Liên tục lao dốc, thị trường chứng khoán một quốc gia châu Á 'rút phích' lần thứ 2 trong tuần

Đợt bán tháo diễn ra trong bối cảnh giới đầu tư bắt đầu nghi ngờ khả năng duy trì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp sản xuất chip phục vụ ngành trí tuệ nhân tạo (AI), vốn là động lực chính đưa thị trường nước này lên nhóm tăng mạnh nhất thế giới từ đầu năm.

Kết thúc phiên giao dịch chiều 26/6, chỉ số Kospi giảm 8,1%, xóa sạch toàn bộ thành quả tăng điểm của phiên trước. Diễn biến này cho thấy tâm lý nhà đầu tư thay đổi rất nhanh sau giai đoạn hưng phấn kéo dài nhờ làn sóng AI.

Hai "đầu tàu" của thị trường là Samsung Electronics và SK Hynix, những doanh nghiệp nhiều lần thay nhau giữ vị trí công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất Hàn Quốc, đồng loạt lao dốc mạnh. Cổ phiếu SK Hynix, nhà cung cấp chip nhớ cho Nvidia, mất 9,2%, trong khi Samsung Electronics giảm 7,7%.

Đáng chú ý, chỉ riêng 2 doanh nghiệp này đã chiếm hơn một nửa giá trị vốn hóa của chỉ số Kospi. Vì vậy, mỗi biến động mạnh của nhóm cổ phiếu bán dẫn đều có thể kéo toàn bộ thị trường đi lên hoặc đi xuống.

Sau nhiều tháng tăng nóng nhờ kỳ vọng AI, cổ phiếu của Samsung và SK Hynix hiện được đánh giá có mức biến động không khác nhiều so với các "meme stock" - nhóm cổ phiếu thường tăng giảm rất mạnh theo tâm lý đầu cơ.

Theo nhiều chuyên gia, đà giảm của Kospi trở nên nghiêm trọng hơn bởi hoạt động đầu cơ quá mức từ các nhà đầu tư cá nhân, đặc biệt là những người sử dụng đòn bẩy tài chính để khuếch đại lợi nhuận. Khi thị trường đảo chiều, áp lực giải chấp và chốt lời đã khiến lực bán tăng vọt.

Tâm lý nhà đầu tư còn chịu thêm sức ép sau khi Apple bất ngờ điều chỉnh tăng giá các dòng máy Mac và iPad. Động thái này làm dấy lên lo ngại nhu cầu tiêu dùng điện tử có thể suy yếu, qua đó ảnh hưởng tới nhu cầu đối với chip bán dẫn - lĩnh vực đang hưởng lợi lớn từ làn sóng AI.

Làn sóng bán tháo nhanh chóng lan sang các thị trường châu Á có tỷ trọng cổ phiếu công nghệ lớn. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei giảm 4,8%, trong đó cổ phiếu SoftBank Group lao dốc tới 13%. Tập đoàn này từ lâu được xem là một trong những đại diện tiêu biểu cho xu hướng đầu tư vào AI nên thường phản ứng rất mạnh trước những thay đổi trong kỳ vọng của thị trường.

Một yếu tố khác khiến giới đầu tư thêm thận trọng là thông tin OpenAI có thể trì hoãn kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Theo New York Times, công ty phát triển ChatGPT đang cân nhắc lùi thời điểm niêm yết sang năm sau do lo ngại biến động của thị trường tài chính. Dù OpenAI chưa đưa ra bình luận chính thức, thông tin này càng làm gia tăng tâm lý dè dặt đối với nhóm cổ phiếu AI.

Các chuyên gia của Capital Economics cho rằng đợt tăng giá nhờ AI có thể đang bước vào giai đoạn cuối khi dòng tiền ngày càng tập trung vào một số ít doanh nghiệp và phụ thuộc quá nhiều vào kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận cao liên tục. Dù vậy, tổ chức này nhận định thị trường vẫn còn khả năng tăng thêm trong những tháng cuối năm trước khi đối mặt nguy cơ điều chỉnh mạnh hơn vào năm tới.

Theo Capital Economics, các thị trường có tỷ trọng cổ phiếu công nghệ lớn như Hàn Quốc và Đài Loan vẫn có thể duy trì mức sinh lời vượt trội nếu làn sóng đầu tư mở rộng năng lực sản xuất của các doanh nghiệp Mỹ chưa hạ nhiệt. Tuy nhiên, những phiên giao dịch vừa qua cũng cho thấy giá cổ phiếu công nghệ đang trở nên đặc biệt nhạy cảm với mọi thông tin liên quan đến triển vọng đầu tư AI và chi tiêu vốn của các tập đoàn lớn.

Thực tế, trước phiên giảm sâu này, Kospi vừa trải qua hai phiên tăng rất mạnh, lần lượt 5,4% và 3,3%. Kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng của Micron tại Mỹ từng giúp thị trường lấy lại sự lạc quan, nhưng tâm lý tích cực chỉ kéo dài trong thời gian ngắn.

Theo chuyên gia Han Ji-young của Kiwoom Securities, thị trường Hàn Quốc đang chịu áp lực chốt lời sau chuỗi tăng nóng trước đó. Ông cũng lưu ý tín hiệu trái chiều từ phố Wall khi Nasdaq giảm 0,5% trong khi Dow Jones vẫn tăng nhẹ 0,1%, khiến nhà đầu tư khó xác định xu hướng ngắn hạn.

Biến động mạnh cũng buộc đơn vị vận hành Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc phải hoãn kế hoạch niêm yết quyền chọn hàng tuần đối với 4 cổ phiếu vốn hóa lớn gồm Samsung Electronics, SK Hynix, Hyundai Motor và LG Energy Solution. Quyết định này phản ánh tâm lý lo ngại của thị trường đang rơi vào trạng thái quá nóng, đồng thời cho thấy cơ quan quản lý muốn hạn chế thêm các hoạt động đầu cơ trong giai đoạn nhạy cảm hiện nay.

Theo WSJ﻿