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Tỷ phú đầu tư Phố Wall đưa ra dự báo 'sốc' về bitcoin: Vô giá trị, mang tính đầu cơ rồi sẽ dần chìm vào quên lãng

| | Tài chính quốc tế

Bitcoin vẫn đang trên đà giảm giá sau khi đạt đỉnh hồi tháng 10 năm ngoái.

Tỷ phú đầu tư Phố Wall đưa ra dự báo 'sốc' về bitcoin: Vô giá trị, mang tính đầu cơ rồi sẽ dần chìm vào quên lãng- Ảnh 1.

Tỷ phú Jeremy Grantham lại tiếp tục chỉ trích Bitcoin, đồng thời dự báo rằng đồng tiền mã hóa này sẽ dần chìm vào quên lãng trong những thập kỷ tới.

Phát biểu trên chương trình "Squawk Box" của CNBC vào thứ Sáu (26/6), nhà đồng sáng lập công ty đầu tư GMO khẳng định Bitcoin là một tài sản "vô giá trị, mang tính đầu cơ" và không có giá trị nội tại.

Ông cũng cho rằng bitcoin đã không thể hiện hiệu suất vượt trội trong giai đoạn thị trường giá lên, đồng thời đặt dấu hỏi về tính ứng dụng thực tế của đồng tiền điện tử này.

"Qua nhiều năm, nhiều thập kỷ, tôi cho rằng bitcoin sẽ lụi tàn dần, không phải là sự sụp đổ ầm ĩ mà là trong lặng lẽ", ông nói. "Đây không phải là một công cụ lưu trữ giá trị ổn định. Nó vừa giảm một nửa giá trị mà chẳng có lý do rõ ràng nào, ngay cả khi nền kinh tế vẫn mạnh. Vì vậy, bạn không thể dựa vào nó", tỷ phú này nói.

Ông đồng thời cho rằng vàng vẫn mang lại mức lợi nhuận vững chắc trong cùng khoảng thời gian đó, ngay cả sau khi đã giảm nhẹ từ đỉnh.

Tỷ phú đầu tư Phố Wall đưa ra dự báo 'sốc' về bitcoin: Vô giá trị, mang tính đầu cơ rồi sẽ dần chìm vào quên lãng- Ảnh 2.

Giá bitcoin trong 3 tháng qua. Nguồn: Binance.

Grantham lập luận rằng bitcoin không những chưa chứng minh được bản thân là một tài sản hữu ích để đầu cơ, mà còn không mang lại bất kỳ tiện ích thực tế nào cho thế giới.

"Mọi người không dùng nó để thực hiện các giao dịch nghiêm túc. Họ không dùng nó để mua bữa tối và thanh toán tại siêu thị... Những gì nó làm được là cho phép những kẻ lừa đảo chuyển tiền qua lại", ông nhận định.

Trong nhiều năm qua, bitcoin gây chú ý không mong muốn với các đợt sụt giảm nghiêm trọng trong thị trường giá xuống, khiến giá trị của đồng tiền điện tử này giảm ít nhất 70% từ đỉnh trong mỗi chu kỳ. Hiện tại, bitcoin đang thấp hơn khoảng 52% so với mức đỉnh hồi tháng 10, dao động ở mức dưới 60.000 USD. Nhiều nhà đầu tư tin rằng đợt giảm giá hiện tại có thể còn kéo dài thêm vài tháng nữa.

Theo CNBC﻿

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

Từ Khóa:
bitcoin

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