác minh quy trình kiểm chứng sự thật. Vào thời điểm đó, đơn vị Flatiron của Macmillan khẳng định cuốn sách đã trải qua một quy trình kiểm duyệt nghiêm ngặt và nhà xuất bản sẽ tiếp tục đứng sau ủng hộ tác phẩm.

Theo: WSJ, The NY Times