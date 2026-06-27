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VIDEO: Khoảnh khắc em bé sơ sinh được cứu từ đống đổ nát sau trận động đất kép ở Venezuela

| | Tài chính quốc tế

Lực lượng cứu hộ vừa kéo thành công một bé sơ sinh còn sống từ đống đổ nát của một tòa nhà bị sập sau hai trận động đất liên tiếp tại Venezuela.

Theo thông tin từ kênh Al Jazeera, vụ giải cứu diễn ra vào ngày 26-6.

Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez ngày 27-6 công bố số người chết đã lên tới ít nhất 589 người sau hai trận động đất liên tiếp có độ lớn 7,2 và 7,5 xảy ra vào tối 24-6.

Bà Rodríguez đưa ra thông báo trong cuộc họp với các quan chức chính phủ và quân đội, đồng thời đón tiếp các đội cứu hộ quốc tế đến hỗ trợ.

"Chúng tôi sẽ giải cứu những người đang bị mắc kẹt. Chúng tôi đang làm việc không ngừng nghỉ cho nhiệm vụ này" - bà Rodríguez tuyên bố, theo hãng tin AP.

Theo bà Rodríguez, tỉnh La Guaira là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. Chính quyền đã triển khai lực lượng quân sự tới khu vực này để hỗ trợ tìm kiếm người sống sót và phân phối lương thực, nước uống.

Bà Rodríguez cho hay các đội cứu hộ đã giải cứu được hàng chục người.

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết có tới 6,76 triệu người ở Venezuela có thể bị ảnh hưởng, trong đó khoảng 2 triệu người tại thủ đô Caracas.

Số người thương vong dự kiến còn tiếp tục tăng khi hàng ngàn người vẫn đang mất tích.

Bà Loyce Pace, Giám đốc khu vực châu Mỹ của Hội Chữ thập đỏ Quốc tế, cho biết "người dân vẫn đang rất sợ hãi khi phải quay lại những ngôi nhà của mình".

Theo hãng tin AP, tại các thành phố ở miền bắc Venezuela, người dân tự tổ chức đào bới đống đổ nát để tìm kiếm người thân.

Nhân chứng kể phút sinh tử trong trận động đất mạnh nhất thế kỷ ở Venezuela

Theo Thu Hương

Đời sống Pháp luật

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