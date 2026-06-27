Crimea ban bố tình trạng khẩn cấp, Nga lên tiếng trước tin quan chức sơ tán hàng loạt - TT Putin điều Tu-160 nắn gân đối thủ

Đài TST (Nga) ngày 26/6 đưa tin, tình hình tại Crimea đang đặc biệt căng thẳng khi phía Ukraine thay đổi chiến thuật, săn lùng các tổ hỏa lực cơ động và đánh vào hệ thống hậu cần.

Trong bối cảnh đó, chính quyền Crimea ban bố tình trạng khẩn cấp, đồng thời lên tiếng trước tin quan chức đã đưa gia đình rời khỏi bán đảo.

“Phòng không không thể cứu vãn tình hình”

Theo TST, một số tổ hỏa lực cơ động bảo vệ Crimea đã bị UAV Ukraine tấn công và chịu tổn thất.

Các đơn vị này thường được triển khai dọc bờ biển và những tuyến đường quan trọng, sử dụng súng máy cùng phương tiện phòng không tầm gần để đánh chặn UAV bay thấp. Tuy nhiên, phía Ukraine được cho là đã nghiên cứu cách hoạt động của họ và bắt đầu săn lùng có chủ đích.

Kênh “Ghi chép của Cựu binh” cho biết phía Ukraine đưa xuồng không người lái đóng vai trò “tàu mẹ” áp sát bờ nhưng vẫn nằm ngoài tầm tiêu diệt của các phương tiện Nga. UAV sau đó được phóng từ xuồng, dụ các tổ hỏa lực lộ vị trí rồi tấn công.

Một số đơn vị đã bị đánh theo cách này và có binh sĩ bị thương. Chiến thuật tương tự cũng xuất hiện trên tuyến cao tốc R-280 “Novorossiya”.

Ukraine đang mở nhiều đợt tấn công vào Crimea (Ảnh minh họa. Nguồn: Kanal 13).

Blogger quân sự Alexei Zhivov cảnh báo Nga cần khẩn trương robot hóa các hệ thống đánh chặn UAV, thay vì để binh sĩ trực tiếp đối đầu với máy móc.

“Robot phải chiến đấu với robot. Con người phải được bảo vệ”, ông nói.

Nhà khoa học chính trị Alexei Pilko cho rằng Ukraine đã “bám riết” Crimea và sẽ không từ bỏ ý định gây sức ép lên bán đảo. Theo ông, chỉ tăng cường phòng không sẽ không giải quyết tận gốc vấn đề.

“Phòng không không thể cứu vãn tình hình”, ông Pilko tuyên bố.

Crimea ban bố tình trạng khẩn cấp

Giữa lúc sức ép gia tăng, người đứng đầu Crimea Sergei Aksyonov thông báo bán đảo đã áp dụng tình trạng khẩn cấp cấp khu vực, đồng thời mở rộng chế độ này sang Sevastopol.

Quyết định được đưa ra sau khi ông Aksyonov trao đổi với Thống đốc Sevastopol Mikhail Razvozhayev. Theo lãnh đạo Crimea, tình trạng khẩn cấp nhằm đơn giản hóa các thủ tục tài chính, tín dụng, hợp đồng và bồi thường thiệt hại, giúp chính quyền nhanh chóng huy động nguồn lực.

Ông Aksyonov kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, chỉ tin tưởng nguồn tin đã được kiểm chứng và khẳng định: “Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua”.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Crimea gặp khó khăn về nhiên liệu, điện năng và cơ sở hạ tầng. TST cho biết một số trạm xăng đã ngừng bán nhiên liệu, khiến người dân chuyển sang phương tiện công cộng hoặc tích trữ mặt hàng cần thiết.

Tuy nhiên, chính quyền Crimea khẳng định các vấn đề đang từng bước được xử lý và các nhóm hỗ trợ tiếp tục được điều tới bán đảo.

Crimea đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Nguồn: YT

Theo chuyên gia Dmitry Rodionov, các cuộc tấn công không chỉ nhằm vào mục tiêu quân sự mà còn hướng tới hệ thống hậu cần, nhà máy lọc dầu, nguồn cung năng lượng và cơ sở dân sự.

Ông cho rằng phía Ukraine muốn gây khó khăn cho đời sống trên bán đảo, phá vỡ mùa du lịch, tạo cảm giác bất ổn và làm suy yếu mối liên kết giữa Crimea với phần còn lại của Nga.

Nga lên tiếng trước tin quan chức tháo chạy hàng loạt

Không chỉ đối mặt với các đòn tấn công trên không và trên biển, Crimea còn trở thành tâm điểm của một chiến dịch thông tin gây hoang mang.

Theo giới chức Crimea, hàng loạt thông điệp đang được phát tán trên mạng xã hội với nội dung: “Các quan chức đã đưa gia đình rời khỏi Crimea, mọi người cũng cần nhanh chóng sơ tán”.

Cố vấn của người đứng đầu Crimea, ông Oleg Kryuchkov, cho biết những thông tin này xuất hiện đồng loạt trong nhiều nhóm trò chuyện.

Ông Kryuchkov khẳng định không hề có tình trạng quan chức và gia đình họ tháo chạy hàng loạt. Trái lại, các nhóm nhân sự và lực lượng hỗ trợ đang tiếp tục được điều tới Crimea để ổn định đời sống, duy trì nguồn cung và xử lý hậu quả các cuộc tấn công.

Giới chức Crimea cho rằng những thông tin trên nhằm gieo tâm lý hoảng loạn, kích động người dân rời khỏi bán đảo và làm suy giảm niềm tin vào chính quyền.

TST nhận định, tin đồn có thể tạo phản ứng dây chuyền nếu liên tục được phát tán khi người dân đang lo lắng vì thiếu nhiên liệu, mất điện và nguy cơ bị tấn công. Chính quyền Crimea vì vậy kêu gọi người dân không chia sẻ nội dung chưa được kiểm chứng.'

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Ông Putin tung quân bài "nắn gân" đối thủ suốt 16 tiếng

Giữa lúc Crimea chịu sức ép dồn dập, một máy bay cảnh báo sớm và trinh sát radar tầm xa Boeing E-3A Sentry của NATO được ghi nhận bay từ Litva tới phía bắc bán đảo để trinh sát ban đêm.

Loại máy bay này có khả năng phát hiện hoạt động của hệ thống phòng không, theo dõi mục tiêu và hỗ trợ xác định đường bay cho tên lửa cùng UAV. TST nhận định sự xuất hiện của E-3A Sentry có thể nhằm thu thập dữ liệu, chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiếp theo của Ukraine vào Crimea.

Trong bối cảnh đó, Nga cũng có động thái nắn gân NATO. Theo báo Anh Daily Express, Moscow đã điều các máy bay ném bom mang tên lửa chiến lược Tu-160 thực hiện chuyến bay kéo dài 16 giờ trên vùng biển quốc tế thuộc biển Barents và biển Na Uy.

Những chiếc Tu-160, còn gọi là “Thiên nga trắng”, hoạt động gần khu vực biên giới của Anh và các đồng minh chủ chốt trong NATO. Na Uy lập tức điều tiêm kích F-35 lên giám sát.

Do các máy bay Nga không xâm phạm không phận có chủ quyền của bất kỳ quốc gia nào, các phi công NATO chỉ có thể bay theo dõi.

Daily Express mô tả đây là thời điểm ông Putin “thả xích quái vật siêu thanh”. Tu-160 được giới thiệu là một trong những máy bay chiến đấu lớn và nặng nhất từng được đưa vào biên chế, có thể mang tên lửa hành trình thông thường và tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Bộ Quốc phòng Nga gọi đây là chuyến bay theo kế hoạch, xác nhận nhiệm vụ kéo dài 16 giờ và các phi hành đoàn đã thực hành tiếp nhiên liệu trên không.

Bài viết cho rằng động thái của Moscow diễn ra sau khi NATO tổ chức cuộc tập trận Ramstein Flag 2026 và Phần Lan có bước đi liên quan tới việc dỡ bỏ hạn chế đối với triển khai, lưu trữ vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nước này.

Trong khi NATO tăng cường trinh sát quanh Crimea, Nga đã dùng chuyến bay 16 giờ của Tu-160 để phát đi thông điệp rằng Moscow sẵn sàng đáp trả việc liên minh mở rộng hoạt động quân sự sát biên giới.

Từ Crimea tới biển Barents, cuộc đối đầu vì thế không còn giới hạn ở một điểm nóng riêng lẻ, mà đang mở rộng thành màn nắn gân chiến lược giữa Nga và NATO.