Khủng hoảng Hormuz bất ngờ giúp Kênh đào Panama tăng doanh thu

Ngày 26/6, tờ Bloomberg cho biết, việc lưu thông qua eo biển Hormuz bị gián đoạn do xung đột ở Trung Đông đã khiến lượng tàu qua Kênh đào Panama tăng mạnh, qua đó giúp doanh thu của tuyến hàng hải này trong năm tài khóa 2026 vượt dự báo ban đầu 5,2 tỷ USD.

Bà Illa Espino de Marotta, người sắp đảm nhiệm cương vị lãnh đạo Cơ quan Quản lý Kênh đào Panama, cho biết doanh thu trong năm tài khóa kết thúc vào ngày 30/9 sẽ cao hơn một chút so với ước tính ban đầu.

Theo bà, mức tăng này đến từ lưu lượng tàu qua kênh đào gia tăng và các khoản phí đấu giá mà các tàu chấp nhận trả để được ưu tiên đi qua. Tháng 4 vừa qua, 1 tàu đã chi thêm 4 triệu USD để được đưa lên đầu hàng chờ, trong khi thời gian chờ đối với các tàu không mua quyền ưu tiên cũng kéo dài hơn.

Bloomberg cho biết, vào thời điểm hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn nghiêm trọng nhất, Kênh đào Panama tiếp nhận 40-41 lượt tàu mỗi ngày, cao hơn mức thông thường 34-35 lượt.

Hiện lưu lượng đã giảm xuống còn khoảng 36-38 tàu mỗi ngày. Tuy nhiên, số lượng tàu đặt lịch trước trong tháng 6 và tháng 7 vẫn ở mức cao, được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh thu của Kênh đào Panama.

Cũng trong ngày 26/6, có thông tin cho biết giá dầu đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 27/2, trong bối cảnh nguồn cung từ Trung Đông gia tăng sau khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz được nối lại.